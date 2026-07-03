Il Capogruppo del PD: ho chiesto da mesi che fossero coinvolti sul tema Consiglio e territori. La Giunta sfugge ad una discussione aperta e trasparente



Riteniamo sbagliato il metodo e discutibile il merito con cui la Giunta regionale ha proceduto a dare il via libera a due istanze per permessi di ricerca di idrocarburi denominati Il Perito e La Capriola. Da quando i due atti sono approdati nelle Commissioni, a partire da gennaio scorso, abbiamo chiesto che si definisse non solo una strategia generale ma soprattutto che si procedesse a una discussione più ampia in Consiglio regionale e che su tali aspetti venissero coinvolti i territori. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:

Non ci sia risparmiata la lezioncina sulla procedura seguita e sulla istruttoria ripartita a seguito della decadenza del PiTeSai (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee) poiché abbiamo posto la questione di sostanza politica di tale decisione nel campo di una materia concorrente tra Stato e Regione per procedure autorizzative che potrebbero anche vedere soccombente le seconda rispetto al primo. Conosciamo storia e norme, e proprio per tenerci fuori dalla logica di opposizione a prescindere, faccio notare che questi temi sono stati oggetto di referendum, promosso e sostenuto, su norme prodotte anche da governi nazionali del centrosinistra. E aggiungo, allora come oggi, che non vi è alcun pregiudizio ideologico ma il come e quando, con trasparenza, si governa la transizione energetica e quale peso la Regione vuole mettere sul tappeto con lo Stato, quindi con il Governo nazionale, e con le compagnie petrolifere".



"Questa scelta - sottolinea Lacorazza - rischia di anticipare il capo chino e non la schiena dritta; una sorta di inchino, di segnale sbagliato a ciò che con la decadenza del PiTESAi potrebbe accadere e anche in vista della scadenza della concessione ENI SHELL nel 2029. Ribadisco che ci sono chiari contesto e questione energetica ma il metodo seguito rischia di sollevare, anche, legittime reazioni e rendere più complessi processi e dinamiche produttive; non dimentichiamo che in Basilicata nacquero i quesiti che non non solo portarono al PiTESAi ma che sul quesito sottoposto al voto (per gli altri cinque il Governo fu costretto a modificare le leggi) si raggiunse il quorum e nelle due città Potenza e Matera con percentuali vicine al 60%. Facciamo notare che nelle stesse delibere è riportato che il 'Consiglio non ha dettato indirizzi' sul tema a riprova che ancora una volta si è scippata la possibilità di una discussione che nella stessa Giunta regionale è stata più volte rinviata. Da gennaio ad oggi non è mancato il tempo per venire in Consiglio regionale e fare una discussione chiara e trasparente. Cosa dicono i Consiglieri di maggioranza? Così come non c'è stato alcun coinvolgimento del CAL (Consiglio per le Autonomie Locali) che non può essere scavalcato da una non presunta piena operatività peraltro dopo setti anni di Governo Bardi e in una Regione la cui legislazione ha definito un maggior coinvolgimento degli enti locali in questo processo".



"Siamo consapevoli - precisa l'esponente del PD - che si tratta di gas e conosciamo il valore che nel processo di transizione energetica può giocare e come sempre abbiamo ribadito, anche nella dinamica referendaria del 2016, non vi è alcun approccio ideologico.

E lungi da noi la demagogia e il populismo ma è di questi giorni la polemica sul Frecciarossa, che dobbiamo pagarci noi. Nel rilascio dei permessi cè un tema di metodo nel rapporto con lo Stato e il Governo nazionale e con il territorio che nelle stesse delibere di Giunta sono evidenziate, leggi statutarie ed ordinarie volute ed approvate in 'epoca' di centrosinistra; una stagione istituzionale e politica che con non poca sofferenza e dialettica ci vide con la schiena dritta. Una fase istituzionale che aveva in Marcello Pittella la guida della Regione Basilicata e in Mario Polese la guida del Partito Democratico".

"Alla destra lucana - conclude Lacorazza - che partecipò a quella stagione quasi con la sfida di chi non credeva che mantenessimo la schiena dritta rispetto al Governo Renzi chiedo di battere un colpo, un sussulto di dignità e di orgoglio dopo i già falliti accordi con le compagnie petrolifere di cui sono stati protagonisti in questi anni e dopo aver bruciato centinaia di milioni di euro di 'compensazioni ambientali' (come il Sen. Gianni Rosa ha confermato in questi giorni) per coprire deficit e spesa corrente, sottraendole a politiche per le imprese e per il lavoro."

