Congresso nazionale Uil a Padova: Primi commenti da delegazione lucana



Una relazione forte, concreta e appassionata: è il commento di Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil Basilicata, alla relazione del segretario generale PierPaolo Bombardieri al XIX Congresso nazionale della Uil, allinsegna dello slogan "Lavoro futuro, impegno presente. Innovazione, persone e diritti nell'era dell'Ia". Tortorelli guida la delegazione della Uil lucana composta da una cinquantina tra delegati e dirigenti.



Bombardieri -aggiunge Tortorelli - ha parlato con la credibilità di chi rappresenta il mondo del lavoro con competenza, serietà e coerenza. E il riconoscimento ricevuto davanti al Presidente del Consiglio Meloni e a tutta la platea delle delegate e dei delegati al Congresso Nazionale della UIL conferma il rispetto che si conquista ogni giorno sul campo, con il lavoro e con le idee. In particolare  aggiunge Tortorelli  ci sono almeno quattro aspetti più rilevanti affrontati nella relazione che hanno ricadute importanti anche sul mondo del lavoro della nostra regione: Salari e fisco, un primo passo che non basta; La svolta sulla sicurezza: appalti e controlli; La sfida dell'Intelligenza Artificiale: governare, non frenare; Politica industriale e democrazia sindacale. Bombardieri ha riconosciuto lo sforzo del Governo nel recepire le pressioni sindacali degli ultimi mesi, concentrando i fondi disponibili sulla riduzione del cuneo fiscale e sulla difesa dei redditi più bassi. Le distanze restano tuttavia nette su scadenze e coperture: la Uil esige che la detassazione dei rinnovi contrattuali sia confermata e prorogata per il biennio 2027-2028, e propone di introdurre sanzioni per le aziende e i settori che bloccano i rinnovi per fare cassa sulla pelle dei lavoratori. La sicurezza sul lavoro è stata posta al centro dell'agenda congressuale come un'emergenza nazionale e internazionale. Pur registrando l'aumento degli ispettori e dei fondi ottenuto con la trattativa, il nostro segretario ha denunciato l'insufficienza delle attuali tutele. Ma il vero pilastro del "lavoro del futuro" delineato a Padova riguarda la transizione tecnologica. La Uil dal Congresso ha annunciato l'invio alle controparti e a Palazzo Chigi di un documento programmatico dettagliato sull'Intelligenza Artificiale, articolato in punti fermi come il controllo umano effettivo sugli algoritmi, il diritto soggettivo alla formazione continua in orario lavorativo e la modifica delle norme sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo legati alla digitalizzazione. Inoltre, serve una grande strategia europea di reindustrializzazione, unita a un patto con le imprese italiane: un abbattimento delle tasse per 10 anni per le aziende che scelgono di fondersi e internazionalizzarsi per crescere, rifiutando la logica di competere al ribasso sul costo del lavoro. Infine, sul piano interno, Bombardieri ha dettato le regole della democrazia sindacale: ha aperto alla discussione sull'applicazione erga omnes dei contratti e sull'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, proponendo un election day nazionale per il voto delle Rsu.



La nostra UIL  continua Tortorelli - ha dimostrato ancora una volta di essere protagonista del dibattito economico e sociale del Paese, con una linea autonoma, credibile e sempre dalla parte delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati e dei giovani. Come delegazione lucana possiamo essere orgogliosi di rappresentare la nostra comunità in un appuntamento così importante. Lo facciamo portando con noi il lavoro svolto ogni giorno nei territori, lesperienza di On The Way 131, le battaglie per il lavoro, la sanità, i servizi, la sicurezza e il futuro della Basilicata.



