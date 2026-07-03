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Giovani, Bochicchio: accogliamo lappello della Chiesa

3/07/2026

Il capogruppo socialista: raccolgo pienamente il messaggio lanciato da Mons. Ambarus. Per questo ho richiamato la necessità di rivedere la L.R. n. 11 del 2000 (Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società)

Le parole pronunciate da Mons. Ambarus durante le celebrazioni della Madonna della Bruna sono un richiamo forte alle istituzioni e alla comunità. Sono anche un messaggio di speranza, perché indicano che è ancora possibile invertire una tendenza che rischia di desertificare la Basilicata delle sue energie e dei suoi cervelli migliori. Dare ai giovani opportunità, relazioni e spazi di crescita significa investire davvero sul futuro della regione. Lo dichiara Antonio Bochicchio, capogruppo socialista in Consiglio regionale, che prosegue:
Ho richiamato recentemente la necessità di rivedere la legge regionale n. 11 del 2000 (Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale), per renderla più adeguata alle sfide attuali. Da tempo insisto sulla centralità delle politiche per i giovani e sulla partecipazione delle nuove generazioni, che devono essere coinvolte come protagoniste e non solo come destinatarie passive delle scelte pubbliche.
I giovani lucani  sottolinea - dimostrano ogni giorno determinazione e sacrificio, spesso costretti a cercare altrove ciò che la loro terra non riesce a offrire. Per trattenerli dobbiamo essere allaltezza delle loro aspettative e non rassegnarci allesistente. Occorre creare opportunità reali e investimenti concreti su competenze e innovazione per contrastare lo spopolamento e allontanare qualsiasi forma di nichilismo di cui questi tempi non sono affatto parchi.
Per queste ragioni  conclude Bochicchio  mi unisco allappello di Mons. Ambarus. È il momento di passare dalle parole ai fatti, dimostrando con scelte reali di credere davvero nei nostri giovani. Lavvenire della Basilicata coincide con il futuro delle nuove generazioni. Siamo pronti ad attivare ogni forma di collaborazione.



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