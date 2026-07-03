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La voce della Politica
|Giovani, Bochicchio: accogliamo lappello della Chiesa
3/07/2026
|Il capogruppo socialista: raccolgo pienamente il messaggio lanciato da Mons. Ambarus. Per questo ho richiamato la necessità di rivedere la L.R. n. 11 del 2000 (Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società)
Le parole pronunciate da Mons. Ambarus durante le celebrazioni della Madonna della Bruna sono un richiamo forte alle istituzioni e alla comunità. Sono anche un messaggio di speranza, perché indicano che è ancora possibile invertire una tendenza che rischia di desertificare la Basilicata delle sue energie e dei suoi cervelli migliori. Dare ai giovani opportunità, relazioni e spazi di crescita significa investire davvero sul futuro della regione. Lo dichiara Antonio Bochicchio, capogruppo socialista in Consiglio regionale, che prosegue:
Ho richiamato recentemente la necessità di rivedere la legge regionale n. 11 del 2000 (Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società regionale), per renderla più adeguata alle sfide attuali. Da tempo insisto sulla centralità delle politiche per i giovani e sulla partecipazione delle nuove generazioni, che devono essere coinvolte come protagoniste e non solo come destinatarie passive delle scelte pubbliche.
I giovani lucani sottolinea - dimostrano ogni giorno determinazione e sacrificio, spesso costretti a cercare altrove ciò che la loro terra non riesce a offrire. Per trattenerli dobbiamo essere allaltezza delle loro aspettative e non rassegnarci allesistente. Occorre creare opportunità reali e investimenti concreti su competenze e innovazione per contrastare lo spopolamento e allontanare qualsiasi forma di nichilismo di cui questi tempi non sono affatto parchi.
Per queste ragioni conclude Bochicchio mi unisco allappello di Mons. Ambarus. È il momento di passare dalle parole ai fatti, dimostrando con scelte reali di credere davvero nei nostri giovani. Lavvenire della Basilicata coincide con il futuro delle nuove generazioni. Siamo pronti ad attivare ogni forma di collaborazione.
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