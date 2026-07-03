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La voce della Politica
|Elezione segretario cittadino di AZIONE Nicolò Di Lascio.
3/07/2026
|Assumo con grande entusiasmo il ruolo di Segretario di Azione Lauria e lo faccio con l'orgoglio di rappresentare una realtà politica che ha saputo affermarsi come uno dei principali punti di riferimento del territorio, forte di una classe dirigente qualificata, di una presenza sempre più radicata nella comunità e di una famiglia politica composta da oltre cento iscritti.
Grazie a una leadership forte, lungimirante e profondamente legata al territorio, Azione ha saputo consolidare il proprio ruolo, diventando una realtà politica capace di coniugare visione, esperienza amministrativa e capacità di rappresentanza. Questo patrimonio di competenze, relazioni e credibilità rappresenta per noi un motivo di orgoglio.
Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento a Lucia Guerriero per il lavoro svolto. La sua recente elezione in Consiglio Comunale e la nomina ad Assessora rappresentano il riconoscimento di un percorso politico importante e la scelta di aprire una fase di rivisitazione e ampliamento della segreteria dimostra grande senso di responsabilità e intelligenza politica.
Sono pertanto onorato della fiducia che mi è stata accordata dagli iscritti e dai dirigenti del partito. A tutti loro rivolgo il mio più sentito ringraziamento, con l'impegno di svolgere questo incarico con serietà e disponibilità.
Azione garantirà il proprio sostegno all'azione amministrativa e al Sindaco Antonio Rossino, persona equilibrata e competente che stimo molto sotto il profilo umano e politico. Il nostro partito ha creduto con convinzione nel progetto amministrativo che oggi guida Lauria e i cittadini hanno premiato questo percorso.
Affronteremo i temi e le questioni sul tavolo della maggioranza con consapevolezza, concretezza e responsabilità, mantenendo quella chiarezza e quella serietà che ci ha sempre contraddistinto.
Nei prossimi mesi lavoreremo per rafforzare ulteriormente la presenza del partito, promuovendo nuovi tesseramenti, momenti di confronto e incontri diffusi su tutto il territorio. Sarà fondamentale mantenere un rapporto costante tra partito, amministratori e cittadini, affinché le esigenze della comunità possano trovare ascolto e tradursi in azioni concrete.
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archivio
|La Voce della Politica
|3/07/2026 - Silletti: il 7 luglio, a Potenza convegno su salute e giustizia
La Garante regionale delle persone detenute, del diritto alla salute, delle vittime di reato e degli anziani, Tiziana Silletti, parteciperà al convegno dal titolo Distanze brevi, sguardi lunghi - Il carcere nelle regioni a scala umana che si terrà martedì 7 luglio, alle or...-->continua
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|3/07/2026 - Permessi idrocarburi, Lacorazza: schiena dritta e non capo chino
Il Capogruppo del PD: ho chiesto da mesi che fossero coinvolti sul tema Consiglio e territori. La Giunta sfugge ad una discussione aperta e trasparente
Riteniamo sbagliato il metodo e discutibile il merito con cui la Giunta regionale ha proceduto a d...-->continua
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|3/07/2026 - Congresso nazionale UIL a Padova: dalla Basilicata il commento su Bombardieri e le sfide del lavoro futuro
Congresso nazionale Uil a Padova: Primi commenti da delegazione lucana
Una relazione forte, concreta e appassionata: è il commento di Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil Basilicata, alla relazione del segretario generale PierPaolo Bombardi...-->continua
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|3/07/2026 - Giovani, Bochicchio: accogliamo lappello della Chiesa
Il capogruppo socialista: raccolgo pienamente il messaggio lanciato da Mons. Ambarus. Per questo ho richiamato la necessità di rivedere la L.R. n. 11 del 2000 (Riconoscimento e promozione del ruolo delle giovani generazioni nella società)
Le parole p...-->continua
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|3/07/2026 - Elezione segretario cittadino di AZIONE Nicolò Di Lascio.
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|3/07/2026 - Vaccaro (Uil Pensionati Basilicata): ''La Basilicata può diventare Terra della Longevità''
Lesperienza raccontata dalla rivista Vita, dedicata alla startup 55+ che punta a valorizzare i talenti, le competenze e il capitale umano delle persone senior nellambito della cosiddetta economia della longevità, rappresenta una conferma della validità di ...-->continua
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|3/07/2026 - SantArcangelo aderisce alla Rottamazione-quinquies: via libera unanime del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di SantArcangelo ha approvato la delibera con la quale il Comune aderisce alla facoltà prevista dallarticolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38 del 2026, estendendo ai carichi affidati allAgenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo...-->continua
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