Assumo con grande entusiasmo il ruolo di Segretario di Azione Lauria e lo faccio con l'orgoglio di rappresentare una realtà politica che ha saputo affermarsi come uno dei principali punti di riferimento del territorio, forte di una classe dirigente qualificata, di una presenza sempre più radicata nella comunità e di una famiglia politica composta da oltre cento iscritti.

Grazie a una leadership forte, lungimirante e profondamente legata al territorio, Azione ha saputo consolidare il proprio ruolo, diventando una realtà politica capace di coniugare visione, esperienza amministrativa e capacità di rappresentanza. Questo patrimonio di competenze, relazioni e credibilità rappresenta per noi un motivo di orgoglio.

Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento a Lucia Guerriero per il lavoro svolto. La sua recente elezione in Consiglio Comunale e la nomina ad Assessora rappresentano il riconoscimento di un percorso politico importante e la scelta di aprire una fase di rivisitazione e ampliamento della segreteria dimostra grande senso di responsabilità e intelligenza politica.

Sono pertanto onorato della fiducia che mi è stata accordata dagli iscritti e dai dirigenti del partito. A tutti loro rivolgo il mio più sentito ringraziamento, con l'impegno di svolgere questo incarico con serietà e disponibilità.

Azione garantirà il proprio sostegno all'azione amministrativa e al Sindaco Antonio Rossino, persona equilibrata e competente che stimo molto sotto il profilo umano e politico. Il nostro partito ha creduto con convinzione nel progetto amministrativo che oggi guida Lauria e i cittadini hanno premiato questo percorso.

Affronteremo i temi e le questioni sul tavolo della maggioranza con consapevolezza, concretezza e responsabilità, mantenendo quella chiarezza e quella serietà che ci ha sempre contraddistinto.

Nei prossimi mesi lavoreremo per rafforzare ulteriormente la presenza del partito, promuovendo nuovi tesseramenti, momenti di confronto e incontri diffusi su tutto il territorio. Sarà fondamentale mantenere un rapporto costante tra partito, amministratori e cittadini, affinché le esigenze della comunità possano trovare ascolto e tradursi in azioni concrete.