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Vaccaro (Uil Pensionati Basilicata): ''La Basilicata può diventare Terra della Longevità''

3/07/2026

Lesperienza raccontata dalla rivista Vita, dedicata alla startup 55+ che punta a valorizzare i talenti, le competenze e il capitale umano delle persone senior nellambito della cosiddetta economia della longevità, rappresenta una conferma della validità di una visione che la Uil Pensionati Basilicata sostiene da tempo.
Da anni  dichiara il segretario generale della Uil Pensionati Basilicata, Carmine Vaccaro  sosteniamo che linvecchiamento della popolazione non debba essere considerato esclusivamente un problema sociale o sanitario, ma una straordinaria opportunità di sviluppo. Le persone anziane sono una risorsa per le comunità, custodi di competenze, esperienze e relazioni che possono generare valore economico, sociale e culturale.
Vaccaro ricorda che proprio il secondo Congresso regionale della Uil Pensionati Basilicata, celebrato nello scorso mese di aprile, ha rilanciato con forza la proposta di fare della Basilicata una vera Terra della Longevità, un modello capace di trasformare la sfida demografica in un progetto di crescita, innovazione e coesione sociale. Tra le proposte avanzate figurano lo sviluppo della silver economy, la creazione di una Company Silver, il rafforzamento dei servizi territoriali, il rilancio dei piccoli comuni e un nuovo patto tra le generazioni.
Lesempio della startup 55+ dimostra che questa prospettiva è già una realtà in molte esperienze innovative. Anche la Basilicata può diventare un laboratorio nazionale della longevità attiva, valorizzando il patrimonio umano rappresentato dai pensionati e dagli over 55. Occorre costruire politiche pubbliche capaci di favorire linvecchiamento attivo, limprenditorialità senior, il volontariato qualificato, la trasmissione dei saperi e nuove occasioni di lavoro e partecipazione.
Secondo il segretario della Uil Pensionati, la longevità deve diventare uno dei pilastri della strategia regionale insieme alla sanità di prossimità, allassistenza domiciliare, alla rigenerazione dei borghi e allattrazione di nuovi residenti. La Basilicata  conclude Vaccaro  ha tutte le caratteristiche per trasformare la propria struttura demografica in un vantaggio competitivo. Non dobbiamo rincorrere modelli di sviluppo pensati per altri territori, ma costruire unidentità fondata sulla qualità della vita, sulla solidarietà tra generazioni, sullinnovazione sociale e sulla valorizzazione delle persone. La Terra della Longevità non è uno slogan: è una proposta concreta per il futuro della nostra regione.



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