Il Consiglio Comunale di SantArcangelo ha approvato la delibera con la quale il Comune aderisce alla facoltà prevista dallarticolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38 del 2026, estendendo ai carichi affidati allAgenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 la disciplina della cosiddetta Rottamazione-quinquies.

La misura consentirà ai contribuenti interessati di regolarizzare la propria posizione versando le somme dovute a titolo di capitale e le spese previste dalla legge, con leliminazione di sanzioni, interessi e altri oneri accessori nei casi previsti dalla normativa nazionale. Esprimo grande soddisfazione per lapprovazione di questo provvedimento  dichiara il Sindaco Vito De Filippo  perché rappresenta una scelta di buon senso e di equilibrio. Da un lato offriamo ai cittadini e alle famiglie la possibilità di chiudere situazioni debitorie spesso risalenti nel tempo in condizioni più favorevoli; dallaltro consentiamo al Comune di recuperare risorse che altrimenti rischierebbero di rimanere inesigibili.

La delibera approvata dal Consiglio Comunale  prosegue il Sindaco  è sostenuta dal parere favorevole dellOrgano di revisione e si fonda su una valutazione attenta degli effetti finanziari per lente. Lobiettivo non è rinunciare ai crediti del Comune, ma favorirne il recupero effettivo, migliorando al tempo stesso gli equilibri finanziari e la capacità di riscossione dellente. Il provvedimento riguarda carichi affidati allAgente della riscossione per un valore complessivo superiore a 900 mila euro e punta a favorire lemersione e il recupero di entrate comunali di difficile esigibilità, con effetti positivi sia sul bilancio sia sulla liquidità dellente. La scelta compiuta dal Consiglio Comunale  conclude Vito De Filippo  va nella direzione di unamministrazione vicina ai cittadini, attenta alla sostenibilità dei conti pubblici e impegnata a valorizzare ogni strumento utile per rafforzare la capacità amministrativa e finanziaria del Comune di SantArcangelo

IL SINDACO

F.to Dott. Vito De Filippo