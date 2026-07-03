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La voce della Politica
|SantArcangelo aderisce alla Rottamazione-quinquies: via libera unanime del Consiglio Comunale
3/07/2026
|Il Consiglio Comunale di SantArcangelo ha approvato la delibera con la quale il Comune aderisce alla facoltà prevista dallarticolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38 del 2026, estendendo ai carichi affidati allAgenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 la disciplina della cosiddetta Rottamazione-quinquies.
La misura consentirà ai contribuenti interessati di regolarizzare la propria posizione versando le somme dovute a titolo di capitale e le spese previste dalla legge, con leliminazione di sanzioni, interessi e altri oneri accessori nei casi previsti dalla normativa nazionale. Esprimo grande soddisfazione per lapprovazione di questo provvedimento dichiara il Sindaco Vito De Filippo perché rappresenta una scelta di buon senso e di equilibrio. Da un lato offriamo ai cittadini e alle famiglie la possibilità di chiudere situazioni debitorie spesso risalenti nel tempo in condizioni più favorevoli; dallaltro consentiamo al Comune di recuperare risorse che altrimenti rischierebbero di rimanere inesigibili.
La delibera approvata dal Consiglio Comunale prosegue il Sindaco è sostenuta dal parere favorevole dellOrgano di revisione e si fonda su una valutazione attenta degli effetti finanziari per lente. Lobiettivo non è rinunciare ai crediti del Comune, ma favorirne il recupero effettivo, migliorando al tempo stesso gli equilibri finanziari e la capacità di riscossione dellente. Il provvedimento riguarda carichi affidati allAgente della riscossione per un valore complessivo superiore a 900 mila euro e punta a favorire lemersione e il recupero di entrate comunali di difficile esigibilità, con effetti positivi sia sul bilancio sia sulla liquidità dellente. La scelta compiuta dal Consiglio Comunale conclude Vito De Filippo va nella direzione di unamministrazione vicina ai cittadini, attenta alla sostenibilità dei conti pubblici e impegnata a valorizzare ogni strumento utile per rafforzare la capacità amministrativa e finanziaria del Comune di SantArcangelo
IL SINDACO
F.to Dott. Vito De Filippo
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|3/07/2026 - SantArcangelo aderisce alla Rottamazione-quinquies: via libera unanime del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di SantArcangelo ha approvato la delibera con la quale il Comune aderisce alla facoltà prevista dallarticolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38 del 2026, estendendo ai carichi affidati allAgenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra i...-->continua
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|2/07/2026 - Isola Ecologica temporaneamente chiusa a Francavilla in Sinni
LAmministrazione Comunale di Francavilla in Sinni informa la cittadinanza che, con apposita Ordinanza Sindacale n.41 del 02/07/2026, è stata disposta la chiusura temporanea del Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica).
Il provvedimento si è reso stre...-->continua
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|2/07/2026 - Il Consiglio Comunale di Scanzano J.dà il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali
Durante lo scorso Consiglio Comunale del 30 giugno, a Scanzano Jonico, è stata approvata l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati allAgente della Riscossione (ADER), comunemente nota come "Rottamazione Quinquies". Si tratta di una misura di ...-->continua
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|2/07/2026 - Permesso ricerca idrocarburi La Capriola,sindaco Albano:Contrarietà assoluta'
In relazione al rilascio, da parte della Regione Basilicata, del permesso di ricerca idrocarburi denominato La Capriola, ricadente nei territori di Pisticci, Montescaglioso, Pomarico, Bernalda e Montalbano Jonico, il sindaco di Pisticci Domenico Albano ribad...-->continua
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|2/07/2026 - Indennizzi calamità 2024 sospesi, l'appello degli agrumicoltori: "Servono pagamenti immediati"
Gli agrumicoltori chiedono lo sblocco immediato degli indennizzi relativi alla calamità del 2024, denunciando i gravi disagi provocati dalla sospensione delle liquidazioni decisa da AgriCat.
A farsi portavoce della protesta è Giuseppe Corrado, coltiva...-->continua
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|2/07/2026 - Chiorazzo: "Con i minori servono equilibrio e delicatezza"
"Quando sono coinvolti dei minori occorre sempre il massimo della delicatezza. Al di là delle posizioni che ciascuno può legittimamente esprimere, ritengo che sia doveroso evitare ogni forma di esposizione mediatica che possa incidere sulla serenità dei ragazz...-->continua
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|2/07/2026 - Basilicata. Vivai forestali, sostegno agli investimenti
«La tutela del patrimonio forestale si costruisce anche investendo, con gradualità e attenzione, nella qualità del materiale vivaistico. Abbiamo scelto di accompagnare un comparto che, nel tempo, può contribuire in modo significativo alla biodiversità, alla re...-->continua
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