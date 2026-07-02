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La voce della Politica
|Permesso ricerca idrocarburi La Capriola,sindaco Albano:Contrarietà assoluta'
2/07/2026
|In relazione al rilascio, da parte della Regione Basilicata, del permesso di ricerca idrocarburi denominato La Capriola, ricadente nei territori di Pisticci, Montescaglioso, Pomarico, Bernalda e Montalbano Jonico, il sindaco di Pisticci Domenico Albano ribadisce la contrarietà assoluta dellAmministrazione comunale.
La posizione del Comune di Pisticci è chiara ed è già stata espressa in sede di audizione in Commissione regionale, oltre che deliberata dal Consiglio comunale il 19 marzo 2013.
La decisione della Regione Basilicata non tiene conto dei pareri contrari espressi anche dai Comuni di Montescaglioso, Pomarico e Montalbano Jonico e risulta in evidente contrasto con la vocazione agricola di qualità e turistica del territorio interessato dal permesso di ricerca.
Va inoltre evidenziato che nellarea industriale del Comune di Pisticci sono già presenti aziende ad alto impatto ambientale e che il limite di sostenibilità del territorio è stato raggiunto.
Nei prossimi giorni chiederò la convocazione di una seduta congiunta del Consiglio provinciale con i Comuni interessati dal rilascio del permesso, per concordare le azioni di contrasto a una scelta scellerata, che non tiene conto dei bisogni reali delle comunità coinvolte.
Lo dichiara il sindaco di Pisticci, Domenico Albano.
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archivio
|La Voce della Politica
|2/07/2026 - Isola Ecologica temporaneamente chiusa a Francavilla in Sinni
LAmministrazione Comunale di Francavilla in Sinni informa la cittadinanza che, con apposita Ordinanza Sindacale n.41 del 02/07/2026, è stata disposta la chiusura temporanea del Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica).
Il provvedimento si è reso strettamente necess...-->continua
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|2/07/2026 - Il Consiglio Comunale di Scanzano J.dà il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali
Durante lo scorso Consiglio Comunale del 30 giugno, a Scanzano Jonico, è stata approvata l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati allAgente della Riscossione (ADER), comunemente nota come "Rottamazione Quinquies". Si tratta di una misura di ...-->continua
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|2/07/2026 - Permesso ricerca idrocarburi La Capriola,sindaco Albano:Contrarietà assoluta'
In relazione al rilascio, da parte della Regione Basilicata, del permesso di ricerca idrocarburi denominato La Capriola, ricadente nei territori di Pisticci, Montescaglioso, Pomarico, Bernalda e Montalbano Jonico, il sindaco di Pisticci Domenico Albano ribad...-->continua
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|2/07/2026 - Indennizzi calamità 2024 sospesi, l'appello degli agrumicoltori: "Servono pagamenti immediati"
Gli agrumicoltori chiedono lo sblocco immediato degli indennizzi relativi alla calamità del 2024, denunciando i gravi disagi provocati dalla sospensione delle liquidazioni decisa da AgriCat.
A farsi portavoce della protesta è Giuseppe Corrado, coltiva...-->continua
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|2/07/2026 - Chiorazzo: "Con i minori servono equilibrio e delicatezza"
"Quando sono coinvolti dei minori occorre sempre il massimo della delicatezza. Al di là delle posizioni che ciascuno può legittimamente esprimere, ritengo che sia doveroso evitare ogni forma di esposizione mediatica che possa incidere sulla serenità dei ragazz...-->continua
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|2/07/2026 - Basilicata. Vivai forestali, sostegno agli investimenti
«La tutela del patrimonio forestale si costruisce anche investendo, con gradualità e attenzione, nella qualità del materiale vivaistico. Abbiamo scelto di accompagnare un comparto che, nel tempo, può contribuire in modo significativo alla biodiversità, alla re...-->continua
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|2/07/2026 - Conferenza stampa e sopralluogo al comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone 7 luglio 2026
Una stazione sciistica da vivere 365 giorni all'anno. Il comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone si prepara a cambiare volto grazie a un massiccio intervento di rigenerazione infrastrutturale e inclusione sociale. Per illustrare i dettagli del progetto...-->continua
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