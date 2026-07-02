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La voce della Politica
|Indennizzi calamità 2024 sospesi, l'appello degli agrumicoltori: "Servono pagamenti immediati"
2/07/2026
|Gli agrumicoltori chiedono lo sblocco immediato degli indennizzi relativi alla calamità del 2024, denunciando i gravi disagi provocati dalla sospensione delle liquidazioni decisa da AgriCat.
A farsi portavoce della protesta è Giuseppe Corrado, coltivatore di Nova Siri, che ha inviato una lettera all'assessore regionale competente sollecitando un intervento urgente presso AgriCat. Di seguito la missiva indirizzata all'assessore regionale Carmine Cicala.
Egregio assessore, in data 18/06 c.a. come coltivatori di Agrumi, abbiamo ricevuto mail, di sospensione indennizzi, anno 2024 (calamità) per 180 giorni, ormai pronta per essere liquidata, come da precedente mail di Agri Cat del 23/05/2026, in seguito al ricorso dell Assessorato Regionale all Agricoltura della Regione Sicilia, del 08/06/2026. Le Chiedo di intervenire presso Agri Cat per chiedere limmediato pagamento della calamità 2024, liquidando anche la parte Agrumicola con il minimo di 153 ettaro, in attesa di fare conguagli al termine dellulteriore istruttoria, appare incomprensibile, che dopo 2 anni dallevento calamitoso, per un fatto marginale si sospendano i pagamenti in toto a tutti i conduttori di terreni agrumicoli, anche per le altre colture, è inammissibile un azione del genere, gli agricoltori dopo lulteriore calamita di questa primavera 2026 hanno necessità di liquidità, lei comprenderà bene le esigenze degli agricoltori, che nonostante la calamità hanno pure ricevuto in anticipo (rispetto agli anni passati) le cartelle esattoriali tributi Consorzio di Bonifica (anno 2026 appare strano che un ente di diritto pubblico percepisca ad inizio campagna i pagamenti invece di aspettar la fine campagna irrigua, messa cosi anche le utenze domestiche e via discorrendo dovremmo, pagarle in anticipo invece del normale pagamento a prestazione ricevuta), quando queste in un passato, per la politica più attento verso il mondo agricolo, in caso di calamità venivano abbattuti per un biennio nella misura del 90%, ( legge 178/02) in attesa di un vs celere riscontro presso Agri Cat porgo distinti saluti.
Giuseppe Corrado
Nova Siri
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archivio
|La Voce della Politica
|2/07/2026 - Isola Ecologica temporaneamente chiusa a Francavilla in Sinni
LAmministrazione Comunale di Francavilla in Sinni informa la cittadinanza che, con apposita Ordinanza Sindacale n.41 del 02/07/2026, è stata disposta la chiusura temporanea del Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica).
Il provvedimento si è reso strettamente necess...-->continua
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|2/07/2026 - Il Consiglio Comunale di Scanzano J.dà il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali
Durante lo scorso Consiglio Comunale del 30 giugno, a Scanzano Jonico, è stata approvata l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati allAgente della Riscossione (ADER), comunemente nota come "Rottamazione Quinquies". Si tratta di una misura di ...-->continua
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|2/07/2026 - Permesso ricerca idrocarburi La Capriola,sindaco Albano:Contrarietà assoluta'
In relazione al rilascio, da parte della Regione Basilicata, del permesso di ricerca idrocarburi denominato La Capriola, ricadente nei territori di Pisticci, Montescaglioso, Pomarico, Bernalda e Montalbano Jonico, il sindaco di Pisticci Domenico Albano ribad...-->continua
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|2/07/2026 - Chiorazzo: "Con i minori servono equilibrio e delicatezza"
"Quando sono coinvolti dei minori occorre sempre il massimo della delicatezza. Al di là delle posizioni che ciascuno può legittimamente esprimere, ritengo che sia doveroso evitare ogni forma di esposizione mediatica che possa incidere sulla serenità dei ragazz...-->continua
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|2/07/2026 - Basilicata. Vivai forestali, sostegno agli investimenti
«La tutela del patrimonio forestale si costruisce anche investendo, con gradualità e attenzione, nella qualità del materiale vivaistico. Abbiamo scelto di accompagnare un comparto che, nel tempo, può contribuire in modo significativo alla biodiversità, alla re...-->continua
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|2/07/2026 - Conferenza stampa e sopralluogo al comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone 7 luglio 2026
Una stazione sciistica da vivere 365 giorni all'anno. Il comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone si prepara a cambiare volto grazie a un massiccio intervento di rigenerazione infrastrutturale e inclusione sociale. Per illustrare i dettagli del progetto...-->continua
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