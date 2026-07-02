Gli agrumicoltori chiedono lo sblocco immediato degli indennizzi relativi alla calamità del 2024, denunciando i gravi disagi provocati dalla sospensione delle liquidazioni decisa da AgriCat.



A farsi portavoce della protesta è Giuseppe Corrado, coltivatore di Nova Siri, che ha inviato una lettera all'assessore regionale competente sollecitando un intervento urgente presso AgriCat. Di seguito la missiva indirizzata all'assessore regionale Carmine Cicala.



Egregio assessore, in data 18/06 c.a. come coltivatori di Agrumi, abbiamo ricevuto mail, di sospensione indennizzi, anno 2024 (calamità) per 180 giorni, ormai pronta per essere liquidata, come da precedente mail di Agri Cat del 23/05/2026, in seguito al ricorso dell Assessorato Regionale all Agricoltura della Regione Sicilia, del 08/06/2026. Le Chiedo di intervenire presso Agri Cat per chiedere limmediato pagamento della calamità 2024, liquidando anche la parte Agrumicola con il minimo di 153  ettaro, in attesa di fare conguagli al termine dellulteriore istruttoria, appare incomprensibile, che dopo 2 anni dallevento calamitoso, per un fatto marginale si sospendano i pagamenti in toto a tutti i conduttori di terreni agrumicoli, anche per le altre colture, è inammissibile un azione del genere, gli agricoltori dopo lulteriore calamita di questa primavera 2026 hanno necessità di liquidità, lei comprenderà bene le esigenze degli agricoltori, che nonostante la calamità hanno pure ricevuto in anticipo (rispetto agli anni passati) le cartelle esattoriali tributi Consorzio di Bonifica (anno 2026 appare strano che un ente di diritto pubblico percepisca ad inizio campagna i pagamenti invece di aspettar la fine campagna irrigua, messa cosi anche le utenze domestiche e via discorrendo dovremmo, pagarle in anticipo invece del normale pagamento a prestazione ricevuta), quando queste in un passato, per la politica più attento verso il mondo agricolo, in caso di calamità venivano abbattuti per un biennio nella misura del 90%, ( legge 178/02) in attesa di un vs celere riscontro presso Agri Cat porgo distinti saluti.







Giuseppe Corrado



Nova Siri