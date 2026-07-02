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La voce della Politica
|Chiorazzo: "Con i minori servono equilibrio e delicatezza"
2/07/2026
|"Quando sono coinvolti dei minori occorre sempre il massimo della delicatezza. Al di là delle posizioni che ciascuno può legittimamente esprimere, ritengo che sia doveroso evitare ogni forma di esposizione mediatica che possa incidere sulla serenità dei ragazzi e delle loro famiglie".
È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, con riferimento agli accadimenti dei giorni scorsi relativi ad un caso scolastico.
"Le Istituzioni scolastiche rappresentano uno dei presìdi educativi e sociali più importanti delle nostre comunità. Ogni giorno sono chiamate ad affrontare situazioni sempre più complesse, spesso supplendo alle carenze di un sistema pubblico che fatica a garantire risorse e strumenti adeguati. Penso, ad esempio, alla cronica insufficienza delle ore di assistenza specialistica per gli alunni che ne hanno diritto, una criticità che pesa sulle famiglie, sugli studenti e sul personale scolastico, su cui come Consiglio Regionale pur stiamo intervenendo per integrare le risorse finanziarie a disposizione degli istituti scolastici.
Proprio per questo - continua Chiorazzo - quando si verificano vicende tanto delicate e sensibili che riguardano i minori, le scuole devono poter contare sul sostegno delle Istituzioni e anche degli organismi consiliari chiamati a garantire e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Si tratta di situazioni che richiedono competenza, equilibrio e un grande senso di responsabilità, qualità che, in questa vicenda, ritengo siano state dimostrate dalla dirigenza scolastica e di tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo Sinisgalli di Potenza, ai quali rivolgo il mio personale apprezzamento.
L'auspicio - conclude Chiorazzo - è che, al di là delle valutazioni che competono alle sedi preposte, prevalga sempre il superiore interesse dei ragazzi, la tutela della loro dignità e il sostegno a una scuola che ogni giorno svolge una funzione educativa fondamentale per la crescita della nostra comunità".
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|La Voce della Politica
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