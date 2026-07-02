«La tutela del patrimonio forestale si costruisce anche investendo, con gradualità e attenzione, nella qualità del materiale vivaistico. Abbiamo scelto di accompagnare un comparto che, nel tempo, può contribuire in modo significativo alla biodiversità, alla resilienza degli ecosistemi e alla capacità della Basilicata di affrontare le sfide ambientali dei prossimi anni».



Lo dichiara lassessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in occasione dellincontro dedicato alla presentazione del bando Sostegno agli investimenti per lo sviluppo della vivaistica forestale, promosso dallUfficio Foreste e Tutela del Territorio per illustrare ai vivai lucani le opportunità offerte dalla nuova misura e le modalità di accesso.



«Abbiamo voluto accompagnare la pubblicazione del bando con un momento di confronto diretto con gli operatori. Riteniamo che ascoltare, chiarire e dare il tempo necessario alla comprensione dei contenuti sia parte integrante di una buona amministrazione, non un passaggio accessorio».



Lassessore sottolinea come la Regione stia investendo in un segmento che rappresenta il punto di partenza dellintera filiera forestale.



«Disporre di vivai sempre più qualificati significa poter contare su materiale di propagazione idoneo, valorizzare le specie autoctone e sostenere interventi di riforestazione e recupero ambientale con standard sempre più elevati. È un percorso che intendiamo costruire insieme agli operatori del settore, nella consapevolezza che i risultati più solidi si costruiscono nel tempo».



«Questo bando è anche il risultato del lavoro dellUfficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento, che ha costruito una misura attenta alle esigenze del comparto e accompagnato gli operatori con un percorso di informazione e confronto. È questo il metodo che vogliamo consolidare: unamministrazione che ascolta prima di decidere, costruisce insieme agli operatori e continua ad ascoltare anche dopo».