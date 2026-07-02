-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Vivai forestali, sostegno agli investimenti
2/07/2026
|«La tutela del patrimonio forestale si costruisce anche investendo, con gradualità e attenzione, nella qualità del materiale vivaistico. Abbiamo scelto di accompagnare un comparto che, nel tempo, può contribuire in modo significativo alla biodiversità, alla resilienza degli ecosistemi e alla capacità della Basilicata di affrontare le sfide ambientali dei prossimi anni».
Lo dichiara lassessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in occasione dellincontro dedicato alla presentazione del bando Sostegno agli investimenti per lo sviluppo della vivaistica forestale, promosso dallUfficio Foreste e Tutela del Territorio per illustrare ai vivai lucani le opportunità offerte dalla nuova misura e le modalità di accesso.
«Abbiamo voluto accompagnare la pubblicazione del bando con un momento di confronto diretto con gli operatori. Riteniamo che ascoltare, chiarire e dare il tempo necessario alla comprensione dei contenuti sia parte integrante di una buona amministrazione, non un passaggio accessorio».
Lassessore sottolinea come la Regione stia investendo in un segmento che rappresenta il punto di partenza dellintera filiera forestale.
«Disporre di vivai sempre più qualificati significa poter contare su materiale di propagazione idoneo, valorizzare le specie autoctone e sostenere interventi di riforestazione e recupero ambientale con standard sempre più elevati. È un percorso che intendiamo costruire insieme agli operatori del settore, nella consapevolezza che i risultati più solidi si costruiscono nel tempo».
«Questo bando è anche il risultato del lavoro dellUfficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento, che ha costruito una misura attenta alle esigenze del comparto e accompagnato gli operatori con un percorso di informazione e confronto. È questo il metodo che vogliamo consolidare: unamministrazione che ascolta prima di decidere, costruisce insieme agli operatori e continua ad ascoltare anche dopo».
|
archivio
|La Voce della Politica
|2/07/2026 - Basilicata. Vivai forestali, sostegno agli investimenti
«La tutela del patrimonio forestale si costruisce anche investendo, con gradualità e attenzione, nella qualità del materiale vivaistico. Abbiamo scelto di accompagnare un comparto che, nel tempo, può contribuire in modo significativo alla biodiversità, alla resilienza degli ...-->continua
|
|
|2/07/2026 - Conferenza stampa e sopralluogo al comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone 7 luglio 2026
Una stazione sciistica da vivere 365 giorni all'anno. Il comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone si prepara a cambiare volto grazie a un massiccio intervento di rigenerazione infrastrutturale e inclusione sociale. Per illustrare i dettagli del progetto...-->continua
|
|
|2/07/2026 - Intelligenza artificiale, a Potenza un incontro su lavoro, società e ruolo del sindacato
"Potenza e incognite dell'Intelligenza artificiale". È questo il titolo dell'iniziativa promossa dalla Cgil di Potenza, la Flc Cgil di Potenza e la Fondazione Di Vittorio che si terrà domani 3 luglio alle 9:30 al Polo bibliotecario del capoluogo.
Una rifle...-->continua
|
|
|2/07/2026 - Casino: ''L'appello dell'Arcivescovo Ambarus va accolto da tutti, oltre gli schieramenti''
Michele Casino su Festa della Bruna: le parole dell'Arcivescovo Ambarus sono un monito per il futuro dei nostri giovani, non un intervento politico.
In occasione della Festa di Maria Santissima della Bruna, patrona della città di Matera, desidero rivo...-->continua
|
|
|2/07/2026 - Fratelli d'Italia Basilicata sull'approvazione del Piano Casa Italia
Con lapprovazione definitiva in Senato ad opera di una larga maggioranza che ha compreso fra i relatori il nostro Senatore Gianni Rosa, diventa oggi Legge dello Stato il D.L. 66/2026, ovvero il Piano Casa Italia. Il decreto punta a creare 100.000 alloggi a pr...-->continua
|
|
|2/07/2026 - Frana ad Acerenza, sopralluogo con Regione e istituzioni: al via gli approfondimenti tecnici
Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo ad Acerenza per verificare la situazione relativa alla frana che interessa alcune particelle private e un tratto della strada provinciale, con lobiettivo di approfondire le criticità esistenti e valutare le po...-->continua
|
|
|2/07/2026 - Risorsa idrica, CIA Sud: più acqua negli invasi ma servono investimenti immediati
Si è riunito nei giorni scorsi il Coordinamento Risorsa Idrica di CIA Agricoltori Italiani delle Regioni del Sud, appuntamento che si svolge con cadenza mensile per monitorare lo stato e le disponibilità idriche oltre che per affrontare criticità e problematic...-->continua
|
|