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La voce della Politica
|Conferenza stampa e sopralluogo al comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone 7 luglio 2026
2/07/2026
|Una stazione sciistica da vivere 365 giorni all'anno. Il comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone si prepara a cambiare volto grazie a un massiccio intervento di rigenerazione infrastrutturale e inclusione sociale. Per illustrare i dettagli del progetto la Regione Basilicata e il Comune di Abriola invitano gli organi di informazione alla giornata di presentazione che si terrà martedì 7 luglio 2026, seguendo un programma che prevede alle ore 10 il sopralluogo per visionare direttamente i luoghi interessati dai lavori e le soluzioni architettoniche previste. A seguire, alle ore 11, si terrà una conferenza stampa nell'hotel Pierfaone durante la quale saranno illustrati i dettagli del piano d'intervento. All'incontro interverranno il Presidente Vito Bardi, il sindaco di Abriola, Romano Triunfo, e ling. Valentino Fellone.
L'iniziativa, finanziata nell'ambito dell'Asse 7 "Inclusione Sociale" del Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Basilicata, punta a trasformare la stazione sciistica in un polo turistico moderno, accessibile a tutti, sostenibile e attrattivo in ogni stagione dell'anno. I lavori prevedono otto interventi chiave che coniugano sport, tutela del territorio e rilancio economico.
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|La Voce della Politica
|2/07/2026 - Basilicata. Vivai forestali, sostegno agli investimenti
«La tutela del patrimonio forestale si costruisce anche investendo, con gradualità e attenzione, nella qualità del materiale vivaistico. Abbiamo scelto di accompagnare un comparto che, nel tempo, può contribuire in modo significativo alla biodiversità, alla resilienza degli ...-->continua
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|2/07/2026 - Conferenza stampa e sopralluogo al comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone 7 luglio 2026
Una stazione sciistica da vivere 365 giorni all'anno. Il comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone si prepara a cambiare volto grazie a un massiccio intervento di rigenerazione infrastrutturale e inclusione sociale. Per illustrare i dettagli del progetto...-->continua
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|2/07/2026 - Intelligenza artificiale, a Potenza un incontro su lavoro, società e ruolo del sindacato
"Potenza e incognite dell'Intelligenza artificiale". È questo il titolo dell'iniziativa promossa dalla Cgil di Potenza, la Flc Cgil di Potenza e la Fondazione Di Vittorio che si terrà domani 3 luglio alle 9:30 al Polo bibliotecario del capoluogo.
Una rifle...-->continua
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|2/07/2026 - Casino: ''L'appello dell'Arcivescovo Ambarus va accolto da tutti, oltre gli schieramenti''
Michele Casino su Festa della Bruna: le parole dell'Arcivescovo Ambarus sono un monito per il futuro dei nostri giovani, non un intervento politico.
In occasione della Festa di Maria Santissima della Bruna, patrona della città di Matera, desidero rivo...-->continua
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|2/07/2026 - Fratelli d'Italia Basilicata sull'approvazione del Piano Casa Italia
Con lapprovazione definitiva in Senato ad opera di una larga maggioranza che ha compreso fra i relatori il nostro Senatore Gianni Rosa, diventa oggi Legge dello Stato il D.L. 66/2026, ovvero il Piano Casa Italia. Il decreto punta a creare 100.000 alloggi a pr...-->continua
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|2/07/2026 - Frana ad Acerenza, sopralluogo con Regione e istituzioni: al via gli approfondimenti tecnici
Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo ad Acerenza per verificare la situazione relativa alla frana che interessa alcune particelle private e un tratto della strada provinciale, con lobiettivo di approfondire le criticità esistenti e valutare le po...-->continua
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|2/07/2026 - Risorsa idrica, CIA Sud: più acqua negli invasi ma servono investimenti immediati
Si è riunito nei giorni scorsi il Coordinamento Risorsa Idrica di CIA Agricoltori Italiani delle Regioni del Sud, appuntamento che si svolge con cadenza mensile per monitorare lo stato e le disponibilità idriche oltre che per affrontare criticità e problematic...-->continua
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