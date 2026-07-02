Una stazione sciistica da vivere 365 giorni all'anno. Il comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone si prepara a cambiare volto grazie a un massiccio intervento di rigenerazione infrastrutturale e inclusione sociale. Per illustrare i dettagli del progetto la Regione Basilicata e il Comune di Abriola invitano gli organi di informazione alla giornata di presentazione che si terrà martedì 7 luglio 2026, seguendo un programma che prevede alle ore 10 il sopralluogo per visionare direttamente i luoghi interessati dai lavori e le soluzioni architettoniche previste. A seguire, alle ore 11, si terrà una conferenza stampa nell'hotel Pierfaone durante la quale saranno illustrati i dettagli del piano d'intervento. All'incontro interverranno il Presidente Vito Bardi, il sindaco di Abriola, Romano Triunfo, e ling. Valentino Fellone.



L'iniziativa, finanziata nell'ambito dell'Asse 7 "Inclusione Sociale" del Programma Operativo Complementare (POC) della Regione Basilicata, punta a trasformare la stazione sciistica in un polo turistico moderno, accessibile a tutti, sostenibile e attrattivo in ogni stagione dell'anno. I lavori prevedono otto interventi chiave che coniugano sport, tutela del territorio e rilancio economico.