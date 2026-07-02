Con lapprovazione definitiva in Senato ad opera di una larga maggioranza che ha compreso fra i relatori il nostro Senatore Gianni Rosa, diventa oggi Legge dello Stato il D.L. 66/2026, ovvero il Piano Casa Italia. Il decreto punta a creare 100.000 alloggi a prezzi accessibili in dieci anni, con estensione allultimo minuto della platea dei beneficiari ai dipendenti pubblici impegnati nei servizi essenziali, come insegnanti, personale sanitario e appartenenti alle forze dellordine. Le novità includono maggiori semplificazioni per i permessi ai privati e fondi per riqualificare l'edilizia popolare.



Alcune proposte, in primis quelle sulla rigenerazione urbana, riecheggiano, a livello nazionale, quanto già contenuto nella Sintesi delle proposte tecnico-politiche consegnata sul finire dellanno scorso dai Dipartimenti della Provincia di Potenza ai vertici regionali del Partito di Giorgia Meloni; altre, come lhousing sociale (si parla, in prima battuta, della messa a disposizione di sessantamila alloggi), mirano a soddisfare esigenze di più ampio respiro. Per alcune delle disposizioni, come le semplificazioni edilizie ed i piani di recupero urbano, vengono dettate le linee-guida a livello nazionale, mentre toccherà alle Regioni definire la disciplina di dettaglio.



Scendendo più nel particolare, è sicuramente indice del buon lavoro svolto dallentourage Meloni il fatto che lassise parlamentare abbia sostanzialmente confermato i tre pilastri dai quali era partito il Governo: il primo è quello dedicato alla riqualificazione delle case popolari, sulla quale sta già lavorando il commissario Felice Squitieri; il secondo riguarda il Fondo housing gestito da Invimit, che a breve definirà il suo regolamento; il terzo metterà al centro il contributo dei privati, attraverso le operazioni di edilizia convenzionata. Proprio in tema di partenariato pubblico-privato arriva una delle novità più importanti in fase di conversione, ovvero la corsia preferenziale per i fondi provenienti dallestero, la c.d. fast track amministrativa.



Novità anche sul fronte delledilizia residenziale pubblica: Comuni ed altri enti locali potranno infatti diventare soggetti attuatori degli interventi di recupero degli immobili popolari oggi inagibili, accedendo direttamente alle risorse destinate alla riqualificazione del patrimonio: parliamo, sempre in prima battuta, di circa 7 miliardi di euro, comprendendo anche i fondi per la rigenerazione urbana da 4,3 miliardi destinati al periodo 2027-2034. La legge di conversione interviene infine anche sul Fondo di garanzia per la prima casa, introducendo una corsia prioritaria per le famiglie con persone affette da disabilità grave. La misura punta a rafforzare laccesso ai mutui garantiti dallo Stato per le famiglie che si trovano in condizioni di fragilità economica.



Il Dipartimento Casa Infrastrutture e Lavori Pubblici di Fratelli dItalia  Provincia di Potenza esprime viva soddisfazione per laccoglimento di un Piano lungamente concertato, che comprende molte proposte oggetto di quotidiana discussione ai sui riferimenti social dipartimentali, ed auspica una pronta adozione, per la quale si dichiara sin dora la più ampia disponibilità ad ogni possibile collaborazione, della disciplina di dettaglio regionale. Il coordinatore regionale di Fratelli dItalia, Piergiorgio Quarto, preannuncia inoltre una serie di incontri sul territorio con i cittadini, le aziende territoriali di edilizia residenziale, i professionisti e le categorie di settore, al fine di presentare e discutere le novità del Piano Casa.