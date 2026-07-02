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La voce della Politica
|Fratelli d'Italia Basilicata sull'approvazione del Piano Casa Italia
2/07/2026
|Con lapprovazione definitiva in Senato ad opera di una larga maggioranza che ha compreso fra i relatori il nostro Senatore Gianni Rosa, diventa oggi Legge dello Stato il D.L. 66/2026, ovvero il Piano Casa Italia. Il decreto punta a creare 100.000 alloggi a prezzi accessibili in dieci anni, con estensione allultimo minuto della platea dei beneficiari ai dipendenti pubblici impegnati nei servizi essenziali, come insegnanti, personale sanitario e appartenenti alle forze dellordine. Le novità includono maggiori semplificazioni per i permessi ai privati e fondi per riqualificare l'edilizia popolare.
Alcune proposte, in primis quelle sulla rigenerazione urbana, riecheggiano, a livello nazionale, quanto già contenuto nella Sintesi delle proposte tecnico-politiche consegnata sul finire dellanno scorso dai Dipartimenti della Provincia di Potenza ai vertici regionali del Partito di Giorgia Meloni; altre, come lhousing sociale (si parla, in prima battuta, della messa a disposizione di sessantamila alloggi), mirano a soddisfare esigenze di più ampio respiro. Per alcune delle disposizioni, come le semplificazioni edilizie ed i piani di recupero urbano, vengono dettate le linee-guida a livello nazionale, mentre toccherà alle Regioni definire la disciplina di dettaglio.
Scendendo più nel particolare, è sicuramente indice del buon lavoro svolto dallentourage Meloni il fatto che lassise parlamentare abbia sostanzialmente confermato i tre pilastri dai quali era partito il Governo: il primo è quello dedicato alla riqualificazione delle case popolari, sulla quale sta già lavorando il commissario Felice Squitieri; il secondo riguarda il Fondo housing gestito da Invimit, che a breve definirà il suo regolamento; il terzo metterà al centro il contributo dei privati, attraverso le operazioni di edilizia convenzionata. Proprio in tema di partenariato pubblico-privato arriva una delle novità più importanti in fase di conversione, ovvero la corsia preferenziale per i fondi provenienti dallestero, la c.d. fast track amministrativa.
Novità anche sul fronte delledilizia residenziale pubblica: Comuni ed altri enti locali potranno infatti diventare soggetti attuatori degli interventi di recupero degli immobili popolari oggi inagibili, accedendo direttamente alle risorse destinate alla riqualificazione del patrimonio: parliamo, sempre in prima battuta, di circa 7 miliardi di euro, comprendendo anche i fondi per la rigenerazione urbana da 4,3 miliardi destinati al periodo 2027-2034. La legge di conversione interviene infine anche sul Fondo di garanzia per la prima casa, introducendo una corsia prioritaria per le famiglie con persone affette da disabilità grave. La misura punta a rafforzare laccesso ai mutui garantiti dallo Stato per le famiglie che si trovano in condizioni di fragilità economica.
Il Dipartimento Casa Infrastrutture e Lavori Pubblici di Fratelli dItalia Provincia di Potenza esprime viva soddisfazione per laccoglimento di un Piano lungamente concertato, che comprende molte proposte oggetto di quotidiana discussione ai sui riferimenti social dipartimentali, ed auspica una pronta adozione, per la quale si dichiara sin dora la più ampia disponibilità ad ogni possibile collaborazione, della disciplina di dettaglio regionale. Il coordinatore regionale di Fratelli dItalia, Piergiorgio Quarto, preannuncia inoltre una serie di incontri sul territorio con i cittadini, le aziende territoriali di edilizia residenziale, i professionisti e le categorie di settore, al fine di presentare e discutere le novità del Piano Casa.
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