"Riparte da oggi il collegamento Frecciarossa da e per Metaponto, fermo da quattro mesi per i lavori sulla tratta di Battipaglia. Il ritorno del servizio non era affatto scontato. Per riattivarlo, Trenitalia aveva avanzato una richiesta economica, indirizzandola alla sola Regione Basilicata, pur sapendo che una quota consistente dei viaggiatori aveva come meta anche altri territori. Da parte della Regione c'è stato un tentativo serio di trovare un'intesa equilibrata. Ma, di fronte all'assenza di una reale disponibilità a condividere i costi, è stata presa una posizione netta e non scontata, nessuna condizione squilibrata, con l'interesse dei lucani messo sempre al primo posto. Una scelta che ha richiesto fermezza, non semplice amministrazione ordinaria. Lo dichiara il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Domenico Raffaele Tataranno, che aggiunge:



Ne è nata una decisione concreta, non un semplice atto formale, Metaponto diventa capolinea della tratta Frecciarossa MetapontoTorino. Una scelta che potenzia il collegamento della Basilicata, dà valore al territorio e rende l'investimento pubblico più efficace. A rendere possibile questo esito è stato il lavoro determinante dell'Assessore Pasquale Pepe, che ha condotto la trattativa con pragmatismo e visione, senza cedere a soluzioni penalizzanti per la Regione, portando a un risultato concreto, verificabile e già operativo. Un impegno che ha fatto la differenza. Un percorso accompagnato anche dal confronto diretto che personalmente ho avuto con le Regioni coinvolte, nell'ottica di una collaborazione più ampia.



Un dialogo, va detto, mai interrotto, ed è proprio su questa base che si auspica un'ulteriore intesa, capace di estendere il servizio fino a Taranto, portando i benefici di questo risultato a un territorio ancora più ampio. Quando le scelte sono chiare  conclude Tataranno  i risultati si vedono. Ed è proprio questo il caso.



