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La voce della Politica
|Latronico: Chiesa e istituzioni unite
1/07/2026
|Alla Madonna della Bruna affidiamo oggi le speranze di tutti i lucani a partire da coloro che sono più fragili, ammalati e bisognosi di cure. La Chiesa e le istituzioni civili devono camminare unite per dare risposte concrete a chi soffre. Il nostro impegno primario è quello di costruire una sanità più umana e vicina alle persone, affinché nessuno si senta mai abbandonato nel momento della malattia. Lo ha dichiarato lassessore Cosimo Latronico a margine dellincontro nella Basilica Cattedrale di Matera dove, alla vigilia della festa del 2 luglio, le autorità hanno incontrato S.E. Rev.ma Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, per il consueto e solenne saluto augurale.
La festa della Madonna della Bruna, giunta alla sua 637esima edizione, rappresenta il cuore pulsante di Matera, dove la devozione si fa storia e lidentità di un popolo si rinnova intatta da oltre sei secoli. Al termine dellincontro in Cattedrale, il maltempo ha reso impossibile garantire lo svolgimento in sicurezza della tradizionale sfilata dei Cavalieri. Lo spettacolo pirotecnico ha concluso la prima sessione di eventi della vigilia, aprendo la strada alle storiche celebrazioni del 2 luglio. Due giornate intense, scandite da appuntamenti istituzionali, profondi momenti di fede e riti solenni che coinvolgono lintera comunità cittadina e richiamano fedeli da tutta la Basilicata.
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archivio
|La Voce della Politica
|1/07/2026 - Frecciarossa, Tataranno: scelta chiara per la Basilicata
"Riparte da oggi il collegamento Frecciarossa da e per Metaponto, fermo da quattro mesi per i lavori sulla tratta di Battipaglia. Il ritorno del servizio non era affatto scontato. Per riattivarlo, Trenitalia aveva avanzato una richiesta economica, indirizzandola alla sola Re...-->continua
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|1/07/2026 - Latronico: Chiesa e istituzioni unite
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|1/07/2026 - Oppido Lucano, visita istituzionale per i lavori di messa in sicurezza di Via Primo Maggio
Si è svolta questa mattina una visita istituzionale ad Oppido Lucano in vista della prossima consegna dei lavori relativi allintervento di mitigazione del rischio idrogeologico in Via Primo Maggio, per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Alla...-->continua
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|1/07/2026 - Frecciarossa, riparte il collegamento con la Basilicata dopo la riapertura della Battipaglia-Potenza
Con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, dopo i lavori di manutenzione e potenziamento, è tornato operativo il Frecciarossa da e per la Basilicata. Il servizio, al momento attestato a Metaponto, garantisce nuovamente i collegamenti ad alt...-->continua
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|1/07/2026 - Piano Casa. Rosa (FdI): Non incentiva cementificazione, ma recupera lesistente
Nella storia italiana il primo Piano Casa è stato varato nel 1949, nel 2009 è seguito il piano Casa del governo Berlusconi che non allocava fondi pubblici per costruire alloggi popolari ma spingeva sugli incentivi normativi per costruttori e proprietari priva...-->continua
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|1/07/2026 - Natalità e famiglie, Scanzano Jonico lancia il Bonus Bebè da 250 euro
Il Consiglio comunale di Scanzano Jonico ha approvato il regolamento del Bonus Bebè, un contributo una tantum di 250 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2027, raddoppiato in caso di parti plurimi. La misura, pensata per sostenere le famiglie e ...-->continua
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|1/07/2026 - Filt Cgil su frecciarossa: ''Scontro tra Puglia e Basilicata. Serve un parere dell'autorità europea''
Domani riprenderà il traffico ferroviario sulla linea BattipagliaTaranto, con il ritorno dei treni regionali, degli Intercity e dei Frecciarossa.
Alla chiusura della linea, annunciata lo scorso febbraio, lassessore alle Infrastrutture della Regione Basil...-->continua
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