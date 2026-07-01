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La voce della Politica
|Oppido Lucano, visita istituzionale per i lavori di messa in sicurezza di Via Primo Maggio
1/07/2026
|Si è svolta questa mattina una visita istituzionale ad Oppido Lucano in vista della prossima consegna dei lavori relativi allintervento di mitigazione del rischio idrogeologico in Via Primo Maggio, per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Alla visita hanno preso parte il Soggetto Attuatore Delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, Avv. Gianmarco Blasi, il Sindaco di Oppido Lucano, Avv. Mirco Evangelista, e il Presidente dellUnione dei Comuni Alto Bradano, Franco Genzano. Lincontro ha rappresentato unimportante occasione di confronto sullo stato dellintervento e sulle ultime attività propedeutiche allavvio del cantiere, la cui consegna è prevista nelle prossime settimane. Lopera, particolarmente attesa dalla comunità locale, consentirà di intervenire in maniera significativa sulla messa in sicurezza dellarea interessata, contribuendo alla riduzione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia del territorio e della pubblica incolumità.
Al termine della visita è stata espressa soddisfazione condivisa da tutti i presenti per il percorso fin qui compiuto e per la proficua collaborazione istituzionale che ha consentito di giungere a un risultato concreto per il territorio. «La sinergia tra istituzioni e la costante interlocuzione con gli enti locali hanno sottolineato congiuntamente i partecipanti rappresentano elementi fondamentali per garantire tempi certi nella realizzazione degli interventi e fornire risposte efficaci alle esigenze delle comunità».
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archivio
|La Voce della Politica
|1/07/2026 - Frecciarossa, Tataranno: scelta chiara per la Basilicata
"Riparte da oggi il collegamento Frecciarossa da e per Metaponto, fermo da quattro mesi per i lavori sulla tratta di Battipaglia. Il ritorno del servizio non era affatto scontato. Per riattivarlo, Trenitalia aveva avanzato una richiesta economica, indirizzandola alla sola Re...-->continua
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|1/07/2026 - Latronico: Chiesa e istituzioni unite
Alla Madonna della Bruna affidiamo oggi le speranze di tutti i lucani a partire da coloro che sono più fragili, ammalati e bisognosi di cure. La Chiesa e le istituzioni civili devono camminare unite per dare risposte concrete a chi soffre. Il nostro impegno p...-->continua
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|1/07/2026 - Oppido Lucano, visita istituzionale per i lavori di messa in sicurezza di Via Primo Maggio
Si è svolta questa mattina una visita istituzionale ad Oppido Lucano in vista della prossima consegna dei lavori relativi allintervento di mitigazione del rischio idrogeologico in Via Primo Maggio, per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Alla...-->continua
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|1/07/2026 - Frecciarossa, riparte il collegamento con la Basilicata dopo la riapertura della Battipaglia-Potenza
Con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, dopo i lavori di manutenzione e potenziamento, è tornato operativo il Frecciarossa da e per la Basilicata. Il servizio, al momento attestato a Metaponto, garantisce nuovamente i collegamenti ad alt...-->continua
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|1/07/2026 - Piano Casa. Rosa (FdI): Non incentiva cementificazione, ma recupera lesistente
Nella storia italiana il primo Piano Casa è stato varato nel 1949, nel 2009 è seguito il piano Casa del governo Berlusconi che non allocava fondi pubblici per costruire alloggi popolari ma spingeva sugli incentivi normativi per costruttori e proprietari priva...-->continua
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|1/07/2026 - Natalità e famiglie, Scanzano Jonico lancia il Bonus Bebè da 250 euro
Il Consiglio comunale di Scanzano Jonico ha approvato il regolamento del Bonus Bebè, un contributo una tantum di 250 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2027, raddoppiato in caso di parti plurimi. La misura, pensata per sostenere le famiglie e ...-->continua
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|1/07/2026 - Filt Cgil su frecciarossa: ''Scontro tra Puglia e Basilicata. Serve un parere dell'autorità europea''
Domani riprenderà il traffico ferroviario sulla linea BattipagliaTaranto, con il ritorno dei treni regionali, degli Intercity e dei Frecciarossa.
Alla chiusura della linea, annunciata lo scorso febbraio, lassessore alle Infrastrutture della Regione Basil...-->continua
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