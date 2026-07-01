Si è svolta questa mattina una visita istituzionale ad Oppido Lucano in vista della prossima consegna dei lavori relativi allintervento di mitigazione del rischio idrogeologico in Via Primo Maggio, per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Alla visita hanno preso parte il Soggetto Attuatore Delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Basilicata, Avv. Gianmarco Blasi, il Sindaco di Oppido Lucano, Avv. Mirco Evangelista, e il Presidente dellUnione dei Comuni Alto Bradano, Franco Genzano. Lincontro ha rappresentato unimportante occasione di confronto sullo stato dellintervento e sulle ultime attività propedeutiche allavvio del cantiere, la cui consegna è prevista nelle prossime settimane. Lopera, particolarmente attesa dalla comunità locale, consentirà di intervenire in maniera significativa sulla messa in sicurezza dellarea interessata, contribuendo alla riduzione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia del territorio e della pubblica incolumità.



Al termine della visita è stata espressa soddisfazione condivisa da tutti i presenti per il percorso fin qui compiuto e per la proficua collaborazione istituzionale che ha consentito di giungere a un risultato concreto per il territorio. «La sinergia tra istituzioni e la costante interlocuzione con gli enti locali  hanno sottolineato congiuntamente i partecipanti  rappresentano elementi fondamentali per garantire tempi certi nella realizzazione degli interventi e fornire risposte efficaci alle esigenze delle comunità».