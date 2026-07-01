Con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, dopo i lavori di manutenzione e potenziamento, è tornato operativo il Frecciarossa da e per la Basilicata. Il servizio, al momento attestato a Metaponto, garantisce nuovamente i collegamenti ad alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto. La Regione Basilicata conferma l'impegno a mantenerlo attivo e prosegue il confronto con la Regione Puglia per ripristinare il prolungamento fino a Taranto. L'obiettivo è rafforzare il diritto alla mobilità e migliorare l'accessibilità ferroviaria del territorio.



di seguito il comunicato stampa



Con la riapertura della linea Battipaglia-Potenza, conclusi gli interventi di manutenzione programmata, riprende il collegamento ferroviario ad alta velocità. Pepe: La Regione conferma l'impegno a garantire il servizio e prosegue il confronto con la Regione Puglia per ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto.







Il Frecciarossa riprende regolarmente le sue corse da e per la Basilicata. Con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, interessata negli ultimi mesi da interventi di manutenzione programmata e potenziamento infrastrutturale, questa mattina è partito il treno dellalta velocità, oltre che i treni di altre tipologie treni, sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto.



Come annunciato  spiega il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe  il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini lucani un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del Paese.



In questa fase il servizio è attestato nella stazione di Metaponto. L'auspicio è che il confronto in corso con la Regione Puglia, per la compartecipazione economica, possa giungere rapidamente a una positiva conclusione, consentendo il ripristino del prolungamento del collegamento fino alla stazione di Taranto e rafforzando così l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico.



La priorità della Regione Basilicata resta quella di garantire continuità a un collegamento considerato indispensabile per cittadini, lavoratori, studenti e viaggiatori. In una fase successiva sarà inoltre avviata un'ulteriore analisi dei flussi di domanda per valutare le condizioni di una progressiva evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, prospettiva che i risultati registrati negli ultimi anni lasciano ritenere concretamente perseguibile, mantenendo come obiettivo la stabilità e la qualità del servizio offerto ai territori.



Restituire ai lucani il Frecciarossa  conclude Pepe  significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità. Oggi la Basilicata dispone di un'offerta ferroviaria di qualità, costruita con investimenti e programmazione, come è accaduto con il cofinanziamento dei treni Pop o per lammodernamento delle stazioni di transito. Il nostro impegno continuerà per consolidare questi servizi, renderli sempre più stabili e creare le condizioni per ampliarli ulteriormente.