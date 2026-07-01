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La voce della Politica
|Frecciarossa, riparte il collegamento con la Basilicata dopo la riapertura della Battipaglia-Potenza
1/07/2026
|Con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, dopo i lavori di manutenzione e potenziamento, è tornato operativo il Frecciarossa da e per la Basilicata. Il servizio, al momento attestato a Metaponto, garantisce nuovamente i collegamenti ad alta velocità sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto. La Regione Basilicata conferma l'impegno a mantenerlo attivo e prosegue il confronto con la Regione Puglia per ripristinare il prolungamento fino a Taranto. L'obiettivo è rafforzare il diritto alla mobilità e migliorare l'accessibilità ferroviaria del territorio.
di seguito il comunicato stampa
Con la riapertura della linea Battipaglia-Potenza, conclusi gli interventi di manutenzione programmata, riprende il collegamento ferroviario ad alta velocità. Pepe: La Regione conferma l'impegno a garantire il servizio e prosegue il confronto con la Regione Puglia per ripristinare il prolungamento della corsa fino a Taranto.
Il Frecciarossa riprende regolarmente le sue corse da e per la Basilicata. Con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, interessata negli ultimi mesi da interventi di manutenzione programmata e potenziamento infrastrutturale, questa mattina è partito il treno dellalta velocità, oltre che i treni di altre tipologie treni, sulla direttrice Salerno-Potenza-Metaponto.
Come annunciato spiega il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe il collegamento torna regolarmente operativo, assicurando ai cittadini lucani un servizio ritenuto essenziale per la mobilità regionale e per i collegamenti di media e lunga percorrenza con il resto del Paese.
In questa fase il servizio è attestato nella stazione di Metaponto. L'auspicio è che il confronto in corso con la Regione Puglia, per la compartecipazione economica, possa giungere rapidamente a una positiva conclusione, consentendo il ripristino del prolungamento del collegamento fino alla stazione di Taranto e rafforzando così l'accessibilità ferroviaria dell'intero versante ionico.
La priorità della Regione Basilicata resta quella di garantire continuità a un collegamento considerato indispensabile per cittadini, lavoratori, studenti e viaggiatori. In una fase successiva sarà inoltre avviata un'ulteriore analisi dei flussi di domanda per valutare le condizioni di una progressiva evoluzione del collegamento verso un servizio a mercato, prospettiva che i risultati registrati negli ultimi anni lasciano ritenere concretamente perseguibile, mantenendo come obiettivo la stabilità e la qualità del servizio offerto ai territori.
Restituire ai lucani il Frecciarossa conclude Pepe significa rafforzare concretamente il diritto alla mobilità. Oggi la Basilicata dispone di un'offerta ferroviaria di qualità, costruita con investimenti e programmazione, come è accaduto con il cofinanziamento dei treni Pop o per lammodernamento delle stazioni di transito. Il nostro impegno continuerà per consolidare questi servizi, renderli sempre più stabili e creare le condizioni per ampliarli ulteriormente.
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