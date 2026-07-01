Nella storia italiana il primo Piano Casa è stato varato nel 1949, nel 2009 è seguito il piano Casa del governo Berlusconi che non allocava fondi pubblici per costruire alloggi popolari ma spingeva sugli incentivi normativi per costruttori e proprietari privati. Dopo ciò, il nulla. Al Governo Meloni spetta, dunque, il merito di essere il primo Governo ad occuparsene, in maniera organica, dopo 77 anni. Così in Aula, durante la discussione generale sul Piano Casa, il senatore di Fratelli dItalia Gianni Rosa. Limportanza di questo Piano Casa - prosegue - è lapproccio sistemico al disagio abitativo. Non solo edilizia popolare, ma anche edilizia convenzionata, ma anche coordinamento in un unico fondo delle risorse per lhousing sociale. Il parlamentare di FdI sottolinea che lobiettivo del Piano Casa non è incentivare una cementificazione indiscriminata, ma privilegiare il recupero dellesistente, la riqualificazione di aree degradate e la valorizzazione del patrimonio già costruito. Il nostro Paese - osserva - dispone di migliaia di edifici inutilizzati, di quartieri che necessitano di interventi di rigenerazione, di immobili abbandonati che possono tornare a svolgere una funzione sociale ed economica. Rigenerare significa anche mettere un freno al degrado urbano, che ha un costo economico e sociale molto elevato. Il Piano Casa del Governo Meloni, dunque, cerca di affrontare i problemi reali: la lentezza amministrativa, il degrado urbano, la necessità di favorire investimenti, la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, la semplificazione delle procedure e il rilancio di un settore strategico per leconomia italiana, conclude Rosa.