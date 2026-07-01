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La voce della Politica
|Piano Casa. Rosa (FdI): Non incentiva cementificazione, ma recupera lesistente
1/07/2026
|Nella storia italiana il primo Piano Casa è stato varato nel 1949, nel 2009 è seguito il piano Casa del governo Berlusconi che non allocava fondi pubblici per costruire alloggi popolari ma spingeva sugli incentivi normativi per costruttori e proprietari privati. Dopo ciò, il nulla. Al Governo Meloni spetta, dunque, il merito di essere il primo Governo ad occuparsene, in maniera organica, dopo 77 anni. Così in Aula, durante la discussione generale sul Piano Casa, il senatore di Fratelli dItalia Gianni Rosa. Limportanza di questo Piano Casa - prosegue - è lapproccio sistemico al disagio abitativo. Non solo edilizia popolare, ma anche edilizia convenzionata, ma anche coordinamento in un unico fondo delle risorse per lhousing sociale. Il parlamentare di FdI sottolinea che lobiettivo del Piano Casa non è incentivare una cementificazione indiscriminata, ma privilegiare il recupero dellesistente, la riqualificazione di aree degradate e la valorizzazione del patrimonio già costruito. Il nostro Paese - osserva - dispone di migliaia di edifici inutilizzati, di quartieri che necessitano di interventi di rigenerazione, di immobili abbandonati che possono tornare a svolgere una funzione sociale ed economica. Rigenerare significa anche mettere un freno al degrado urbano, che ha un costo economico e sociale molto elevato. Il Piano Casa del Governo Meloni, dunque, cerca di affrontare i problemi reali: la lentezza amministrativa, il degrado urbano, la necessità di favorire investimenti, la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, la semplificazione delle procedure e il rilancio di un settore strategico per leconomia italiana, conclude Rosa.
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archivio
|La Voce della Politica
|1/07/2026 - Frecciarossa, Tataranno: scelta chiara per la Basilicata
"Riparte da oggi il collegamento Frecciarossa da e per Metaponto, fermo da quattro mesi per i lavori sulla tratta di Battipaglia. Il ritorno del servizio non era affatto scontato. Per riattivarlo, Trenitalia aveva avanzato una richiesta economica, indirizzandola alla sola Re...-->continua
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|1/07/2026 - Latronico: Chiesa e istituzioni unite
Alla Madonna della Bruna affidiamo oggi le speranze di tutti i lucani a partire da coloro che sono più fragili, ammalati e bisognosi di cure. La Chiesa e le istituzioni civili devono camminare unite per dare risposte concrete a chi soffre. Il nostro impegno p...-->continua
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|1/07/2026 - Oppido Lucano, visita istituzionale per i lavori di messa in sicurezza di Via Primo Maggio
Si è svolta questa mattina una visita istituzionale ad Oppido Lucano in vista della prossima consegna dei lavori relativi allintervento di mitigazione del rischio idrogeologico in Via Primo Maggio, per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Alla...-->continua
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|1/07/2026 - Frecciarossa, riparte il collegamento con la Basilicata dopo la riapertura della Battipaglia-Potenza
Con la riapertura della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, dopo i lavori di manutenzione e potenziamento, è tornato operativo il Frecciarossa da e per la Basilicata. Il servizio, al momento attestato a Metaponto, garantisce nuovamente i collegamenti ad alt...-->continua
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|1/07/2026 - Piano Casa. Rosa (FdI): Non incentiva cementificazione, ma recupera lesistente
Nella storia italiana il primo Piano Casa è stato varato nel 1949, nel 2009 è seguito il piano Casa del governo Berlusconi che non allocava fondi pubblici per costruire alloggi popolari ma spingeva sugli incentivi normativi per costruttori e proprietari priva...-->continua
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|1/07/2026 - Natalità e famiglie, Scanzano Jonico lancia il Bonus Bebè da 250 euro
Il Consiglio comunale di Scanzano Jonico ha approvato il regolamento del Bonus Bebè, un contributo una tantum di 250 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2027, raddoppiato in caso di parti plurimi. La misura, pensata per sostenere le famiglie e ...-->continua
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|1/07/2026 - Filt Cgil su frecciarossa: ''Scontro tra Puglia e Basilicata. Serve un parere dell'autorità europea''
Domani riprenderà il traffico ferroviario sulla linea BattipagliaTaranto, con il ritorno dei treni regionali, degli Intercity e dei Frecciarossa.
Alla chiusura della linea, annunciata lo scorso febbraio, lassessore alle Infrastrutture della Regione Basil...-->continua
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