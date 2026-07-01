Il Consiglio comunale di Scanzano Jonico ha approvato il regolamento del Bonus Bebè, un contributo una tantum di 250 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2027, raddoppiato in caso di parti plurimi. La misura, pensata per sostenere le famiglie e contrastare spopolamento e calo demografico, non prevede limiti ISEE, ma richiede la regolarità nei tributi comunali. Possono accedere al beneficio i residenti con almeno un genitore e il minore iscritti allAnagrafe. In una nota stampa il sindaco Pasquale Cariello sottolinea limpegno dellamministrazione a favore delle giovani famiglie e della natalità.



Di seguito il comunicato stampa del comune di Scanzano Jonico



Il Consiglio Comunale di Scanzano Jonico ha approvato il nuovo regolamento per listituzione del Bonus Bebè, una misura concreta a sostegno delle famiglie e un segnale forte per contrastare il calo demografico e lo spopolamento, incentivando la natalità nel territorio comunale.



Si tratta di un contributo economico una tantum, erogato in un'unica soluzione, del valore di  250,00 per ogni figlio nato o adottato. La misura include anche i parti plurimi e in caso di gemelli, ad esempio, il bonus sarà raddoppiato e riconosciuto per ciascun minore.



Ma la vera novità del provvedimento è l'accessibilità universale: non è richiesto alcun limite ISEE. L'amministrazione ha voluto così premiare tutte le famiglie residenti, ponendo però una condizione di equità sociale che prevede che il richiedente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali.



Il beneficio è rivolto ai genitori di bambini nati o entrati in famiglia per adozione definitiva a partire dal 1° gennaio 2027 e per presentare la domanda, è necessario che almeno uno dei due genitori e il minore siano residenti nel Comune di Scanzano Jonico ed il bambino, nello specifico, sia regolarmente iscritto all'Anagrafe.



Soddisfatto il Sindaco Pasquale Cariello la cura e le attenzioni che rivolgiamo alle giovani coppie e ai bambini che nascono nella nostra città, sono sempre ben riposte, perché credo fortemente nel futuro di Scanzano e i nostri bambini sono lesempio lampante che la città sta crescendo. Per questo incentiviamo, con la mia Amministrazione, le nuove famiglie con piccoli sostegni economici, con lapertura del Nido e micro Nido che ha aiutato in questo anno oltre venti famiglie di Scanzano ad affrontare meglio la quotidianità senza doversi spostare altrove. Tutto questo con la speranza che lo spopolamento, di cui le città del Sud Italia spesso sono vittime, trovi sempre meno terreno fertile. Sono convinto  conclude il Primo cittadino  che ci siano molti modi per aiutare la propria città a diventare un posto migliore e accogliente, piuttosto che respingente. Noi ci impegniamo e ci impegneremo, per trovarne più possibile perché vogliamo tenerci stretti i nostri concittadini, anche quelli del futuro.