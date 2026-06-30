La UIL FP Basilicata informa che, a seguito della richiesta di convocazione della Prima Commissione Consiliare, è stata audita per affrontare temi di primaria importanza riguardanti il futuro del personale regionale e l'organizzazione della macchina amministrativa della Regione Basilicata. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati l'aggiornamento del PIAO 2026-2028, le criticità che interessano il personale regionale e lo stato di attuazione della legge regionale relativa al personale della sanità distaccato presso la Regione Basilicata, norma che, nonostante sia pienamente vigente, non ha ancora trovato concreta applicazione. La UIL FP ha ribadito con forza la necessità che l'aggiornamento del PIAO rappresenti un'occasione per dare risposte concrete alle esigenze degli uffici regionali, oggi fortemente penalizzati dalla carenza di personale e dai numerosi pensionamenti che si stanno registrando. È indispensabile programmare un rafforzamento degli organici attraverso strumenti immediatamente disponibili, valorizzando le graduatorie vigenti e accelerando le procedure di reclutamento. In particolare, la UIL FP ha proposto che, qualora non fosse possibile reperire le figure tecniche previste nella programmazione, si proceda ad aggiornare il fabbisogno di personale e ad utilizzare la graduatoria vigente dei Funzionari, valida fino al 31 dicembre 2026. Una soluzione concreta che consentirebbe di non disperdere professionalità già selezionate e di garantire tempi rapidi per il potenziamento della struttura amministrativa regionale. La UIL FP ha inoltre evidenziato come le cessazioni dal servizio e i pensionamenti possano essere anticipati nel corso dell'anno, permettendo così di procedere tempestivamente allo scorrimento delle graduatorie esistenti e rinviare, se necessario, il reclutamento delle figure tecniche alla programmazione dell'anno 2027. Una scelta organizzativa che consentirebbe di assicurare continuità amministrativa e maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata anche al personale della Protezione Civile, che da anni garantisce un servizio essenziale per la sicurezza del territorio regionale. La UIL FP ha chiesto che venga finalmente fornita una risposta concreta attraverso l'approvazione del progetto-obiettivo presentato nell'ultima Delegazione Trattante, riconoscendo l'elevata professionalità, la disponibilità e il senso di responsabilità di lavoratrici e lavoratori chiamati quotidianamente ad affrontare situazioni di emergenza e di particolare complessità. La politica regionale è chiamata ad assumersi la responsabilità di valorizzare questo settore strategico. Nel corso dell'audizione la UIL FP ha inoltre ribadito l'urgenza di dare piena e immediata attuazione alla legge regionale riguardante il personale della sanità distaccato presso la Regione Basilicata. Non è più accettabile che, a distanza di tempo dall'entrata in vigore della norma, il percorso di assorbimento non sia stato ancora completato, lasciando i lavoratori in una situazione di incertezza che deve essere definitivamente superata. La UIL FP continuerà a seguire con la massima attenzione l'evoluzione di tutte le questioni affrontate in Commissione, vigilando affinché gli impegni assunti trovino concreta attuazione. L'Organizzazione Sindacale continuerà a sollecitare il Governo regionale e tutte le istituzioni competenti affinché vengano adottate decisioni tempestive e coraggiose nell'interesse dei lavoratori e dell'intera comunità lucana.



La UIL FP Basilicata conferma il proprio impegno a tutela dei diritti dei lavoratori, per una pubblica amministrazione più efficiente, moderna e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Le proposte avanzate in Commissione rappresentano un contributo concreto per rafforzare la Regione Basilicata, valorizzare il personale e garantire servizi pubblici sempre più efficaci e di qualità.









Il Segretario Generale Regionale UIL FP



Verrastro Giuseppe



