L'attività svolta nel corso del 2025 e nel primo semestre del 2026, insieme all'analisi dei principali fenomeni rilevati sul territorio regionale in materia di legalità e contrasto alla criminalità organizzata, è stata al centro della conferenza stampa convocata questa mattina dal presidente dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, Luigi Gay. All'incontro erano presenti, tra gli altri, il presidente della Prima Commissione consiliare, Francesco Fanelli, il direttore generale della Presidenza della Giunta e Programmazione strategica, Donato Del Corso, il direttore generale del Consiglio regionale, Gerardo Travaglio, ed Emanuele Desina della Presidenza del Consiglio regionale



L'Osservatorio - ha affermato il vice presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo aprendo i lavori - è tornato a essere uno strumento pienamente operativo grazie a un percorso condiviso dal Consiglio regionale della Basilicata, restituendo centralità a un organismo che la Basilicata ha avuto il merito di istituire tra le prime regioni italiane. In questo primo anno di attività ha svolto un importante lavoro di approfondimento e ascolto, coinvolgendo magistratura, forze dell'ordine, istituzioni, parti sociali ed esperti come il professor e ricercatore del CNR, Ferrarese, per offrire alla politica strumenti di conoscenza utili ad affrontare i principali fenomeni che interessano il nostro territorio. Un'attenzione particolare è stata riservata al caporalato, tema affrontato dallOsservatorio già prima dei tragici fatti di Amendolara, nella consapevolezza che si tratti di un fenomeno diffuso che richiede interventi condivisi e strutturali. Ringrazio il presidente Luigi Gay per la competenza con cui ha guidato i lavori, insieme a tutti i componenti dellOsservatorio e agli uffici del Consiglio regionale. Il lavoro svolto costituisce una base solida per orientare le future iniziative legislative e amministrative a tutela della legalità



L'attività svolta dallOsservatorio in questo primo anno di piena operatività ha rappresentato un significativo percorso di analisi, ascolto e approfondimento dei principali fenomeni che incidono sulla legalità in Basilicata. Il lavoro si è sviluppato attraverso un articolato ciclo di audizioni e confronti con istituzioni, mondo accademico, parti sociali ed esperti, con lobiettivo di restituire un quadro aggiornato delle dinamiche che interessano il territorio. Così il presidente dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, Luigi Gay. La relazione presentata oggi - ha evidenziato Gay - rappresenta il primo esito di questo percorso di monitoraggio e propone unanalisi delle principali vulnerabilità del territorio, accompagnata da indicazioni operative e proposte di intervento. Pur non registrandosi situazioni paragonabili a quelle di altre regioni del Mezzogiorno, emergono in Basilicata segnali che impongono attenzione costante, soprattutto nei settori dellagricoltura, delledilizia, del lavoro irregolare. L'agricoltura si conferma uno dei comparti maggiormente esposti a fenomeni di sfruttamento e illegalità. Occorre inoltre mantenere alta l'attenzione sul rischio di infiltrazioni attraverso il ricorso a subappalti e società di comodo. In questo contesto assumono un ruolo determinante gli strumenti di prevenzione, a partire dalle interdittive antimafia.



Un focus specifico - ha aggiunto il presidente Gay - è stato dedicato al caporalato, un fenomeno che richiede un approccio integrato, capace di affiancare allazione repressiva misure di carattere sociale e organizzativo, con interventi sui trasporti, sull'accoglienza dei lavoratori e sul miglioramento delle condizioni di lavoro. La relazione affronta inoltre temi come usura e ludopatia, fenomeni spesso sommersi ma dal forte impatto sociale, e ribadisce il ruolo strategico della prevenzione attraverso la scuola e l'università, quali luoghi privilegiati per promuovere la cultura della legalità. Questo primo anno - ha precisato Gay - segna l'avvio di un percorso strutturato. La relazione non si limita a fotografare la realtà, ma individua le principali criticità e propone linee di intervento, nella consapevolezza che prevenzione, conoscenza e collaborazione tra istituzioni rappresentino gli strumenti più efficaci per rafforzare la legalità in Basilicata. Desidero, inoltre, rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i componenti dellOsservatorio che hanno contribuito in maniera significativa al raggiungimento di questo primo importante risultato e le due funzionarie Manuela Rago e Marina Paterna che hanno affiancato i lavori dell'Osservatorio con professionalità e costante disponibilità.



Il presidente Gay ha, infine, riconosciuto al presidente Pittella il merito di aver previsto una durata quinquennale dellOsservatorio, a decorrere dalla data di insediamento, garantendo così condizioni di lavoro improntate alla continuità e alla programmazione.



Le conclusioni sono state affidate al presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, il quale, dopo aver ringraziato il presidente Gay e tutti i componenti dellorganismo per limpegno profuso, ha definito il lavoro svolto dallOsservatorio un patrimonio di conoscenze e analisi che deve tradursi in azioni concrete per rafforzare la cultura della legalità e rendere più efficaci le politiche di prevenzione e contrasto alla criminalità. Il valore di questo organismo risiede nella capacità di mettere in rete istituzioni, forze dell'ordine, mondo accademico, parti sociali e associazioni, offrendo alla politica strumenti utili per orientare le proprie scelte.



Pittella si è soffermato, in particolare, sul caporalato e sulla diffusione delle sostanze stupefacenti, questultimo uno dei principali settori di interesse delle organizzazioni criminali. Due fenomeni che incidono profondamente sul tessuto sociale e sul futuro delle giovani generazioni. Davvero possiamo pensare che basti parlarne? O che la sola repressione sia sufficiente? Certamente servono controlli rigorosi ed esempi concreti, ma da soli non bastano, ha affermato il Presidente del Consiglio regionale. Così come non bastano le norme, se non sono accompagnate da un investimento costante nella prevenzione, nella formazione e nella crescita culturale delle nostre comunità. Per questo è necessario costruire un'alleanza stabile con il mondo della scuola, come già fatto con successo sul tema del cyberbullismo, coinvolgendo istituzioni, enti locali e tutte le realtà educative e sociali del territorio. L'Osservatorio continuerà a far sentire la propria voce con analisi e proposte; noi, come Consiglio regionale, faremo la nostra parte affinché questo lavoro si traduca in iniziative concrete e in politiche efficaci, a tutela della legalità e della comunità lucana.



Alla conferenza stampa erano presenti alcuni componenti dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso.