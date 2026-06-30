«La futura Politica Agricola Comune non può limitarsi a sostenere la produzione agricola. Deve continuare a riconoscere il valore economico, ambientale e sociale dellagricoltura quale presidio del territorio e strumento di coesione delle comunità rurali».







Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, al termine della riunione della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svoltasi oggi a Roma e dedicata alla definizione della posizione negoziale delle Regioni italiane sulla PAC 2028-2034.







Nel corso del confronto, la Basilicata ha condiviso limpostazione generale del documento, proponendo tuttavia un rafforzamento della posizione delle Regioni sul tema della definizione dei beneficiari degli aiuti.







«Abbiamo sostenuto  afferma Cicala  che i criteri di accesso ai sostegni non possano essere costruiti esclusivamente su parametri economici o reddituali. Occorre riconoscere anche il contributo che migliaia di aziende agricole assicurano quotidianamente alla tutela del territorio, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla conservazione del paesaggio, della biodiversità e al contrasto dello spopolamento delle aree interne.»







Per lassessore lucano, le specificità territoriali devono rappresentare un elemento centrale della futura riforma della PAC.







«In Basilicata oltre il 55% delle aziende agricole ha una superficie inferiore ai cinque ettari e circa la metà del territorio regionale è montano. In questi contesti lagricoltura non produce soltanto reddito: mantiene vive comunità, custodisce il territorio e garantisce servizi essenziali per lintera collettività. È un valore che la futura PAC deve riconoscere.»







Cicala sottolinea come il confronto odierno rappresenti la naturale prosecuzione del percorso avviato nelle scorse settimane con il Forum Futura PAC di Matera.







«Il lavoro avviato a Matera sta trovando continuità anche nel negoziato istituzionale. Lobiettivo è costruire una Politica Agricola Comune che continui a sostenere la competitività delle imprese, ma che allo stesso tempo rafforzi il ruolo dellagricoltura nella sicurezza alimentare, nella coesione territoriale e nello sviluppo delle aree rurali. È su questa visione che la Basilicata continuerà a lavorare anche nel prossimo confronto con il Governo nazionale.»