-->
|
La voce della Politica
|PAC post 2027, Cicala: ''LEuropa riconosca il valore delle aree rurali e di chi le mantiene vive''
30/06/2026
|«La futura Politica Agricola Comune non può limitarsi a sostenere la produzione agricola. Deve continuare a riconoscere il valore economico, ambientale e sociale dellagricoltura quale presidio del territorio e strumento di coesione delle comunità rurali».
Lo dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, al termine della riunione della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svoltasi oggi a Roma e dedicata alla definizione della posizione negoziale delle Regioni italiane sulla PAC 2028-2034.
Nel corso del confronto, la Basilicata ha condiviso limpostazione generale del documento, proponendo tuttavia un rafforzamento della posizione delle Regioni sul tema della definizione dei beneficiari degli aiuti.
«Abbiamo sostenuto afferma Cicala che i criteri di accesso ai sostegni non possano essere costruiti esclusivamente su parametri economici o reddituali. Occorre riconoscere anche il contributo che migliaia di aziende agricole assicurano quotidianamente alla tutela del territorio, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla conservazione del paesaggio, della biodiversità e al contrasto dello spopolamento delle aree interne.»
Per lassessore lucano, le specificità territoriali devono rappresentare un elemento centrale della futura riforma della PAC.
«In Basilicata oltre il 55% delle aziende agricole ha una superficie inferiore ai cinque ettari e circa la metà del territorio regionale è montano. In questi contesti lagricoltura non produce soltanto reddito: mantiene vive comunità, custodisce il territorio e garantisce servizi essenziali per lintera collettività. È un valore che la futura PAC deve riconoscere.»
Cicala sottolinea come il confronto odierno rappresenti la naturale prosecuzione del percorso avviato nelle scorse settimane con il Forum Futura PAC di Matera.
«Il lavoro avviato a Matera sta trovando continuità anche nel negoziato istituzionale. Lobiettivo è costruire una Politica Agricola Comune che continui a sostenere la competitività delle imprese, ma che allo stesso tempo rafforzi il ruolo dellagricoltura nella sicurezza alimentare, nella coesione territoriale e nello sviluppo delle aree rurali. È su questa visione che la Basilicata continuerà a lavorare anche nel prossimo confronto con il Governo nazionale.»
|
archivio
|La Voce della Politica
|30/06/2026 - Vertenza CallMat: forte preoccupazione dei sindacati
Le Segreterie regionali della Basilicata di SLC CGIL, Fistel CISL, UILFPC e UGL Telecomunicazioni, al termine dell'audizione odierna presso la II Commissione Consiliare Permanente della Regione Basilicata, competente in materia di Bilancio e Programmazione Economica, richies...-->continua
|
|
|30/06/2026 - Verso un welfare territoriale efficiente e inclusivo
Una svolta strutturale che punta ad una reale presa in carico globale della persona. È questo il centro della riforma della medicina territoriale illustrata oggi a Potenza dallassessore regionale alla Salute, politiche della persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ...-->continua
|
|
|30/06/2026 - Personale regionale: le proposte della UIL FP alla Prima Commissione Consiliare
La UIL FP Basilicata informa che, a seguito della richiesta di convocazione della Prima Commissione Consiliare, è stata audita per affrontare temi di primaria importanza riguardanti il futuro del personale regionale e l'organizzazione della macchina amministra...-->continua
|
|
|30/06/2026 - Osservatorio regionale legalità: bilancio e nuove proposte
L'attività svolta nel corso del 2025 e nel primo semestre del 2026, insieme all'analisi dei principali fenomeni rilevati sul territorio regionale in materia di legalità e contrasto alla criminalità organizzata, è stata al centro della conferenza stampa convoca...-->continua
|
|
|30/06/2026 - PAC post 2027, Cicala: ''LEuropa riconosca il valore delle aree rurali e di chi le mantiene vive''
«La futura Politica Agricola Comune non può limitarsi a sostenere la produzione agricola. Deve continuare a riconoscere il valore economico, ambientale e sociale dellagricoltura quale presidio del territorio e strumento di coesione delle comunità rurali».
-->continua
|
|
|30/06/2026 - Pepe; SS7 Matera-Ferrandina, nuovo passo avanti per il bypass
A poco più di una settimana dal Consiglio comunale aperto di Matera, durante il quale era intervenuto il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, iniziano a concretizzarsi gli sviluppi che aveva annunciato in quella sede sullite...-->continua
|
|
|30/06/2026 - Rapone, il consigliere comunale Gianluigi Cristiano aderisce a ''Futuro Nazionale''
Il movimento Futuro Nazionale prosegue il proprio percorso di radicamento in Basilicata con l'adesione del consigliere comunale di Rapone, Gianluigi Cristiano, primo degli eletti tra le fila dell'opposizione alle ultime elezioni amministrative, che ha ufficial...-->continua
|
|