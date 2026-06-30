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La voce della Politica
|Pepe; SS7 Matera-Ferrandina, nuovo passo avanti per il bypass
30/06/2026
|A poco più di una settimana dal Consiglio comunale aperto di Matera, durante il quale era intervenuto il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, iniziano a concretizzarsi gli sviluppi che aveva annunciato in quella sede sulliter del bypass della strada statale 7 Matera-Ferrandina.
Dopo aver comunicato, nel corso dellassise cittadina, il rilascio del parere tecnico della Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica presso il Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica, oggi si registra un ulteriore avanzamento del procedimento. Il Ministero della Cultura ha trasmesso il proprio parere al Ministero dellAmbiente.
I fatti dice Pepe confermano che le azioni sono consequenziali alla programmazione, agli intenti e alle comunicazioni pubbliche che abbiamo sempre reso con trasparenza. Continuiamo a seguire un percorso amministrativo preciso, rispettando ogni passaggio previsto e mantenendo gli impegni assunti davanti ai cittadini e alle istituzioni. Avevamo indicato con chiarezza il percorso e, passo dopo passo, gli sviluppi stanno confermando quanto illustrato pubblicamente.
Il nuovo passaggio amministrativo rappresenta un ulteriore avanzamento delliter autorizzativo dellopera. Con il completamento di questa fase si potrà procedere verso il decreto interministeriale e, successivamente, alla fase che deve portare alla cantierizzazione, che prevede la conferenza di servizi, gli espropri e lindividuazione della copertura economica.
Lintervento riguarda il bypass della strada statale 7 Matera-Ferrandina, inserito dalla programmazione regionale tra le opere con priorità 4, il livello più elevato previsto. Lopera consentirà di migliorare il collegamento tra Matera e Ferrandina, incrementando la funzionalità della rete viaria e la fluidità della circolazione lungo unarteria di particolare rilievo per il territorio. Il costo stimato dellintervento è di oltre 500 milioni di euro.
Avevo espresso lauspicio spiega Pepe che si arrivasse nel più breve tempo possibile a questo risultato e, a distanza di pochi giorni, registriamo un ulteriore passo avanti. È un segnale concreto che conferma come il lavoro amministrativo stia procedendo nella direzione prevista. Continueremo a monitorare ogni fase con la massima attenzione e determinazione, senza arretrare di un passo. Non mi renderò complice di unanacronistica spaccatura territoriale tra i due capoluoghi. Lantagonismo tra questi territori, per me, semplicemente non esiste. Esiste invece ununica Basilicata che cresce se le sue comunità collaborano e se le grandi infrastrutture vengono considerate un patrimonio comune, nellinteresse di tutti i lucani.
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