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Pepe; SS7 Matera-Ferrandina, nuovo passo avanti per il bypass

30/06/2026

A poco più di una settimana dal Consiglio comunale aperto di Matera, durante il quale era intervenuto il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture Pasquale Pepe, iniziano a concretizzarsi gli sviluppi che aveva annunciato in quella sede sulliter del bypass della strada statale 7 Matera-Ferrandina.

Dopo aver comunicato, nel corso dellassise cittadina, il rilascio del parere tecnico della Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica presso il Ministero dellAmbiente e della Sicurezza Energetica, oggi si registra un ulteriore avanzamento del procedimento. Il Ministero della Cultura ha trasmesso il proprio parere al Ministero dellAmbiente.

I fatti  dice Pepe  confermano che le azioni sono consequenziali alla programmazione, agli intenti e alle comunicazioni pubbliche che abbiamo sempre reso con trasparenza. Continuiamo a seguire un percorso amministrativo preciso, rispettando ogni passaggio previsto e mantenendo gli impegni assunti davanti ai cittadini e alle istituzioni. Avevamo indicato con chiarezza il percorso e, passo dopo passo, gli sviluppi stanno confermando quanto illustrato pubblicamente.

Il nuovo passaggio amministrativo rappresenta un ulteriore avanzamento delliter autorizzativo dellopera. Con il completamento di questa fase si potrà procedere verso il decreto interministeriale e, successivamente, alla fase che deve portare alla cantierizzazione, che prevede la conferenza di servizi, gli espropri e lindividuazione della copertura economica.

Lintervento riguarda il bypass della strada statale 7 Matera-Ferrandina, inserito dalla programmazione regionale tra le opere con priorità 4, il livello più elevato previsto. Lopera consentirà di migliorare il collegamento tra Matera e Ferrandina, incrementando la funzionalità della rete viaria e la fluidità della circolazione lungo unarteria di particolare rilievo per il territorio. Il costo stimato dellintervento è di oltre 500 milioni di euro.

Avevo espresso lauspicio  spiega Pepe  che si arrivasse nel più breve tempo possibile a questo risultato e, a distanza di pochi giorni, registriamo un ulteriore passo avanti. È un segnale concreto che conferma come il lavoro amministrativo stia procedendo nella direzione prevista. Continueremo a monitorare ogni fase con la massima attenzione e determinazione, senza arretrare di un passo. Non mi renderò complice di unanacronistica spaccatura territoriale tra i due capoluoghi. Lantagonismo tra questi territori, per me, semplicemente non esiste. Esiste invece ununica Basilicata che cresce se le sue comunità collaborano e se le grandi infrastrutture vengono considerate un patrimonio comune, nellinteresse di tutti i lucani.



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