Il movimento Futuro Nazionale prosegue il proprio percorso di radicamento in Basilicata con l'adesione del consigliere comunale di Rapone, Gianluigi Cristiano, primo degli eletti tra le fila dell'opposizione alle ultime elezioni amministrative, che ha ufficializzato il proprio ingresso nel progetto politico ispirato ai valori del Generale Roberto Vannacci.

L'adesione del consigliere Cristiano rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del movimento in Basilicata e testimonia il crescente interesse di amministratori locali e cittadini nei confronti di una proposta politica sempre più presente e organizzata sul territorio.



Grande soddisfazione è stata espressa da Jacopo Gargano, referente di Futuro Nazionale per la città di Melfi:



«L'adesione del consigliere Gianluigi Cristiano rappresenta un valore aggiunto per il nostro progetto. La sua esperienza amministrativa e il suo impegno sul territorio saranno fondamentali per rafforzare la presenza di Futuro Nazionale nell'area del Vulture-Melfese. Continuiamo a crescere coinvolgendo amministratori e cittadini che condividono i nostri principi e la volontà di costruire un futuro fondato su merito, identità, sicurezza e buon governo».



Soddisfazione anche da parte di Giulio Curatella, responsabile regionale di Futuro Nazionale in Basilicata:



«L'adesione del consigliere Cristiano, primo degli eletti tra i banchi dell'opposizione a Rapone, rappresenta un segnale importante e conferma che il lavoro di costruzione del movimento in Basilicata sta procedendo nella giusta direzione. Stiamo dando vita a una classe dirigente radicata nei territori, composta da amministratori e cittadini che credono in un progetto politico serio, coerente e vicino alle esigenze delle comunità locali. Futuro Nazionale continua a crescere con entusiasmo e determinazione, ponendo solide basi per affrontare le prossime sfide politiche e amministrative».



Anche il consigliere Gianluigi Cristiano ha espresso entusiasmo per questa nuova esperienza politica:



«Ho scelto di aderire a Futuro Nazionale perché credo in un progetto serio, concreto e vicino ai territori. Intendo mettere la mia esperienza amministrativa al servizio di un movimento che punta a valorizzare le comunità locali e a dare risposte reali ai cittadini».



Con questa nuova adesione, Futuro Nazionale consolida ulteriormente la propria presenza in Basilicata, proseguendo il percorso di organizzazione e crescita in vista dei prossimi appuntamenti politici e amministrativi, a partire dagli eventi già in programma il 5 luglio ad Acerenza e il 6 luglio a Lavello.



