Si è tenuta in data odierna, a Potenza, presso la sede di Acquedotto Lucano, la visita istituzionale di una delegazione tecnica dell'Ambasciata della Danimarca in Italia preposta alle attività del progetto internazionale denominato "Water Technology Advisory (WTA)", iniziativa promossa dallo Stato danese al fine di facilitare la creazione di valore tra utilities idriche selezionate in Europa e lo scambio delle migliori esperienze e soluzioni tecnologiche nel settore idrico globale. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto bilaterale tra la rappresentanza capeggiata dall'ing. Thomas Rolf Jensen (esperto dell'Ambasciata danese e responsabile per l'Italia del WTA) e la tecnostruttura di Acquedotto Lucano, presieduta dal Direttore Generale Cerciello Renna, con un focus particolare dedicato all'approfondimento delle reti idriche regionali e sulla relativa peculiarità in termini di estensione (oltre 13mila km di condotte su appena 10mila km2 di territorio regionale per il 70% montuoso) e delle caratteristiche idrologiche, orografiche e geografiche della Basilicata. Nell'occasione, dopo aver evidenziato che anche a nord delle Alpi cresce l'apprensione per gli effetti negativi del surriscaldamento globale nel Vecchio Continente soprattutto in vista delle ripercussioni sulla disponibilità di risorse idriche, la delegazione danese ha inteso soffermarsi sull'esperienza lucana di gestione operativa della crisi idrica degli utlimi anni, richiamando la necessità di un obiettivo comune tra operatori di settore teso alla elaborazione e alla definizione di più efficaci strategie di resilienza. In tale scenario, l'esperienza strutturata e la capacità di risposta di Acquedotto Lucano in un territorio complesso come la Basilicata rappresentano un vero e proprio modello di riferimento internazionale. Grande interesse è stato altresì manifestato dai tecnici esteri verso il nuovo modello organizzativo di Acquedotto Lucano nella consapevolezza dell'importante trasformazione aziendale in corso volta a sorreggere in chiave moderna la mission di uno dei pochi gestori idrici in Italia chiamati ad assicurare il servizio in forma integrata e su un'intera scala regionale. A seguire, il gruppo di esperti, accompagnato dal responsabile della direzione "Patrimonio Idrico" ing. Tommaso Marino, ha fatto visita all'impianto di potabilizzazione del Camastra sito in località Masseria Romaniello di Potenza, ubicato a quota 930 metri sul livello medio del mare e risalente, quanto all'entrata in esercizio, al maggio 1986. Limpianto alimenta lAcquedotto "Basento  Camastra" che distribuisce acqua potabile a circa 30 comuni della provincia di Potenza nonché al capoluogo di Regione.