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Mancini: auguri a D'Alema e Somma, insieme per lo sviluppo della Basilicata

29/06/2026

Sincere congratulazioni a Francesco DAlema per la sua nomina alla guida di Confindustria Basilicata. Con queste parole il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha commentato lelezione del nuovo vertice dellassociazione degli industriali lucani, sottolineando la rilevanza strategica dellavvicendamento con Francesco Somma: Lincarico prestigioso arriva in una fase decisiva per il futuro economico della nostra regione. Le sfide che ci attendono richiedono visione, compattezza e una forte sinergia tra il mondo produttivo e le amministrazioni locali.

La Provincia di Matera conferma la propria disponibilità a collaborare con Confindustria Basilicata per valorizzare le energie imprenditoriali e costruire nuove opportunità per cittadini e imprese. Siamo certi che, attraverso un confronto costante e costruttivo, sarà possibile rafforzare il legame tra istituzioni e imprese e promuovere nuove traiettorie di sviluppo per la Basilicata.

Il Presidente ha poi espresso profonda gratitudine e un caloroso augurio anche a Francesco Somma, predecessore di DAlema, che assume il prestigioso ruolo di Vice Presidente Nazionale di Confindustria.

Desidero rinnovare le mie più vive congratulazioni a Francesco Somma per il suo nuovo e autorevole incarico a livello nazionale. Il suo lavoro negli anni trascorsi alla guida di Confindustria Basilicata è stato fondamentale per la crescita del nostro tessuto industriale. Sotto la sua leadership, lassociazione ha saputo dialogare con il territorio e affrontare con determinazione le transizioni economiche più complesse. La sua nomina in via dellAstronomia è il giusto riconoscimento a una professionalità eccellente e rappresenta unimportante garanzia e un motivo di vanto per lintera comunità lucana.

A DAlema e Somma vanno i migliori auguri di buon lavoro anche da parte di tutta lAmministrazione provinciale di Matera.



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