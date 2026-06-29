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La voce della Politica
|Mancini: auguri a D'Alema e Somma, insieme per lo sviluppo della Basilicata
29/06/2026
|Sincere congratulazioni a Francesco DAlema per la sua nomina alla guida di Confindustria Basilicata. Con queste parole il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha commentato lelezione del nuovo vertice dellassociazione degli industriali lucani, sottolineando la rilevanza strategica dellavvicendamento con Francesco Somma: Lincarico prestigioso arriva in una fase decisiva per il futuro economico della nostra regione. Le sfide che ci attendono richiedono visione, compattezza e una forte sinergia tra il mondo produttivo e le amministrazioni locali.
La Provincia di Matera conferma la propria disponibilità a collaborare con Confindustria Basilicata per valorizzare le energie imprenditoriali e costruire nuove opportunità per cittadini e imprese. Siamo certi che, attraverso un confronto costante e costruttivo, sarà possibile rafforzare il legame tra istituzioni e imprese e promuovere nuove traiettorie di sviluppo per la Basilicata.
Il Presidente ha poi espresso profonda gratitudine e un caloroso augurio anche a Francesco Somma, predecessore di DAlema, che assume il prestigioso ruolo di Vice Presidente Nazionale di Confindustria.
Desidero rinnovare le mie più vive congratulazioni a Francesco Somma per il suo nuovo e autorevole incarico a livello nazionale. Il suo lavoro negli anni trascorsi alla guida di Confindustria Basilicata è stato fondamentale per la crescita del nostro tessuto industriale. Sotto la sua leadership, lassociazione ha saputo dialogare con il territorio e affrontare con determinazione le transizioni economiche più complesse. La sua nomina in via dellAstronomia è il giusto riconoscimento a una professionalità eccellente e rappresenta unimportante garanzia e un motivo di vanto per lintera comunità lucana.
A DAlema e Somma vanno i migliori auguri di buon lavoro anche da parte di tutta lAmministrazione provinciale di Matera.
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|La Voce della Politica
|29/06/2026 - Bolognetti:''quando la verità non è libera, la libertà non è vera''
Come era inevitabile, dopo quasi ottanta anni di tradimento del dettato costituzionale, siamo arrivati a un tal punto di putrefazione politica, istituzionale, economica e sociale che la puzza rende laria irrespirabile. Ma, ahimé, evidentemente ci siamo totalmente assuefatti...-->continua
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|29/06/2026 - Mancini: auguri a D'Alema e Somma, insieme per lo sviluppo della Basilicata
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|29/06/2026 - Presidio contro nucleare 4 luglio Potenza
Sabato 4 luglio a partire dalle 9,30, a Potenza, davanti al Grande Albergo, Cgil, Avs, PD, Cinque Stelle, Wwf, Arci, Libera e Comitato per la Pace Potenza saranno in presidio per protestare contro il convegno dal titolo "Opportunità del deposito unico di scori...-->continua
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|29/06/2026 - Confartigianato Matera: "L'artiturismo è una grande opportunità. Matera modello nazionale di turismo delle esperienze''
MATERA Il turismo non cerca più soltanto monumenti da fotografare, ma esperienze autentiche da vivere. È la conferma che arriva dai dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato e presentati in occasione del 4° Forum sulla Sostenibilità, secondo i qua...-->continua
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|29/06/2026 - Sanità territoriale, la CISL chiama a raccolta istituzioni e aziende sanitarie
Potenza, 29 giugno 2026 Case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali: sono i tre vertici del nuovo assetto organizzativo della sanità territoriale alla luce del DM 77 del 2022 e degli interventi infrastrutturali finanziati dal PNRR...-->continua
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|29/06/2026 - Plusdotazione, Mignoli: bambina lucana scrive a Mattarella
Salve, caro Presidente Mattarella. Mi chiamo L. C., ho 8 anni e mezzo e frequento la terza elementare. Mi rivolgo a lei perché so che è molto attento ai diritti dei bambini. Io sento che i miei diritti non sono rispettati, in particolare il Diritto all'Istruz...-->continua
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|29/06/2026 - Un Piano per Abitare, Lacorazza: nuova centralità casa e servizi
Questa mattina ho depositato una interrogazione su Piano per lAbitare e iniziative per il superamento dellemergenza abitativa, come ulteriore tassello di proposte di legge approvate (Bucaletto) e depositate (housing sociale), mozioni e ordini del giorno a...-->continua
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