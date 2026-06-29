MATERA  Il turismo non cerca più soltanto monumenti da fotografare, ma esperienze autentiche da vivere. È la conferma che arriva dai dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato e presentati in occasione del 4° Forum sulla Sostenibilità, secondo i quali nel trimestre estivo il 21,3% dei turisti inserisce nel proprio viaggio la visita a laboratori artigiani e siti produttivi. Nell'intero anno questa tipologia di esperienza coinvolge l'8,1% del movimento turistico nazionale, segno della crescita dell'artiturismo, un modello che mette al centro il saper fare, le tradizioni e le identità locali.



Per Confartigianato Matera, questi numeri rappresentano una conferma del percorso intrapreso da anni dal territorio, che ha saputo affiancare alla straordinaria attrattività dei Sassi una rete di imprese artigiane capaci di trasformare la visita in un'esperienza culturale e identitaria.



«Matera  commenta la presidente di Confartigianato Matera, Rosa Gentile  è oggi una delle migliori espressioni italiane dell'artiturismo. Chi arriva nella nostra città non vuole soltanto ammirare un patrimonio riconosciuto dall'Unesco, ma desidera entrare nei laboratori, conoscere gli artigiani, osservare da vicino le lavorazioni artistiche, assaporare i prodotti tipici e portare con sé un pezzo autentico della nostra storia. È questo il valore aggiunto che rende la destinazione unica e sempre più competitiva.»



Secondo Confartigianato il turismo rigenerativo rappresenta un'evoluzione del concetto di sostenibilità perché crea valore economico, sociale e culturale per le comunità locali. In questo scenario le imprese artigiane diventano protagoniste della valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, contribuendo a mantenere vivi antichi mestieri e produzioni di qualità.



«Matera  prosegue Gentile  dimostra come artigianato e turismo possano crescere insieme. Ogni bottega aperta, ogni laboratorio visitabile, ogni dimostrazione di un'antica lavorazione genera economia, occupazione e rafforza il senso di appartenenza della comunità. Il turista contemporaneo cerca emozioni vere e il contatto diretto con chi produce eccellenza: l'artigiano è il miglior ambasciatore del territorio.»



I dati di Confartigianato evidenziano inoltre il ruolo strategico delle aree interne, che registrano una media di 17 presenze turistiche per abitante, quasi il doppio della media nazionale, mentre i comuni montani raggiungono 16,5 presenze per abitante, con una forte incidenza del turismo internazionale. Territori nei quali è concentrato quasi il 40% dei musei e dei siti archeologici italiani e dove le imprese artigiane rappresentano un presidio essenziale di identità e sviluppo.



Per la presidente di Confartigianato Matera questi numeri rappresentano un'opportunità anche per l'intera Basilicata.



«L'esperienza di Matera può diventare un modello regionale. Dalla ceramica alla lavorazione del legno, dalla pietra ai prodotti agroalimentari di qualità, passando per il tessile artistico e l'oreficeria, ogni territorio lucano possiede competenze e tradizioni che possono trasformarsi in una proposta turistica distintiva. L'artiturismo permette di distribuire i flussi anche nei borghi, sostenendo le aree interne e creando nuove occasioni di reddito per le piccole imprese.»



Confartigianato accoglie positivamente anche il nuovo bando del Ministero del Turismo per l'abilitazione delle guide turistiche, ritenendo fondamentale rafforzare la qualità dell'accoglienza e contrastare l'abusivismo. Allo stesso tempo l'associazione auspica un confronto con il Ministero per rendere più snelle e omogenee le procedure di accesso alla professione.



«Per consolidare la crescita del turismo esperienziale  conclude Rosa Gentile  occorre investire non solo nelle infrastrutture, ma anche nelle competenze, nella formazione e nella promozione integrata. Matera ha tutte le carte in regola per continuare ad essere il simbolo di un turismo che non consuma i territori, ma li valorizza attraverso il lavoro delle imprese artigiane, custodi della nostra identità e del vero Made in Italy.»