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La voce della Politica
|Plusdotazione, Mignoli: bambina lucana scrive a Mattarella
29/06/2026
|Salve, caro Presidente Mattarella. Mi chiamo L. C., ho 8 anni e mezzo e frequento la terza elementare. Mi rivolgo a lei perché so che è molto attento ai diritti dei bambini. Io sento che i miei diritti non sono rispettati, in particolare il Diritto all'Istruzione. A scuola mi annoio da morire, perché ripetiamo sempre tutto, e poi, sono cose che io conoscevo già allasilo! Non voglio ripetere, a scuola non imparo nulla!.
É così che comincia la lettera che una bambina di Potenza ha scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per manifestare la sua frustrazione derivante da un sistema scolastico che non riesce a soddisfare i bisogni di apprendimento dei bambini plusdotati. La scrivente, infatti, è stata valutata da due centri specialistici che hanno confermato la plusdotazione, ovvero quella condizione neurologica caratterizzata da un funzionamento cognitivo ed emotivo significativamente superiore alla media, spesso associato a creatività, pensiero divergente e ipersensibilità. Si tratta di bambini con un elevato quoziente intellettivo (nel caso specifico parliamo di un QI superiore a 130) che hanno fame e sete di conoscenza, capiscono e memorizzano concetti complessi in tempi rapidissimi e spesso in autonomia. Per questa ragione le attività routinarie e ripetitive causano in loro noia e frustrazione tanto da far registrare un tasso di abbandono scolastico molto elevato. Inoltre la loro forte emotività li porta a vivere con intensità ogni situazione tanto da soffrire anche di fronte a situazioni che, per altri, sarebbero normali o poco significative.
Scrive ancora la bambina: A scuola non imparo nulla, ma neanche una cosa microscopica! Io non vedo l'ora di tornare a casa perché lì, quando faccio le domande oppure correggo, mamma e papà non mi rispondono "Non è il tuo turno, stai zitta!".
La situazione di sofferenza della bambina, manifestata a livello psicofisico specie nellanno scolastico appena concluso, ha portato i genitori a scegliere una scuola diversa nella speranza di trovare insegnanti adeguatamente formati sul tema e che siano in grado di approcciarsi a bambini come L. sia dal punto di vista didattico che emotivo.
La formazione dei docenti è uno dei pilastri su cui si fonda la Proposta di Legge che lUfficio della Garante per i diritti dei bambini e degli adolescenti della Basilicata sta sostenendo, con lobiettivo di anticipare il disegno di legge nazionale e dare risposte più veloci ai bambini e agli adolescenti che vivono situazioni analoghe a L.
Nelle parole di questa bambina - ha dichiarato la Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, Rossana Mignoli - ho ritrovato la motivazione più autentica che mi ha spinta a intraprendere e a portare avanti con determinazione la battaglia istituzionale per il riconoscimento e la tutela dei bambini e dei ragazzi plusdotati. La sua lettera non è soltanto il grido di una bambina che chiede di poter imparare: è la voce di tanti minori che, ancora oggi, vedono negato il diritto a unistruzione realmente inclusiva, capace di valorizzare le potenzialità di ciascuno. La plusdotazione non rappresenta un privilegio, ma una specifica condizione neuroevolutiva che richiede competenze educative adeguate, percorsi personalizzati e docenti formati. Ignorare questi bisogni significa compromettere il benessere psicologico, emotivo e scolastico di bambini che, troppo spesso, finiscono per vivere la scuola come un luogo di frustrazione anziché di crescita.
Accolgo con grande favore il riscontro giunto dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, che ha ritenuto meritevole di attenzione la lettera della bambina lucana, provvedendo a trasmetterla al Ministro dellIstruzione e del Merito e allUfficio Scolastico Regionale competente affinché venga valutata con la dovuta sensibilità istituzionale. Questo rappresenta un segnale importante, che conferma come la tutela dei diritti dei minori debba restare al centro dellazione delle istituzioni. Continuerò - ha concluso la Garante Mignoli - a sostenere con convinzione la proposta di legge regionale sulla plusdotazione e ogni iniziativa volta a garantire il pieno diritto allo studio di questi bambini, affinché nessuno debba più sentirsi dire che il proprio talento è un problema anziché una risorsa per lintera comunità.
Lo riporta una nota stampa di Rossana Mignoli, Garante regionale per linfanzia e ladolescenza
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