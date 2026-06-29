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Un Piano per Abitare, Lacorazza: nuova centralità casa e servizi

29/06/2026

Questa mattina ho depositato una interrogazione su Piano per lAbitare e iniziative per il superamento dellemergenza abitativa, come ulteriore tassello di proposte di legge approvate (Bucaletto) e depositate (housing sociale), mozioni e ordini del giorno approvati dal Consiglio regionali. Non cose estemporanee lasciate ad un post sui social o un comunicato stampa ma la messa a terra di una visione che mette insieme ascolto e confronto, risorse, programmazione e legislazione. Giova anche dire che sulle nostre proposte abbiamo riscontrato un consenso ampio, a partire dai sindacati degli inquilini. Cè un contesto europeo sulla crisi abitativa e un nuovo paradigma delle politiche dellabitare.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:

Cè il piano casa nazionale su cui sono rilevanti le criticità emerse, la necessità di definire un piano strategico regionale, un piano paesaggistico, una legge regionale sullurbanistica e un testo unico sullurbanistica. Dentro questi contesti cè bisogno di un Piano per Abitare la Basilicata, di una vera e propria strategia delle politiche per la casa e i servizi, peraltro anche differenziate perché ci sono esigenze diverse nelle città, nelle città medie e nelle aree interne. Sulla città di Potenza in particolare ci sono 829 domande complessive sul bando di concorso per gli alloggi, di cui vi è la riserva speciale per Bucaletto che abbiamo voluto con una norma per 115 alloggi e ci sono 195 domande dei residenti di Bucaletto, in più altri 70 potrebbero rientrare nella graduatoria speciale dopo le opportune verifiche, che sono quelli che ricevono il contributo per lautonoma sistemazione.

Così come  evidenzia Lacorazza  cè il grande tema dellhousing sociale in un contesto nel quale con la Legge regionale Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore lucano da noi proposta e approvata dal Consiglio regionale, è possibile costruire anche nuove politiche dellabitare, che non significano solo casa ma anche organizzazione dei servizi, qualità della vita, puntando anche sullinvecchiamento attivo e sulla qualità dellinvecchiamento, che può essere non solo una risposta a chi vive nei nostri paesi per evitare anche unemigrazione delle nonne e dei nonni, ma anche un elemento di rafforzamento per un brand territoriale (Bandiera argento). Proprio in questi giorni il cambiamento climatico fa avvertire come le riserve naturali delle aree interne, dei nostri boschi e della qualità della vita che possiamo offrire in Basilicata siano ancora più fondamentali per riposizionare alcune politiche, partendo dallopportunità dellabitare, tanto come concetto di residenza quando come possibilità di movimento.

Depositiamo pertanto  conclude Lacorazza - uninterrogazione strutturata e corposa, e chiederemo che la Seconda Commissione si occupi di questi temi, fino ad arrivare a un Consiglio regionale straordinario che affronti i temi dellabitare, del diritto alla casa e di un Piano casa nella nostra regione, anche per stare nelle dinamiche europee e nazionali che si sono attivate in questa direzione.



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