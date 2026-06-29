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La voce della Politica
|Desertificazione bancaria, Bochicchio: Osservatorio decisivo
29/06/2026
|Il sistema bancario nazionale è oggi dentro una fase segnata dal cosiddetto risiko, con grandi operazioni di fusione e acquisizione che stanno ridisegnando gli assetti degli istituti di credito. In questo contesto, se da un lato si registrano utili straordinari e una crescente capacità di operare su scala internazionale, dallaltro emergono interrogativi sempre più forti sugli effetti di questi processi sui territori e sulleconomia reale.
Lo dichiara il capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, che prosegue:
La contrazione della rete bancaria sul territorio lucano non è una questione nuova. La chiusura degli sportelli nei centri minori e nelle aree interne rischia di accentuare le disuguaglianze territoriali e il senso di isolamento delle comunità. È una dinamica che ho più volte portato allattenzione del Consiglio regionale, anche attraverso specifiche mozioni, chiedendo interventi concreti per difendere servizi essenziali per cittadini, famiglie e attività produttive.
La riduzione della presenza fisica degli istituti di credito aggiunge Bochicchio rappresenta un arretramento della presenza dello Stato nei territori. In aree già segnate da spopolamento e perdita di servizi, la desertificazione bancaria diventa un ulteriore fattore di marginalizzazione. Il rischio è evidente, la transizione esclusiva al digitale e agli sportelli automatici finisce per escludere soprattutto anziani e persone fragili, indebolendo al tempo stesso il tessuto economico locale.
Per questo motivo considero particolarmente importante la norma approvata dal Consiglio regionale della Basilicata, su proposta del collega Lacorazza, che ha istituito lOsservatorio regionale sulla desertificazione bancaria. Con la deliberazione della Giunta che ne ha definito la composizione, lorganismo è ora nelle condizioni di diventare operativo. LOsservatorio avrà il compito di monitorare il fenomeno, raccogliere e analizzare dati sulle chiusure degli sportelli, promuovere iniziative per rafforzare la presenza dei servizi bancari nelle aree più fragili e favorire il coordinamento tra istituzioni, mondo economico e realtà sociali per individuare soluzioni a tutela di cittadini e imprese.
Come dicevamo evidenzia Bochicchio il tema si intreccia direttamente con le trasformazioni del sistema bancario nazionale. Il risiko bancario e le fusioni non sono processi neutri e producono effetti concreti sui territori. Negli ultimi anni gli istituti di credito hanno registrato utili elevati, senza un corrispondente rafforzamento della presenza nei comuni né del credito alleconomia reale. Una parte di questi risultati si è accompagnata al ridimensionamento della rete territoriale, con tagli di personale e chiusura di sportelli. Sul tema ho presentato diverse iniziative in Consiglio regionale per non lasciare soli i cittadini, soprattutto i più anziani, ancora legati alla banca fisica.
Le fusioni vengono spesso presentate come operazioni di efficienza ma questa efficienza non si traduce in maggiore prossimità ai territori. Il rischio è un ulteriore allontanamento delle banche dalle comunità locali, con decisioni sempre più centralizzate e un rapporto sempre più debole con famiglie, artigiani, commercianti e piccole imprese. Mentre il sistema bancario realizza operazioni miliardarie, molti comuni lucani perdono presìdi fondamentali e le imprese continuano a segnalare difficoltà nellaccesso al credito.
Per questo conclude Bochicchio - ritengo necessario che lOsservatorio venga convocato e reso operativo nel più breve tempo possibile. Serve aprire subito un confronto con sistema bancario, sindaci e parti sociali per definire una strategia regionale di contrasto alla desertificazione bancaria. Non possiamo limitarci a registrare la chiusura degli sportelli, dobbiamo intervenire prima che interi territori restino scoperti. La presenza di una banca è un presidio di comunità e coesione sociale. La Basilicata non può più permettersi ritardi e deve portare questa questione anche ai tavoli nazionali, dove una strategia chiara del Governo su questi processi ancora non si intravede, come evidenziato anche dal dibattito pubblico e dalla stampa nazionale.
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