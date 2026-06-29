Il sistema bancario nazionale è oggi dentro una fase segnata dal cosiddetto risiko, con grandi operazioni di fusione e acquisizione che stanno ridisegnando gli assetti degli istituti di credito. In questo contesto, se da un lato si registrano utili straordinari e una crescente capacità di operare su scala internazionale, dallaltro emergono interrogativi sempre più forti sugli effetti di questi processi sui territori e sulleconomia reale.



Lo dichiara il capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, che prosegue:



La contrazione della rete bancaria sul territorio lucano non è una questione nuova. La chiusura degli sportelli nei centri minori e nelle aree interne rischia di accentuare le disuguaglianze territoriali e il senso di isolamento delle comunità. È una dinamica che ho più volte portato allattenzione del Consiglio regionale, anche attraverso specifiche mozioni, chiedendo interventi concreti per difendere servizi essenziali per cittadini, famiglie e attività produttive.



La riduzione della presenza fisica degli istituti di credito  aggiunge Bochicchio  rappresenta un arretramento della presenza dello Stato nei territori. In aree già segnate da spopolamento e perdita di servizi, la desertificazione bancaria diventa un ulteriore fattore di marginalizzazione. Il rischio è evidente, la transizione esclusiva al digitale e agli sportelli automatici finisce per escludere soprattutto anziani e persone fragili, indebolendo al tempo stesso il tessuto economico locale.



Per questo motivo considero particolarmente importante la norma approvata dal Consiglio regionale della Basilicata, su proposta del collega Lacorazza, che ha istituito lOsservatorio regionale sulla desertificazione bancaria. Con la deliberazione della Giunta che ne ha definito la composizione, lorganismo è ora nelle condizioni di diventare operativo. LOsservatorio avrà il compito di monitorare il fenomeno, raccogliere e analizzare dati sulle chiusure degli sportelli, promuovere iniziative per rafforzare la presenza dei servizi bancari nelle aree più fragili e favorire il coordinamento tra istituzioni, mondo economico e realtà sociali per individuare soluzioni a tutela di cittadini e imprese.



Come dicevamo  evidenzia Bochicchio  il tema si intreccia direttamente con le trasformazioni del sistema bancario nazionale. Il risiko bancario e le fusioni non sono processi neutri e producono effetti concreti sui territori. Negli ultimi anni gli istituti di credito hanno registrato utili elevati, senza un corrispondente rafforzamento della presenza nei comuni né del credito alleconomia reale. Una parte di questi risultati si è accompagnata al ridimensionamento della rete territoriale, con tagli di personale e chiusura di sportelli. Sul tema ho presentato diverse iniziative in Consiglio regionale per non lasciare soli i cittadini, soprattutto i più anziani, ancora legati alla banca fisica.



Le fusioni vengono spesso presentate come operazioni di efficienza ma questa efficienza non si traduce in maggiore prossimità ai territori. Il rischio è un ulteriore allontanamento delle banche dalle comunità locali, con decisioni sempre più centralizzate e un rapporto sempre più debole con famiglie, artigiani, commercianti e piccole imprese. Mentre il sistema bancario realizza operazioni miliardarie, molti comuni lucani perdono presìdi fondamentali e le imprese continuano a segnalare difficoltà nellaccesso al credito.



Per questo  conclude Bochicchio - ritengo necessario che lOsservatorio venga convocato e reso operativo nel più breve tempo possibile. Serve aprire subito un confronto con sistema bancario, sindaci e parti sociali per definire una strategia regionale di contrasto alla desertificazione bancaria. Non possiamo limitarci a registrare la chiusura degli sportelli, dobbiamo intervenire prima che interi territori restino scoperti. La presenza di una banca è un presidio di comunità e coesione sociale. La Basilicata non può più permettersi ritardi e deve portare questa questione anche ai tavoli nazionali, dove una strategia chiara del Governo su questi processi ancora non si intravede, come evidenziato anche dal dibattito pubblico e dalla stampa nazionale.