-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Conferenza stampa Osservatorio regionale sulla legalità

29/06/2026

Si terrà domani, 30 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa convocata dal presidente dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, Luigi Gay.

Allincontro interverranno il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, e i membri dello stesso Osservatorio.

La conferenza sarà dedicata alla presentazione dellattività svolta dallOsservatorio nel 2025 e nel primo semestre 2026, oltre che allanalisi dei principali fenomeni osservati sul territorio regionale.

LOsservatorio regionale sulla legalità è un organismo di supporto della Regione Basilicata che svolge attività di analisi, prevenzione e promozione della cultura della legalità, con particolare riferimento al contrasto delle mafie e della criminalità organizzata. Inoltre, verifica lattuazione delle normative e degli indirizzi nazionali, raccoglie e analizza dati e informazioni sui fenomeni criminali e sulle principali aree di rischio, come lavoro irregolare, corruzione, usura, estorsione e riciclaggio. Approfondisce inoltre il tema della trasparenza negli appalti pubblici e collabora con il Consiglio regionale per elaborare linee guida e buone pratiche condivise con altri enti e istituzioni. LOsservatorio formula osservazioni e pareri, promuove seminari e iniziative culturali e svolge attività di sensibilizzazione nelle scuole e con il mondo associativo, con lobiettivo di rafforzare la cittadinanza responsabile e i valori della legalità.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
29/06/2026 - Presidio contro nucleare 4 luglio Potenza

Sabato 4 luglio a partire dalle 9,30, a Potenza, davanti al Grande Albergo, Cgil, Avs, PD, Cinque Stelle, Wwf, Arci, Libera e Comitato per la Pace Potenza saranno in presidio per protestare contro il convegno dal titolo "Opportunità del deposito unico di scorie radioattive i...-->continua
29/06/2026 - Confartigianato Matera: "L'artiturismo è una grande opportunità. Matera modello nazionale di turismo delle esperienze''

MATERA  Il turismo non cerca più soltanto monumenti da fotografare, ma esperienze autentiche da vivere. È la conferma che arriva dai dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato e presentati in occasione del 4° Forum sulla Sostenibilità, secondo i qua...-->continua
29/06/2026 - Sanità territoriale, la CISL chiama a raccolta istituzioni e aziende sanitarie

Potenza, 29 giugno 2026  Case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali: sono i tre vertici del nuovo assetto organizzativo della sanità territoriale alla luce del DM 77 del 2022 e degli interventi infrastrutturali finanziati dal PNRR...-->continua
29/06/2026 - Plusdotazione, Mignoli: bambina lucana scrive a Mattarella

Salve, caro Presidente Mattarella. Mi chiamo L. C., ho 8 anni e mezzo e frequento la terza elementare. Mi rivolgo a lei perché so che è molto attento ai diritti dei bambini. Io sento che i miei diritti non sono rispettati, in particolare il Diritto all'Istruz...-->continua
29/06/2026 - Un Piano per Abitare, Lacorazza: nuova centralità casa e servizi

Questa mattina ho depositato una interrogazione su Piano per lAbitare e iniziative per il superamento dellemergenza abitativa, come ulteriore tassello di proposte di legge approvate (Bucaletto) e depositate (housing sociale), mozioni e ordini del giorno a...-->continua
29/06/2026 - Desertificazione bancaria, Bochicchio: Osservatorio decisivo

Il sistema bancario nazionale è oggi dentro una fase segnata dal cosiddetto risiko, con grandi operazioni di fusione e acquisizione che stanno ridisegnando gli assetti degli istituti di credito. In questo contesto, se da un lato si registrano utili straordi...-->continua
29/06/2026 - Conferenza stampa Osservatorio regionale sulla legalità

Si terrà domani, 30 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa convocata dal presidente dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo maf...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo