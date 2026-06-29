Si terrà domani, 30 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa convocata dal presidente dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, Luigi Gay.



Allincontro interverranno il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, e i membri dello stesso Osservatorio.



La conferenza sarà dedicata alla presentazione dellattività svolta dallOsservatorio nel 2025 e nel primo semestre 2026, oltre che allanalisi dei principali fenomeni osservati sul territorio regionale.



LOsservatorio regionale sulla legalità è un organismo di supporto della Regione Basilicata che svolge attività di analisi, prevenzione e promozione della cultura della legalità, con particolare riferimento al contrasto delle mafie e della criminalità organizzata. Inoltre, verifica lattuazione delle normative e degli indirizzi nazionali, raccoglie e analizza dati e informazioni sui fenomeni criminali e sulle principali aree di rischio, come lavoro irregolare, corruzione, usura, estorsione e riciclaggio. Approfondisce inoltre il tema della trasparenza negli appalti pubblici e collabora con il Consiglio regionale per elaborare linee guida e buone pratiche condivise con altri enti e istituzioni. LOsservatorio formula osservazioni e pareri, promuove seminari e iniziative culturali e svolge attività di sensibilizzazione nelle scuole e con il mondo associativo, con lobiettivo di rafforzare la cittadinanza responsabile e i valori della legalità.



