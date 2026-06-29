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La voce della Politica
|Bonus assunzioni 2026: unopportunità da cogliere, ma servono trasparenza, tutele e lavoro stabile anche in Basilicata
29/06/2026
|La riapertura delle domande per i bonus assunzioni destinati agli under 35, alle donne e ai lavoratori delle Zone Economiche Speciali rappresenta unimportante occasione per favorire loccupazione e sostenere il tessuto produttivo del nostro territorio. Tuttavia, questi incentivi devono tradursi in lavoro stabile e di qualità, non in semplici strumenti temporanei di riduzione del costo del lavoro. Lo dichiara Donato Rosa, segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, commentando lavvio delle procedure Inps per gli esoneri contributivi previsti dal Decreto-Legge n. 62/2026.
Come organizzazione sindacale prosegue Rosa chiediamo che le agevolazioni siano accompagnate da controlli rigorosi affinché vengano utilizzate nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei contratti collettivi. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai giovani e alle donne, categorie che continuano a subire maggiormente le difficoltà di accesso a unoccupazione stabile, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno e della Basilicata. La nostra regione conclude il segretario della Filcom Confsal Basilicata ha bisogno di politiche che incentivino investimenti, formazione e occupazione duratura. Gli incentivi pubblici devono rappresentare un volano per creare posti di lavoro qualificati e non generare precarietà. Filcom Confsal Basilicata continuerà a vigilare affinché le risorse disponibili producano benefici concreti per lavoratori, imprese e comunità, garantendo il pieno rispetto della legalità, della dignità del lavoro e del principio della giusta retribuzione.
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|La Voce della Politica
|29/06/2026 - Presidio contro nucleare 4 luglio Potenza
Sabato 4 luglio a partire dalle 9,30, a Potenza, davanti al Grande Albergo, Cgil, Avs, PD, Cinque Stelle, Wwf, Arci, Libera e Comitato per la Pace Potenza saranno in presidio per protestare contro il convegno dal titolo "Opportunità del deposito unico di scorie radioattive i...-->continua
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|29/06/2026 - Confartigianato Matera: "L'artiturismo è una grande opportunità. Matera modello nazionale di turismo delle esperienze''
MATERA Il turismo non cerca più soltanto monumenti da fotografare, ma esperienze autentiche da vivere. È la conferma che arriva dai dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato e presentati in occasione del 4° Forum sulla Sostenibilità, secondo i qua...-->continua
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|29/06/2026 - Sanità territoriale, la CISL chiama a raccolta istituzioni e aziende sanitarie
Potenza, 29 giugno 2026 Case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali: sono i tre vertici del nuovo assetto organizzativo della sanità territoriale alla luce del DM 77 del 2022 e degli interventi infrastrutturali finanziati dal PNRR...-->continua
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|29/06/2026 - Plusdotazione, Mignoli: bambina lucana scrive a Mattarella
Salve, caro Presidente Mattarella. Mi chiamo L. C., ho 8 anni e mezzo e frequento la terza elementare. Mi rivolgo a lei perché so che è molto attento ai diritti dei bambini. Io sento che i miei diritti non sono rispettati, in particolare il Diritto all'Istruz...-->continua
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|29/06/2026 - Un Piano per Abitare, Lacorazza: nuova centralità casa e servizi
Questa mattina ho depositato una interrogazione su Piano per lAbitare e iniziative per il superamento dellemergenza abitativa, come ulteriore tassello di proposte di legge approvate (Bucaletto) e depositate (housing sociale), mozioni e ordini del giorno a...-->continua
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|29/06/2026 - Desertificazione bancaria, Bochicchio: Osservatorio decisivo
Il sistema bancario nazionale è oggi dentro una fase segnata dal cosiddetto risiko, con grandi operazioni di fusione e acquisizione che stanno ridisegnando gli assetti degli istituti di credito. In questo contesto, se da un lato si registrano utili straordi...-->continua
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|29/06/2026 - Conferenza stampa Osservatorio regionale sulla legalità
Si terrà domani, 30 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa convocata dal presidente dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo maf...-->continua
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