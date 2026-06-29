La riapertura delle domande per i bonus assunzioni destinati agli under 35, alle donne e ai lavoratori delle Zone Economiche Speciali rappresenta unimportante occasione per favorire loccupazione e sostenere il tessuto produttivo del nostro territorio. Tuttavia, questi incentivi devono tradursi in lavoro stabile e di qualità, non in semplici strumenti temporanei di riduzione del costo del lavoro. Lo dichiara Donato Rosa, segretario regionale della Filcom Confsal Basilicata, commentando lavvio delle procedure Inps per gli esoneri contributivi previsti dal Decreto-Legge n. 62/2026.

Come organizzazione sindacale  prosegue Rosa  chiediamo che le agevolazioni siano accompagnate da controlli rigorosi affinché vengano utilizzate nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei contratti collettivi. Particolare attenzione dovrà essere riservata ai giovani e alle donne, categorie che continuano a subire maggiormente le difficoltà di accesso a unoccupazione stabile, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno e della Basilicata. La nostra regione  conclude il segretario della Filcom Confsal Basilicata  ha bisogno di politiche che incentivino investimenti, formazione e occupazione duratura. Gli incentivi pubblici devono rappresentare un volano per creare posti di lavoro qualificati e non generare precarietà. Filcom Confsal Basilicata continuerà a vigilare affinché le risorse disponibili producano benefici concreti per lavoratori, imprese e comunità, garantendo il pieno rispetto della legalità, della dignità del lavoro e del principio della giusta retribuzione.