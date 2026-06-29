-->
|
La voce della Politica
|UIL. Sanità pubblica, il vero problema non sono solo le risorse ma la capacità di spenderle
29/06/2026
|La UIL FP Basilicata esprime alcune considerazioni per quanto emerge dalla Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2025 della Corte dei Conti, che evidenzia come, nonostante l'aumento delle risorse destinate al Ministero della Salute, permangano significative difficoltà nella capacità di trasformare i finanziamenti disponibili in investimenti concreti, servizi efficienti e risposte tempestive ai bisogni di salute dei cittadini.
L'incremento degli stanziamenti rappresenta certamente un segnale positivo, ma da solo non basta a garantire il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. I dati illustrati dalla Corte dei Conti mostrano infatti una riduzione della capacità di spesa e un rallentamento degli investimenti, proprio in una fase in cui il sistema sanitario è chiamato ad affrontare sfide decisive quali l'attuazione del PNRR, il potenziamento dell'assistenza territoriale, la digitalizzazione dei servizi e la cronica carenza di personale sanitario.
Per la UIL FP Basilicata, tali criticità assumono un significato ancora più rilevante in una regione caratterizzata dalla presenza di numerose aree interne, da una popolazione sempre più anziana e da una crescente domanda di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Ritardi nell'utilizzo delle risorse disponibili rischiano infatti di rallentare il completamento delle infrastrutture previste, il rafforzamento dei servizi territoriali e l'attuazione di interventi fondamentali per garantire equità di accesso alle cure.
La UIL FP Basilicata ribadisce che è positivo reperire ulteriori finanziamenti, ma occorre tradurli poi in risultati concreti. È necessario accelerare gli investimenti, valorizzare il personale sanitario e sociosanitario, rafforzare gli organici e creare condizioni di lavoro che consentano agli operatori di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze della popolazione.
La sanità pubblica rappresenta un patrimonio fondamentale che deve essere sostenuto attraverso scelte coraggiose, programmazione, investimenti e valorizzazione delle professionalità. La UIL FP Basilicata continuerà a vigilare affinché le risorse destinate alla salute non restino sulla carta ma si traducano in servizi migliori, maggiore tutela per i cittadini e migliori condizioni di lavoro per tutti i professionisti del settore.
Potenza,29/06/2026
Il Segretario Generale Regionale UIL FP
Verrastro Giuseppe
|
archivio
|La Voce della Politica
|29/06/2026 - Presidio contro nucleare 4 luglio Potenza
Sabato 4 luglio a partire dalle 9,30, a Potenza, davanti al Grande Albergo, Cgil, Avs, PD, Cinque Stelle, Wwf, Arci, Libera e Comitato per la Pace Potenza saranno in presidio per protestare contro il convegno dal titolo "Opportunità del deposito unico di scorie radioattive i...-->continua
|
|
|29/06/2026 - Confartigianato Matera: "L'artiturismo è una grande opportunità. Matera modello nazionale di turismo delle esperienze''
MATERA Il turismo non cerca più soltanto monumenti da fotografare, ma esperienze autentiche da vivere. È la conferma che arriva dai dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato e presentati in occasione del 4° Forum sulla Sostenibilità, secondo i qua...-->continua
|
|
|29/06/2026 - Sanità territoriale, la CISL chiama a raccolta istituzioni e aziende sanitarie
Potenza, 29 giugno 2026 Case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali: sono i tre vertici del nuovo assetto organizzativo della sanità territoriale alla luce del DM 77 del 2022 e degli interventi infrastrutturali finanziati dal PNRR...-->continua
|
|
|29/06/2026 - Plusdotazione, Mignoli: bambina lucana scrive a Mattarella
Salve, caro Presidente Mattarella. Mi chiamo L. C., ho 8 anni e mezzo e frequento la terza elementare. Mi rivolgo a lei perché so che è molto attento ai diritti dei bambini. Io sento che i miei diritti non sono rispettati, in particolare il Diritto all'Istruz...-->continua
|
|
|29/06/2026 - Un Piano per Abitare, Lacorazza: nuova centralità casa e servizi
Questa mattina ho depositato una interrogazione su Piano per lAbitare e iniziative per il superamento dellemergenza abitativa, come ulteriore tassello di proposte di legge approvate (Bucaletto) e depositate (housing sociale), mozioni e ordini del giorno a...-->continua
|
|
|29/06/2026 - Desertificazione bancaria, Bochicchio: Osservatorio decisivo
Il sistema bancario nazionale è oggi dentro una fase segnata dal cosiddetto risiko, con grandi operazioni di fusione e acquisizione che stanno ridisegnando gli assetti degli istituti di credito. In questo contesto, se da un lato si registrano utili straordi...-->continua
|
|
|29/06/2026 - Conferenza stampa Osservatorio regionale sulla legalità
Si terrà domani, 30 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa convocata dal presidente dellOsservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo maf...-->continua
|
|