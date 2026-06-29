La UIL FP Basilicata esprime alcune considerazioni per quanto emerge dalla Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2025 della Corte dei Conti, che evidenzia come, nonostante l'aumento delle risorse destinate al Ministero della Salute, permangano significative difficoltà nella capacità di trasformare i finanziamenti disponibili in investimenti concreti, servizi efficienti e risposte tempestive ai bisogni di salute dei cittadini.



L'incremento degli stanziamenti rappresenta certamente un segnale positivo, ma da solo non basta a garantire il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. I dati illustrati dalla Corte dei Conti mostrano infatti una riduzione della capacità di spesa e un rallentamento degli investimenti, proprio in una fase in cui il sistema sanitario è chiamato ad affrontare sfide decisive quali l'attuazione del PNRR, il potenziamento dell'assistenza territoriale, la digitalizzazione dei servizi e la cronica carenza di personale sanitario.



Per la UIL FP Basilicata, tali criticità assumono un significato ancora più rilevante in una regione caratterizzata dalla presenza di numerose aree interne, da una popolazione sempre più anziana e da una crescente domanda di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Ritardi nell'utilizzo delle risorse disponibili rischiano infatti di rallentare il completamento delle infrastrutture previste, il rafforzamento dei servizi territoriali e l'attuazione di interventi fondamentali per garantire equità di accesso alle cure.



La UIL FP Basilicata ribadisce che è positivo reperire ulteriori finanziamenti, ma occorre tradurli poi in risultati concreti. È necessario accelerare gli investimenti, valorizzare il personale sanitario e sociosanitario, rafforzare gli organici e creare condizioni di lavoro che consentano agli operatori di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze della popolazione.



La sanità pubblica rappresenta un patrimonio fondamentale che deve essere sostenuto attraverso scelte coraggiose, programmazione, investimenti e valorizzazione delle professionalità. La UIL FP Basilicata continuerà a vigilare affinché le risorse destinate alla salute non restino sulla carta ma si traducano in servizi migliori, maggiore tutela per i cittadini e migliori condizioni di lavoro per tutti i professionisti del settore.







Potenza,29/06/2026



Il Segretario Generale Regionale UIL FP



Verrastro Giuseppe