Esprimo soddisfazione per la decisione dellAmministrazione comunale di attivare nuove fermate del Trasporto Pubblico Locale a servizio della Casa di Comunità di Viale Europa, accogliendo di fatto la proposta che avevo formalmente avanzato con mia nota prot. n. 9186 del 16 giugno 2026.



Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità, perché va nella direzione che avevo indicato: garantire un accesso più agevole ai servizi sanitari, soprattutto per anziani, persone fragili e cittadini privi di mezzi propri.



Quando si parla di sanità territoriale, infatti, non basta realizzare le strutture, occorre renderle realmente accessibili, eliminando ogni ostacolo materiale che possa limitare il diritto alla cura.



Questo risultato dimostra, ancora una volta, come una minoranza attenta, preparata e presente possa contribuire concretamente allazione amministrativa, arrivando persino a orientare lagenda politica della maggioranza su temi di interesse collettivo.



Dispiace, tuttavia, constatare che nel comunicato ufficiale dellAmministrazione non vi sia alcun riferimento alla nota né al contributo istituzionale che ha sollecitato questo intervento, unaltra occasione persa. Non si tratta di una questione personale né di rivendicare meriti, ma di rispetto istituzionale e di correttezza nei confronti della comunità, che ha il diritto di conoscere il percorso attraverso cui maturano determinate scelte.



Lassenza di questo riconoscimento restituisce limmagine di una maggioranza che tende ad arroccarsi in una posizione di autosufficienza, ma amministrare un territorio significa anche saper ascoltare, accogliere proposte e riconoscere il valore del confronto, indipendentemente da chi lo promuove.



Una comunità matura ha bisogno di un Consiglio comunale capace di collaborare sui temi importanti, nel rispetto dei ruoli e delle sensibilità politiche, il confronto non indebolisce le istituzioni, ma le rafforza e negare o omettere il contributo altrui, invece, rischia soltanto di impoverire il dibattito pubblico.



Continuerò, con serietà e senso di responsabilità, a svolgere il mio ruolo di consigliere di minoranza, avanzando proposte concrete e vigilando affinché ogni scelta amministrativa risponda realmente ai bisogni dei cittadini.



Salvatore Lagrotta



