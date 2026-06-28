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La voce della Politica
|Frana Forenza_Richiesta di lavoratori e CGIL
28/06/2026
|Si è svolta ieri, nella Camera del lavoro Cgil di Forenza, l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici pendolari dell'area, che da tre mesi subiscono forti disagi a causa della frana di Venosa che ha interrotto la viabilità verso Potenza e i comuni interessati: Venosa, appunto, Forenza, ma anche Maschito e Palazzo San Gervasio.
A causa dei tempi di percorrenza, che si sono molto allungati, i lavoratori segnalano forti ritardi per raggiungere i luoghi di lavoro e per rientrare a casa, a volte dopo turni estenuanti in fabbrica. Preoccupazione è stata espressa in caso di urgenze per raggiungere i presidi sanitari di emergenza - urgenza, non ancora collegati con i mezzi pubblici.
I lavoratori denunciano una condizione di quasi isolamento totale, ledendo il diritto alla mobilità.Una situazione che necessita di soluzioni immediate, almeno per quanto attiene alla viabilità di collegamento per raggiungere i luoghi di lavoro, i presidi ospedalieri e il capoluogo di regione. La Provincia aveva già data la propria disponibilità a istituire un servizio navetta con il trasporto pubblico extraurbano così come richiesto dalla Cgil, almeno per tamponare l'emergenza in attesa del ripristino della viabilità. Richiesta formalmente condivisa in un incontro pubblico tra Regione, Provincia e i comuni interessati e Cgil, durante il quale la Regione Basilicata aveva assicurato il sostegno economico.
Intanto, in vista dell' incontro che si terrà domani tra Regione, Cotrab, Provincia e sindaci dei Comuni interessati, i lavoratori e la Cgil chiedono ai primi cittadini dell'area di impegnarsi affinché si trovino soluzioni immediate per i disagi arrecati dall'interruzione dei collegamenti e a Regione e Provincia di dare seguito agli impegni assunti.
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archivio
|La Voce della Politica
|28/06/2026 - Lagrotta: Nuove fermate del trasporto pubblico per la Casa di Comunità, risultato di una proposta di minoranza
Esprimo soddisfazione per la decisione dellAmministrazione comunale di attivare nuove fermate del Trasporto Pubblico Locale a servizio della Casa di Comunità di Viale Europa, accogliendo di fatto la proposta che avevo formalmente avanzato con mia nota prot. n. 9186 del 16 g...-->continua
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|28/06/2026 - Frana Forenza_Richiesta di lavoratori e CGIL
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|28/06/2026 - Osservatorio Ambientale, Marsico Nuovo. Lacorazza: progetto e partecipazione
"Nellincontro pubblico tenutosi venerdì scorso a Marsico Nuovo promosso dal circolo locale del Pd, oltre a fare il punto sulla diga e allavanzamento dei pagamenti di coloro che vantavano crediti per gli espropri, ci si è soffermati sul tema Osservatorio Ambi...-->continua
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|27/06/2026 - Cifarelli: ''Serve un patto per la Natuzzi''
"La mancata sottoscrizione del protocollo d'intesa presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresenta un passaggio delicatissimo che non può e non deve tradursi in una resa di fronte a decisioni unilaterali. L'annuncio della chiusura dello stabi...-->continua
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|27/06/2026 - Aned: Basta strumentalizzare i dializzati di Policoro
Sulla vicenda della dialisi presso la struttura privata di Policoro assistiamo ancora ad esternazioni e dichiarazioni mistificatorie dei fatti e, purtroppo, allutilizzo dei dializzati come strumento per soddisfare interessi personali, politici e propagandisti...-->continua
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|27/06/2026 - Bardi agli Stati Generali dello Sport
La Basilicata sale sul podio nazionale delle politiche sportive, trasformando lo sport da semplice voce di bilancio a motore di sviluppo economico e coesione sociale. A certificarlo è il Presidente della Regione, Vito Bardi, intervenuto oggi agli Stati General...-->continua
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|27/06/2026 - Italia Viva Lauria su nomina commissioni consiliari
Lauria, 27 giugno 2026 - La segretaria cittadina di Italia Viva Lauria, Antonella Ielpo, esprime le più sincere congratulazioni a Giuseppina Ielpo, eletta presidente della Prima Commissione Consiliare permanente Affari Generali ed Istituzionali, formulandole...-->continua
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