-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Frana Forenza_Richiesta di lavoratori e CGIL

28/06/2026

Si è svolta ieri, nella Camera del lavoro Cgil di Forenza, l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici pendolari dell'area, che da tre mesi subiscono forti disagi a causa della frana di Venosa che ha interrotto la viabilità verso Potenza e i comuni interessati: Venosa, appunto, Forenza, ma anche Maschito e Palazzo San Gervasio.

A causa dei tempi di percorrenza, che si sono molto allungati, i lavoratori segnalano forti ritardi per raggiungere i luoghi di lavoro e per rientrare a casa, a volte dopo turni estenuanti in fabbrica. Preoccupazione è stata espressa in caso di urgenze per raggiungere i presidi sanitari di emergenza - urgenza, non ancora collegati con i mezzi pubblici.

I lavoratori denunciano una condizione di quasi isolamento totale, ledendo il diritto alla mobilità.Una situazione che necessita di soluzioni immediate, almeno per quanto attiene alla viabilità di collegamento per raggiungere i luoghi di lavoro, i presidi ospedalieri e il capoluogo di regione. La Provincia aveva già data la propria disponibilità a istituire un servizio navetta con il trasporto pubblico extraurbano così come richiesto dalla Cgil, almeno per tamponare l'emergenza in attesa del ripristino della viabilità. Richiesta formalmente condivisa in un incontro pubblico tra Regione, Provincia e i comuni interessati e Cgil, durante il quale la Regione Basilicata aveva assicurato il sostegno economico.

Intanto, in vista dell' incontro che si terrà domani tra Regione, Cotrab, Provincia e sindaci dei Comuni interessati, i lavoratori e la Cgil chiedono ai primi cittadini dell'area di impegnarsi affinché si trovino soluzioni immediate per i disagi arrecati dall'interruzione dei collegamenti e a Regione e Provincia di dare seguito agli impegni assunti.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
28/06/2026 - Lagrotta: Nuove fermate del trasporto pubblico per la Casa di Comunità, risultato di una proposta di minoranza

Esprimo soddisfazione per la decisione dellAmministrazione comunale di attivare nuove fermate del Trasporto Pubblico Locale a servizio della Casa di Comunità di Viale Europa, accogliendo di fatto la proposta che avevo formalmente avanzato con mia nota prot. n. 9186 del 16 g...-->continua
28/06/2026 - Frana Forenza_Richiesta di lavoratori e CGIL

Si è svolta ieri, nella Camera del lavoro Cgil di Forenza, l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici pendolari dell'area, che da tre mesi subiscono forti disagi a causa della frana di Venosa che ha interrotto la viabilità verso Potenza e i comuni interess...-->continua
28/06/2026 - Osservatorio Ambientale, Marsico Nuovo. Lacorazza: progetto e partecipazione

"Nellincontro pubblico tenutosi venerdì scorso a Marsico Nuovo promosso dal circolo locale del Pd, oltre a fare il punto sulla diga e allavanzamento dei pagamenti di coloro che vantavano crediti per gli espropri, ci si è soffermati sul tema Osservatorio Ambi...-->continua
27/06/2026 - Cifarelli: ''Serve un patto per la Natuzzi''

"La mancata sottoscrizione del protocollo d'intesa presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresenta un passaggio delicatissimo che non può e non deve tradursi in una resa di fronte a decisioni unilaterali. L'annuncio della chiusura dello stabi...-->continua
27/06/2026 - Aned: Basta strumentalizzare i dializzati di Policoro

Sulla vicenda della dialisi presso la struttura privata di Policoro assistiamo ancora ad esternazioni e dichiarazioni mistificatorie dei fatti e, purtroppo, allutilizzo dei dializzati come strumento per soddisfare interessi personali, politici e propagandisti...-->continua
27/06/2026 - Bardi agli Stati Generali dello Sport

La Basilicata sale sul podio nazionale delle politiche sportive, trasformando lo sport da semplice voce di bilancio a motore di sviluppo economico e coesione sociale. A certificarlo è il Presidente della Regione, Vito Bardi, intervenuto oggi agli Stati General...-->continua
27/06/2026 - Italia Viva Lauria su nomina commissioni consiliari

Lauria, 27 giugno 2026 - La segretaria cittadina di Italia Viva Lauria, Antonella Ielpo, esprime le più sincere congratulazioni a Giuseppina Ielpo, eletta presidente della Prima Commissione Consiliare permanente  Affari Generali ed Istituzionali, formulandole...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo