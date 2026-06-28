"Nellincontro pubblico tenutosi venerdì scorso a Marsico Nuovo promosso dal circolo locale del Pd, oltre a fare il punto sulla diga e allavanzamento dei pagamenti di coloro che vantavano crediti per gli espropri, ci si è soffermati sul tema Osservatorio Ambientale con sede a Marsico Nuovo, parte dellaccordo con ENI SHELL, in scadenza a luglio. Aver sollevato la questione rendendola parte del dibattito pubblico ha avuto lindubbio merito di evitare che distrazioni e non conoscenza della questione determinassero una chiusura, quasi per inerzia. E tuttavia le rassicurazioni dellAssessore regionale Mongiello, a seguito della nostra iniziativa, sono un primo passo importante. Ma è necessario fare i successivi". Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:

"LOsservatorio regionale doveva essere parte di un polo ambientale-sanitario ubicato nellarea della Val dAgri, la cui presenza di estrazione petrolifera determina indubbi impatti.

In questo percorso vi era la integrazione con la Valutazione dImpatto Sanitario promossa in prima battuta dai Comuni di Viggiano e Grumento Nova e poi trascinata nella Fondazione Ricerca Basilicata Biomedica. Oggi siamo in presenza del progetto LUCAS che dovrebbe animare il 'contenitore' Marsico Nuovo, con la consapevolezza che assuma con maggior forza la parte sanitaria, soprattutto in termini di maggiore sorveglianza. Ma nella decima legislatura, sempre su nostra iniziativa si approvò la legge per collocare nellospedale di Villa dAgri la sperimentazione della 'Medicina Ambientale', la cui scia ha perso forza nel tempo anche perché intesa più come sanità territoriale. Ma la stessa dislocazione territoriale di una sede ARPAB, iniziativa mossa da un nostro emendamento avrebbe dovuto trovare le giuste e strategia sinergie in questo sistema. E poi la ricerca con linvestimento, a cui lavorammo, tradotto in una convenzione tra CNR ed Osservatorio Ambientale che determinò, tra laltro, anche la stabilizzazione di un po di pecari. In questa storia, riassunta per sommi capi, e che ci ha visto impegnati e protagonisti, possono essere rintracciate alcune linee per la progettualità del futuro, in una sede che dialoga, con unaltra istituzione rilevante a Marsico Nuovo: il Parco dell'Appennino Lucano Val d'Agri - Lagonegrese".



"Potremmo aggiungere che siamo in un contesto generale di cambiamenti climatici, di transizione ecologica ed energetica. Quindi un Osservatorio Ambientale e una sede nellarea estrattiva petrolifera ha senso. Ha senso con una rinnovata e potenziata progettualità. Per tutte queste ragioni - conclude Lacorazza - abbiamo chiesto allAssessore Regionale Mongiello di essere audita in terza commissione consiliare, raccogliendo la sua disponibilità. E abbiamo anche sollecitato una sua presenza a Marsico Nuovo, in Val dAgri, per illustrare, nei modi e nei tempi che si riterrà (il prima possibile) il progetto di prosecuzione e di rilancio. Questo metodo sarebbe utile per coinvolge le istituzioni, in particolare i comuni, della Val dAgri e riannodare anche i fili del rapporto con le comunità locali che chiedono di capire e partecipare ad una rinnovata progettualità. La partecipazione di ex amministratori e di amministratori attuali, tra cui gli ex sindaci Giovanni Votta, Mina Sassano e l'attuale sindaco Massimo Macchia, ha attribuito all'iniziativa promossa dal PD maggiore valore, forza e compattezza per una battaglia che riguarda non solo Marsico Nuovo e la sua comunità, ma l'intero territorio della Val d'Agri".