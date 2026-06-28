-->
|
La voce della Politica
|Osservatorio Ambientale, Marsico Nuovo. Lacorazza: progetto e partecipazione
28/06/2026
|"Nellincontro pubblico tenutosi venerdì scorso a Marsico Nuovo promosso dal circolo locale del Pd, oltre a fare il punto sulla diga e allavanzamento dei pagamenti di coloro che vantavano crediti per gli espropri, ci si è soffermati sul tema Osservatorio Ambientale con sede a Marsico Nuovo, parte dellaccordo con ENI SHELL, in scadenza a luglio. Aver sollevato la questione rendendola parte del dibattito pubblico ha avuto lindubbio merito di evitare che distrazioni e non conoscenza della questione determinassero una chiusura, quasi per inerzia. E tuttavia le rassicurazioni dellAssessore regionale Mongiello, a seguito della nostra iniziativa, sono un primo passo importante. Ma è necessario fare i successivi". Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:
"LOsservatorio regionale doveva essere parte di un polo ambientale-sanitario ubicato nellarea della Val dAgri, la cui presenza di estrazione petrolifera determina indubbi impatti.
In questo percorso vi era la integrazione con la Valutazione dImpatto Sanitario promossa in prima battuta dai Comuni di Viggiano e Grumento Nova e poi trascinata nella Fondazione Ricerca Basilicata Biomedica. Oggi siamo in presenza del progetto LUCAS che dovrebbe animare il 'contenitore' Marsico Nuovo, con la consapevolezza che assuma con maggior forza la parte sanitaria, soprattutto in termini di maggiore sorveglianza. Ma nella decima legislatura, sempre su nostra iniziativa si approvò la legge per collocare nellospedale di Villa dAgri la sperimentazione della 'Medicina Ambientale', la cui scia ha perso forza nel tempo anche perché intesa più come sanità territoriale. Ma la stessa dislocazione territoriale di una sede ARPAB, iniziativa mossa da un nostro emendamento avrebbe dovuto trovare le giuste e strategia sinergie in questo sistema. E poi la ricerca con linvestimento, a cui lavorammo, tradotto in una convenzione tra CNR ed Osservatorio Ambientale che determinò, tra laltro, anche la stabilizzazione di un po di pecari. In questa storia, riassunta per sommi capi, e che ci ha visto impegnati e protagonisti, possono essere rintracciate alcune linee per la progettualità del futuro, in una sede che dialoga, con unaltra istituzione rilevante a Marsico Nuovo: il Parco dell'Appennino Lucano Val d'Agri - Lagonegrese".
"Potremmo aggiungere che siamo in un contesto generale di cambiamenti climatici, di transizione ecologica ed energetica. Quindi un Osservatorio Ambientale e una sede nellarea estrattiva petrolifera ha senso. Ha senso con una rinnovata e potenziata progettualità. Per tutte queste ragioni - conclude Lacorazza - abbiamo chiesto allAssessore Regionale Mongiello di essere audita in terza commissione consiliare, raccogliendo la sua disponibilità. E abbiamo anche sollecitato una sua presenza a Marsico Nuovo, in Val dAgri, per illustrare, nei modi e nei tempi che si riterrà (il prima possibile) il progetto di prosecuzione e di rilancio. Questo metodo sarebbe utile per coinvolge le istituzioni, in particolare i comuni, della Val dAgri e riannodare anche i fili del rapporto con le comunità locali che chiedono di capire e partecipare ad una rinnovata progettualità. La partecipazione di ex amministratori e di amministratori attuali, tra cui gli ex sindaci Giovanni Votta, Mina Sassano e l'attuale sindaco Massimo Macchia, ha attribuito all'iniziativa promossa dal PD maggiore valore, forza e compattezza per una battaglia che riguarda non solo Marsico Nuovo e la sua comunità, ma l'intero territorio della Val d'Agri".
|
archivio
|La Voce della Politica
|28/06/2026 - Lagrotta: Nuove fermate del trasporto pubblico per la Casa di Comunità, risultato di una proposta di minoranza
Esprimo soddisfazione per la decisione dellAmministrazione comunale di attivare nuove fermate del Trasporto Pubblico Locale a servizio della Casa di Comunità di Viale Europa, accogliendo di fatto la proposta che avevo formalmente avanzato con mia nota prot. n. 9186 del 16 g...-->continua
|
|
|28/06/2026 - Frana Forenza_Richiesta di lavoratori e CGIL
Si è svolta ieri, nella Camera del lavoro Cgil di Forenza, l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici pendolari dell'area, che da tre mesi subiscono forti disagi a causa della frana di Venosa che ha interrotto la viabilità verso Potenza e i comuni interess...-->continua
|
|
|28/06/2026 - Osservatorio Ambientale, Marsico Nuovo. Lacorazza: progetto e partecipazione
"Nellincontro pubblico tenutosi venerdì scorso a Marsico Nuovo promosso dal circolo locale del Pd, oltre a fare il punto sulla diga e allavanzamento dei pagamenti di coloro che vantavano crediti per gli espropri, ci si è soffermati sul tema Osservatorio Ambi...-->continua
|
|
|27/06/2026 - Cifarelli: ''Serve un patto per la Natuzzi''
"La mancata sottoscrizione del protocollo d'intesa presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresenta un passaggio delicatissimo che non può e non deve tradursi in una resa di fronte a decisioni unilaterali. L'annuncio della chiusura dello stabi...-->continua
|
|
|27/06/2026 - Aned: Basta strumentalizzare i dializzati di Policoro
Sulla vicenda della dialisi presso la struttura privata di Policoro assistiamo ancora ad esternazioni e dichiarazioni mistificatorie dei fatti e, purtroppo, allutilizzo dei dializzati come strumento per soddisfare interessi personali, politici e propagandisti...-->continua
|
|
|27/06/2026 - Bardi agli Stati Generali dello Sport
La Basilicata sale sul podio nazionale delle politiche sportive, trasformando lo sport da semplice voce di bilancio a motore di sviluppo economico e coesione sociale. A certificarlo è il Presidente della Regione, Vito Bardi, intervenuto oggi agli Stati General...-->continua
|
|
|27/06/2026 - Italia Viva Lauria su nomina commissioni consiliari
Lauria, 27 giugno 2026 - La segretaria cittadina di Italia Viva Lauria, Antonella Ielpo, esprime le più sincere congratulazioni a Giuseppina Ielpo, eletta presidente della Prima Commissione Consiliare permanente Affari Generali ed Istituzionali, formulandole...-->continua
|
|