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La voce della Politica
|Lauria, si presentano i risultati del progetto Non siamo soli per lautonomia delle persone con disabilità
27/06/2026
|Si terrà lunedì 29 giugno, alle ore 11:00, presso Palazzo DImperio, in Via Cincinnato n. 58 a Lauria, levento di presentazione dei risultati del progetto Non siamo soli Empowerment, autonomia e vita indipendente, promosso nellambito degli interventi finanziati dal PNRR Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2, Investimento 1.2, dedicato ai percorsi di autonomia per persone con disabilità.
Il progetto, finanziato dallUnione Europea Next Generation EU, ha avuto lobiettivo di favorire percorsi concreti di autonomia, inclusione sociale e vita indipendente, accompagnando le persone con disabilità in un percorso personalizzato di crescita, sostegno abitativo, sviluppo delle competenze e accesso a nuove opportunità formative e lavorative.
Liniziativa ha previsto interventi mirati alla definizione di progetti individualizzati, alla valutazione multidimensionale dei bisogni, allattivazione di sostegni personalizzati, nonché alla realizzazione di soluzioni abitative innovative, anche attraverso ladattamento degli spazi, la domotica e lassistenza a distanza. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata allo sviluppo delle competenze digitali e allinserimento in percorsi formativi e lavorativi.
Levento del 29 giugno rappresenterà un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, ma anche unoccasione di confronto sulle prospettive future in tema di inclusione, autonomia e servizi territoriali per le persone con disabilità.
Il programma prevede i saluti istituzionali del Dott. Antonio Rossino, Sindaco di Lauria, del Dott. Antonio Rizzo, Sindaco di Viggianello, e del Dr. Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata.
Seguiranno gli interventi dedicati alla residenza Palazzo DImperio, al recupero e adattamento funzionale della struttura, alla formazione e allesperienza lavorativa dei beneficiari, nonché ai piani individualizzati e allaccompagnamento alla vita indipendente.
Le conclusioni e prospettive saranno affidate alla Dott.ssa Caterina Cerbino, Coordinatrice dellUfficio di Piano dellAmbito Socio-Territoriale Lagonegrese Pollino.
A conclusione della mattinata sono previsti il taglio del nastro e la visita di Palazzo DImperio, con aperitivo in terrazzo.
Il progetto è realizzato in convenzione con lAmbito Socio-Territoriale Lagonegrese Pollino, Comune capofila Lauria, ente attuatore ODV Angelo Custode ETS, in ATS con Medihospes Cooperativa Sociale.
Alliniziativa sono invitati i Comuni, le associazioni partner, le autorità e la cittadinanza.
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