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Lauria, si presentano i risultati del progetto Non siamo soli per lautonomia delle persone con disabilità

27/06/2026

Si terrà lunedì 29 giugno, alle ore 11:00, presso Palazzo DImperio, in Via Cincinnato n. 58 a Lauria, levento di presentazione dei risultati del progetto Non siamo soli  Empowerment, autonomia e vita indipendente, promosso nellambito degli interventi finanziati dal PNRR  Missione 5 Inclusione e Coesione, Componente 2, Investimento 1.2, dedicato ai percorsi di autonomia per persone con disabilità.

Il progetto, finanziato dallUnione Europea  Next Generation EU, ha avuto lobiettivo di favorire percorsi concreti di autonomia, inclusione sociale e vita indipendente, accompagnando le persone con disabilità in un percorso personalizzato di crescita, sostegno abitativo, sviluppo delle competenze e accesso a nuove opportunità formative e lavorative.

Liniziativa ha previsto interventi mirati alla definizione di progetti individualizzati, alla valutazione multidimensionale dei bisogni, allattivazione di sostegni personalizzati, nonché alla realizzazione di soluzioni abitative innovative, anche attraverso ladattamento degli spazi, la domotica e lassistenza a distanza. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata allo sviluppo delle competenze digitali e allinserimento in percorsi formativi e lavorativi.

Levento del 29 giugno rappresenterà un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, ma anche unoccasione di confronto sulle prospettive future in tema di inclusione, autonomia e servizi territoriali per le persone con disabilità.

Il programma prevede i saluti istituzionali del Dott. Antonio Rossino, Sindaco di Lauria, del Dott. Antonio Rizzo, Sindaco di Viggianello, e del Dr. Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata.

Seguiranno gli interventi dedicati alla residenza Palazzo DImperio, al recupero e adattamento funzionale della struttura, alla formazione e allesperienza lavorativa dei beneficiari, nonché ai piani individualizzati e allaccompagnamento alla vita indipendente.

Le conclusioni e prospettive saranno affidate alla Dott.ssa Caterina Cerbino, Coordinatrice dellUfficio di Piano dellAmbito Socio-Territoriale Lagonegrese Pollino.

A conclusione della mattinata sono previsti il taglio del nastro e la visita di Palazzo DImperio, con aperitivo in terrazzo.

Il progetto è realizzato in convenzione con lAmbito Socio-Territoriale Lagonegrese Pollino, Comune capofila Lauria, ente attuatore ODV Angelo Custode ETS, in ATS con Medihospes Cooperativa Sociale.

Alliniziativa sono invitati i Comuni, le associazioni partner, le autorità e la cittadinanza.



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