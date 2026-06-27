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Coordinamento Agricoltori: ''La Basilicata agricola sta morendo tra burocrazia e costi''

27/06/2026

Partiamo dai fatti. Perché i fatti, si sa, hanno una brutta abitudine: esistono.
In Basilicata chiudono aziende agricole, i campi si svuotano, i giovani scappano  e no, non vanno a fare i contadini in Olanda. Vanno a fare altro, altrove, perché restare a coltivare la terra lucana nel 2026 richiede una dose di coraggio che rasenta lincoscienza. I costi di produzione sono triplicati. I prezzi pagati allagricoltore sono quelli di ventanni fa. I sussidi europei arrivano  quando arrivano  dopo un percorso burocratico che Kafka avrebbe trovato eccessivo.
E noi cosa facciamo? Dibattiamo.
Dibattiamo di Green Deal, di obiettivi al 2030, di riduzione dei pesticidi, di km zero e di filiera corta. Bellissimo. Sacrosanto, persino. Peccato che nel frattempo sugli scaffali dei supermercati italiani trovate pomodori spagnoli, olio tunisino e frutta marocchina prodotti con standard che, se li applicassimo ai nostri agricoltori, scatenerebbero tre interpellanze parlamentari e un servizio di Report.
Questa non è politica ambientale. È masochismo normativo.
Lagricoltore lucano  quello vero, non quello delle brochure istituzionali  si sveglia allalba tra i calanchi del Materano o sulle colline del Vulture, combatte la siccità con invasi e reti idriche che aspettano completamento da quando Andreotti era al governo, paga lenergia il doppio rispetto ai competitor europei e poi compila moduli per ottenere contributi che, nella migliore delle ipotesi, arriveranno quando avrà già deciso di mollare.
E parliamo di una regione che produce grano duro deccellenza, vino Aglianico DOC, Peperone di Senise IGP, Fagioli di Sarconi IGP, Fagioli Bianchi di Rotonda DOP, Melanzana Rossa di Rotonda DOP, fragole IGP della Piana Metapontina, olio extravergine tra i migliori dItalia, il Peperone Crusco  presidio Slow Food e simbolo di unintera civiltà contadina. Un patrimonio gastronomico e culturale che il mondo ci invidia  e che noi stiamo sistematicamente lasciando morire per incuria istituzionale.
È un sistema costruito per scoraggiare. E ci riesce benissimo.
Il Coordinamento Agricoltori Basilicata non è qui per fare poesia sul paesaggio lucano. Siamo qui per chiedere fatti concreti  non un convegno, non una task force, non un tavolo di confronto interministeriale. Chiediamo:
 Credito agevolato vero per le imprese agricole lucane, con tassi e condizioni reali che permettano di investire e sopravvivere, non misure spot che arrivano quando i buoi sono già scappati;
 Infrastrutture idriche, perché la Basilicata ha acqua  la cede persino ad altre regioni  eppure i suoi agricoltori muoiono di siccità. Questo non è un paradosso, è uno scandalo;
 Reciprocità commerciale con lestero, perché aprire i mercati italiani a chi non rispetta le nostre regole non si chiama libero scambio, si chiama concorrenza sleale con aggravante istituzionale;
 Semplificazione burocratica reale, perché un agricoltore di Tricarico non può passare più tempo sui portali regionali che nei campi;
 Valorizzazione delle produzioni tipiche lucane, con investimenti seri sulla promozione e sulla filiera corta, non spot televisivi a Natale.
La Basilicata è la regione meno popolosa dItalia. Non ha i numeri per fare rumore a Roma. Ma ha il diritto  i suoi agricoltori hanno il diritto  di essere ascoltata.
Il made in Basilicata vale. È ora che qualcuno lo dica ad alta voce. Noi lo stiamo facendo adesso.

Coordinamento Agricoltori Basilicata



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