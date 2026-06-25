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La voce della Politica
|Basilicata digitale: i risultati delle analisi dei dati
25/06/2026
|Richiesta di servizi pubblici digitali più semplici e accessibili, necessità di rafforzare le competenze digitali diffuse, supporto alla transizione digitale delle imprese e consolidamento delle infrastrutture e della connettività, sono gli elementi principali emersi a conclusione del percorso di consultazione pubblica Basilicata Digitale in ascolto, a cui hanno partecipato cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni del territorio. Liniziativa, promossa nellambito delle politiche regionali per la trasformazione digitale, ha rappresentato un momento strutturato di partecipazione e confronto, finalizzato a raccogliere bisogni, criticità e proposte operative per linnovazione dei servizi digitali, lo sviluppo delle competenze e il rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche.
Le analisi tecniche, qualitative e quantitative dei dati raccolti sono state affidate al Dipartimento di Ingegneria dellUniversità degli Studi della Basilicata, che li ha elaborati attraverso un approccio metodologico integrato, restituendo un quadro articolato e rappresentativo delle esigenze del sistema regionale.
La consultazione ha confermato quanto sia fondamentale costruire le politiche digitali partendo dallascolto dei territori - dichiara Michele Busciolano -, dirigente generale Amministrazione Digitale della Regione Basilicata.
I risultati raccolti costituiscono una base solida e condivisa del percepito dalla comunità, dalla PA e dalle imprese, su cui costruire le prossime azioni strategiche. Il coinvolgimento, linclusività, la sostenibilità del processo ci consentono di orientare gli investimenti in modo più efficace e coerente con i reali fabbisogni della Basilicata, valorizzando al tempo stesso il contributo del mondo della ricerca e dellinnovazione.
Il lavoro svolto si è basato su unattenta elaborazione dei dati provenienti dalle diverse categorie di stakeholder per un totale di 1550 questionari analizzati - afferma il prof. Ugo Erra, del Dipartimento di Ingegneria dellUniversità degli Studi della Basilicata, responsabile scientifico dellanalisi.
Abbiamo adottato metodologie quantitative e qualitative per restituire una lettura sistemica dei risultati, evidenziando pattern ricorrenti, priorità emergenti e specificità territoriali. Lobiettivo è fornire uno strumento decisionale utile e concreto che consideri la percezione dei rispondenti e aiuti nella definizione delle politiche regionali.
Il percorso non si conclude con la pubblicazione delle analisi. La Regione Basilicata è infatti già impegnata nella fase successiva, insieme allassociazione Il Quadrato della Radio, finalizzata a: realizzare unanalisi di benchmark a livello nazionale; valutare il posizionamento della Basilicata rispetto agli obiettivi del Digital Compass 2030 dellUnione Europea; definire le priorità strategiche per colmare il Digital Divide entro il 2030.
Questo processo consentirà di integrare i risultati della consultazione della popolazione coinvolta, con evidenze comparative e indicatori di performance, garantendo una pianificazione ancora più efficace, misurabile e orientata agli standard europei.
Stiamo lavorando per tradurre quanto emerso dalla consultazione in azioni concrete e misurabili, ha concluso Busciolano. Il Piano Regionale per la Trasformazione Digitale che appronteremo entro il 2026 sarà basato su queste evidenze, e sarà uno strumento operativo capace di accompagnare la Basilicata nel raggiungimento degli obiettivi europei e nel rafforzamento della competitività digitale.
Le analisi e i dati ottenuti sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Basilicata, sezione Direzione Amministrazione Digitale all'indirizzo:
https://www.regione.basilicata.it/?iniziative-dgad=basilicata-digitale-in-ascolto
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