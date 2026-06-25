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La voce della Politica
|Maratea ospita ''Manifattura delle Idee'': confronto su Sud, Europa e aree interne con Dario Nardella
25/06/2026
|L'Eurodeputato S&D Dario Nardella promuove la seconda tappa di Manifattura delle idee, dopo quella di febbraio a Firenze. Lappuntamento articolato su un'intera giornata si terrà sabato 27 giugno nella splendida cornice del Grand Hotel Pianetamaratea, in Basilicata. Questo evento nasce con lobiettivo di creare uno spazio di confronto aperto e concreto tra rappresentanti delle istituzioni, esperti, mondo delle professioni e della società civile, per far emergere idee programmatiche e proposte utili ad affrontare le grandi sfide del Paese, del Meridione d'Italia e dellEuropa. Più che un evento di mera discussione, l'iniziativa si configura come un vero e proprio laboratorio di contenuti e visioni orientate allazione, alternando momenti di dibattito in panel a sessioni di lavoro in forum tematici per facilitare lo scambio diretto tra cittadini, realtà locali e rappresentanti nazionali.
La giornata prenderà il via alle 10 con laccoglienza e la registrazione dei partecipanti, seguite dai saluti istituzionali del Sindaco di Maratea, Cesare Albanese, e dall'intervento iniziale dello stesso Dario Nardella. La mattinata entrerà subito nel vivo con due importanti tavole rotonde. Alle 11 si terrà il primo panel intitolato "Reindustrializzare il Sud: una sfida possibile", che vedrà i contributi di Ignazio Ganga (Segretario Confederale di CISL), Francesco Somma (Vicepresidente nazionale Confindustria), Cristiano Fini (Presidente nazionale CIA), Raffaele Topo (MEP) e Patrizia Minardi (Dirigente della Regione Basilicata per il Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). A seguire, alle ore 12.00, il focus si sposterà su "Il Mezzogiorno protagonista nel patto per il Mediterraneo", un dibattito che coinvolgerà Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e Presidente ANCI), gli eurodeputati Lucia Annunziata e Giuseppe Lupo, il sacerdote e saggista lucano Don Marcello Cozzi, Marie-Antoinette Maupertuis (Presidente dell'Assemblea della Corsica) e Vincenzo Telesca (Sindaco di Potenza).
Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle ore 14.30 con il terzo panel pomeridiano dedicato a "Un nuovo welfare per le aree interne", al quale interverranno il Deputato PD Roberto Speranza, il Senatore PD Alberto Losacco, Federica D'Andrea (Coordinatrice Regionale Progetto Civico Italia) e Rosa Anna Maria Repole (Sindaca di Sant'Angelo dei Lombardi). A partire dalle ore 16.00 la manifestazione esprimerà la sua natura più partecipativa attraverso cinque forum tematici paralleli guidati da esperti, dedicati rispettivamente a: reindustrializzazione e competitività; aree interne e coesione europea; welfare tra sanità, lavoro, sport e servizi; educazione e ricerca; e, infine, il percorso dal Mediterraneo all'Europa tra pace, diritti e coesione. Le risultanze e le proposte emerse da questi tavoli saranno condivise in sessione plenaria alle ore 18.30, anticipando l'intervento conclusivo previsto per le ore 19.30. Per consultare i dettagli del programma e registrarsi all'evento, è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione.
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