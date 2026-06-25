L'Eurodeputato S&D Dario Nardella promuove la seconda tappa di Manifattura delle idee, dopo quella di febbraio a Firenze. Lappuntamento articolato su un'intera giornata si terrà sabato 27 giugno nella splendida cornice del Grand Hotel Pianetamaratea, in Basilicata. Questo evento nasce con lobiettivo di creare uno spazio di confronto aperto e concreto tra rappresentanti delle istituzioni, esperti, mondo delle professioni e della società civile, per far emergere idee programmatiche e proposte utili ad affrontare le grandi sfide del Paese, del Meridione d'Italia e dellEuropa. Più che un evento di mera discussione, l'iniziativa si configura come un vero e proprio laboratorio di contenuti e visioni orientate allazione, alternando momenti di dibattito in panel a sessioni di lavoro in forum tematici per facilitare lo scambio diretto tra cittadini, realtà locali e rappresentanti nazionali.

La giornata prenderà il via alle 10 con laccoglienza e la registrazione dei partecipanti, seguite dai saluti istituzionali del Sindaco di Maratea, Cesare Albanese, e dall'intervento iniziale dello stesso Dario Nardella. La mattinata entrerà subito nel vivo con due importanti tavole rotonde. Alle 11 si terrà il primo panel intitolato "Reindustrializzare il Sud: una sfida possibile", che vedrà i contributi di Ignazio Ganga (Segretario Confederale di CISL), Francesco Somma (Vicepresidente nazionale Confindustria), Cristiano Fini (Presidente nazionale CIA), Raffaele Topo (MEP) e Patrizia Minardi (Dirigente della Regione Basilicata per il Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). A seguire, alle ore 12.00, il focus si sposterà su "Il Mezzogiorno protagonista nel patto per il Mediterraneo", un dibattito che coinvolgerà Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli e Presidente ANCI), gli eurodeputati Lucia Annunziata e Giuseppe Lupo, il sacerdote e saggista lucano Don Marcello Cozzi, Marie-Antoinette Maupertuis (Presidente dell'Assemblea della Corsica) e Vincenzo Telesca (Sindaco di Potenza).

Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle ore 14.30 con il terzo panel pomeridiano dedicato a "Un nuovo welfare per le aree interne", al quale interverranno il Deputato PD Roberto Speranza, il Senatore PD Alberto Losacco, Federica D'Andrea (Coordinatrice Regionale Progetto Civico Italia) e Rosa Anna Maria Repole (Sindaca di Sant'Angelo dei Lombardi). A partire dalle ore 16.00 la manifestazione esprimerà la sua natura più partecipativa attraverso cinque forum tematici paralleli guidati da esperti, dedicati rispettivamente a: reindustrializzazione e competitività; aree interne e coesione europea; welfare tra sanità, lavoro, sport e servizi; educazione e ricerca; e, infine, il percorso dal Mediterraneo all'Europa tra pace, diritti e coesione. Le risultanze e le proposte emerse da questi tavoli saranno condivise in sessione plenaria alle ore 18.30, anticipando l'intervento conclusivo previsto per le ore 19.30. Per consultare i dettagli del programma e registrarsi all'evento, è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione.