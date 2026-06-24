La crescita di Futuro Nazionale in Basilicata non si ferma. Nasce ufficialmente il Comitato Costituente di Bernalda, il primo costituito in regione dopo la storica Assemblea Costituente nazionale svoltasi a Roma il 13 e 14 giugno scorsi.

Un segnale importante che conferma il forte radicamento territoriale del movimento e l'entusiasmo che sta accompagnando la fase costituente del nuovo soggetto politico guidato dal Generale Roberto Vannacci.



A guidare il nuovo comitato sarà Donato Minervini, imprenditore agricolo molto conosciuto e stimato sul territorio, figura da sempre profondamente legata alla propria comunità e ai valori del lavoro, dell'identità e dell'amore per la propria terra.



La nascita del comitato di Bernalda rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita di Futuro Nazionale in Basilicata, che oggi può contare su 14 comitati attivi e si appresta a superare il traguardo delle 1.000 tessere regionali.



Proprio durante l'Assemblea Costituente di Roma, la Basilicata ha ottenuto un risultato politico di assoluto rilievo con la nomina di ben tre rappresentanti lucani nell'Assemblea Nazionale del partito: Giulio Curatella di Venosa, Rocco Leonardo Tauro di Montalbano Jonico e Rossella Quinto di Potenza.



«La nascita del comitato di Bernalda rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di radicamento di Futuro Nazionale in Basilicata. Sempre più donne e uomini scelgono di mettersi in gioco per costruire una proposta politica nuova, fondata su identità, partecipazione, merito e amore per la propria terra. Il risultato ottenuto dalla Basilicata all'Assemblea Costituente di Roma e la continua crescita del numero dei comitati dimostrano che stiamo lavorando nella giusta direzione. Nei prossimi giorni presenteremo nuove iniziative e annunceremo ulteriori adesioni di amministratori locali che hanno deciso di condividere il nostro progetto politico», dichiara Giulio Curatella, promotore delle attività di Futuro Nazionale sul territorio lucano e componente dell'Assemblea Nazionale del partito.



Nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa regionale durante la quale verranno presentate le attività politiche e organizzative previste per il periodo estivo, oltre ad annunciare l'ingresso nel partito di nuovi amministratori locali.



La crescita di Futuro Nazionale in Basilicata prosegue dunque con determinazione, confermando la volontà di costruire una classe dirigente radicata nei territori e capace di interpretare le istanze delle comunità locali.



