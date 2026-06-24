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La voce della Politica
|Scanzano Jonico, atto di indirizzo per la revisione del PIP turistico-ricettivo
24/06/2026
|Su proposta del Vice Sindaco Ugo Valicenti, lAmministrazione Cariello ha approvato un importante atto di indirizzo politico-amministrativo, volto alla rivisitazione del vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) a destinazione turistico-ricettiva, siglando così una svolta strategica per lo sviluppo economico, occupazionale e turistico di Scanzano Jonico.
L'obiettivo dell'Amministrazione è ambizioso, ma non per questo impossibile: promuovere la nascita di una grande infrastruttura multifunzionale permanente, destinata a ospitare eventi live e grandi concerti anche di richiamo internazionale. Una vera e propria Arena di circa 40 mila posti, capace di posizionare Scanzano Jonico come meta di rilievo europeo nel Mezzogiorno.
Attraverso unanalisi oggettiva del vecchio Piano Turistico, approvato nel 1998 e più precisamente nellarea destinata ad interesse pubblico, il Vice Sindaco, supportato dallAmministrazione, chiede di cambiare marcia proponendo, una strategia focalizzata non solo sulla destagionalizzazione dei flussi turistici ma anche sull'attrazione di unarea destinata ad ospitare eventi di rilevanza nazionale ed internazionale.
Crediamo in una comunità che guarda avanti, che investe sulle proprie potenzialità e che costruisce occasioni di crescita per le nuove generazioni - afferma il Vice Sindaco con delega al turismo Ugo Valicenti -
Continueremo a lavorare con determinazione per lo sviluppo della nostra città. Ma Ci tengo a precisare una cosa, ovvero che l'atto approvato costituisce esclusivamente un provvedimento di indirizzo programmatico. Questa fase - continua Valicenti - non comporta alcuna approvazione progettuale definitiva, variante urbanistica automatica o impegno di spesa, che saranno invece oggetto dei successivi e rigorosi passaggi amministrativi previsti dalla legge. Lavoreremo sodo con il Sindaco Cariello, gli Uffici preposti e tutta lAmministrazione per garantire la versione migliore della nostra città e per questo ringrazio chi ha supportato e supporta questo enorme progetto.
Formalmente demandato all'Ufficio Tecnico comunale, quindi, l'avvio immediato delle attività istruttorie e degli studi preliminari di fattibilità. Eppure l'iniziativa ha già superato il primo fondamentale step burocratico infatti, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, l'Arch. Francesco Chiarella, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta deliberativa.
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