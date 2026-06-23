Quaranta minuti. Tanto è durata la discussione con cui i consiglieri di maggioranza hanno provato a spiegare ai lucani perché abbiamo lasciato laula. Quaranta minuti spesi a parlare di noi, e non un minuto per parlare di sanità, di liste dattesa, di mobilità passiva, dei bilanci delle aziende sanitarie che pure erano allordine del giorno o delle pre-intese sulla autonomia differenziata a cui il governo regionale avrebbe detto sì senza interpellare il Consiglio. È la fotografia perfetta di ciò che abbiamo denunciato: questo è il tavolo dove si recita, non quello dove si decide.

Non serviva la nostra denuncia: si sono autocertificati da soli. Hanno ammesso che lorganizzazione dei lavori non è stata impeccabile e che i ritardi non sono una novità, come a dire che la sciatteria, qui dentro, è la regola e non leccezione. Hanno sentito il bisogno di contarsi in diretta  siamo in undici  perché una maggioranza che deve dichiarare quanti è, a ogni seduta, ha già confessato di reggersi sul filo. Lo ha detto uno di loro, non noi: dopo aver tagliato il numero dei consiglieri con la propria riforma elettorale, oggi un mal di pancia e una riunione fanno saltare il numero. Questa non è stabilità. È un equilibrio appeso a tre voti, travestito da fermezza.

Ma la confessione più grave lha pronunciata chi in aula è rimasto: che oggi non si discuterà delle questioni che interessano davvero ai cittadini, e in particolare della sanità, che puntualmente laula decide di non affrontare. Ecco perché siamo usciti. Non per sottrarci al confronto sulla sanità, ma perché quel confronto, in questaula, non si tiene mai. Si approvano gli atti tecnici licenziati dalle commissioni  e quelli vanno approvati, è ovvio  mentre il disavanzo, le aree interne senza medici, i lucani costretti a curarsi fuori regione restano fuori dalla porta.

A chi ci invita ad andare in commissione, rispondiamo volentieri: verifichiamo tutto. Le presenze, certo. Ma anche quante volte la sanità è stata calendarizzata e poi rinviata, quanti atti restano fermi, quante sedute sono iniziate con ore di ritardo. La trasparenza non ci spaventa: la pretendiamo, intera.

Abbiamo lasciato laula perché non siamo disponibili a fare da comparsa a una maggioranza disgregata, incapace di garantire perfino un consiglio puntuale di poche ore. La reazione scomposta di oggi conferma il punto: il tempo del tavolo dei bambini è finito, e dà fastidio proprio a chi a quel tavolo si è abituato a sedere.

Alessia Araneo, Viviana Verri, Angelo Chiorazzo, Gianni Vizziello.