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La voce della Politica
|M5S e Basilicata Casa Comune: ''Lasciata laula per denunciare ritardi e assenza di confronto sui temi della sanità''
23/06/2026
|Quaranta minuti. Tanto è durata la discussione con cui i consiglieri di maggioranza hanno provato a spiegare ai lucani perché abbiamo lasciato laula. Quaranta minuti spesi a parlare di noi, e non un minuto per parlare di sanità, di liste dattesa, di mobilità passiva, dei bilanci delle aziende sanitarie che pure erano allordine del giorno o delle pre-intese sulla autonomia differenziata a cui il governo regionale avrebbe detto sì senza interpellare il Consiglio. È la fotografia perfetta di ciò che abbiamo denunciato: questo è il tavolo dove si recita, non quello dove si decide.
Non serviva la nostra denuncia: si sono autocertificati da soli. Hanno ammesso che lorganizzazione dei lavori non è stata impeccabile e che i ritardi non sono una novità, come a dire che la sciatteria, qui dentro, è la regola e non leccezione. Hanno sentito il bisogno di contarsi in diretta siamo in undici perché una maggioranza che deve dichiarare quanti è, a ogni seduta, ha già confessato di reggersi sul filo. Lo ha detto uno di loro, non noi: dopo aver tagliato il numero dei consiglieri con la propria riforma elettorale, oggi un mal di pancia e una riunione fanno saltare il numero. Questa non è stabilità. È un equilibrio appeso a tre voti, travestito da fermezza.
Ma la confessione più grave lha pronunciata chi in aula è rimasto: che oggi non si discuterà delle questioni che interessano davvero ai cittadini, e in particolare della sanità, che puntualmente laula decide di non affrontare. Ecco perché siamo usciti. Non per sottrarci al confronto sulla sanità, ma perché quel confronto, in questaula, non si tiene mai. Si approvano gli atti tecnici licenziati dalle commissioni e quelli vanno approvati, è ovvio mentre il disavanzo, le aree interne senza medici, i lucani costretti a curarsi fuori regione restano fuori dalla porta.
A chi ci invita ad andare in commissione, rispondiamo volentieri: verifichiamo tutto. Le presenze, certo. Ma anche quante volte la sanità è stata calendarizzata e poi rinviata, quanti atti restano fermi, quante sedute sono iniziate con ore di ritardo. La trasparenza non ci spaventa: la pretendiamo, intera.
Abbiamo lasciato laula perché non siamo disponibili a fare da comparsa a una maggioranza disgregata, incapace di garantire perfino un consiglio puntuale di poche ore. La reazione scomposta di oggi conferma il punto: il tempo del tavolo dei bambini è finito, e dà fastidio proprio a chi a quel tavolo si è abituato a sedere.
Alessia Araneo, Viviana Verri, Angelo Chiorazzo, Gianni Vizziello.
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