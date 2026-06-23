Ben venga la possibilità dellaccesso in deroga al trattamento di cassa integrazione in caso di sospensione dellattività per il caldo, in quanto risponde alle nostre richieste per tutelare la salute degli addetti e salvaguardare al contempo le coltivazioni. E quanto fa sapere la Coldiretti di Basilicata commentando lapprovazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto Infrastrutture. Si tratta di una richiesta che come principale organizzazione agricola dItalia e dEuropa  spiega Coldiretti Basilicata - avevamo avanzato al Ministro del lavoro che lha fatta propria e lha portata in CdM nel comune obiettivo di tutelare gli operatori del settore dai rischi legati alle alte temperature. Le disposizioni vanno dal mettere a disposizione dei lavoratori adeguate scorte di acqua e aree ombreggiate per le pause, fino allutilizzo di dispositivi di protezione individuale come cappelli, indumenti leggeri e traspiranti contro lesposizione ai raggi solari. Particolare attenzione viene riservata allorganizzazione dei turni di lavoro, con la sospensione o la riduzione delle attività più pesanti nelle ore centrali della giornata, quando le temperature raggiungono i livelli più elevati, privilegiando invece le fasce orarie più fresche del mattino, della sera o, dove necessario, il lavoro notturno. Tra la fine di giugno e il mese di settembre arriva infatti a maturazione la gran parte della frutta e della verdura, oltre ai cereali, rendendo indispensabili le operazioni di raccolta. Attività che non possono essere interrotte per lunghi periodi senza compromettere la qualità e la disponibilità dei prodotti, con il rischio di perdite economiche per le aziende agricole e di ripercussioni sugli approvvigionamenti lungo tutta la filiera alimentare fino agli scaffali dei supermercati. Per questo è fondamentale conciliare la tutela della salute dei lavoratori con la necessità di garantire la continuità delle produzioni agricole in una fase cruciale della stagione. Oltre a minacciare lavoratori e raccolti, il caldo record  conclude lorganizzazione agricola lucana - sta facendo anche salire alle stelle e i costi per le aziende, legati alla necessità di irrigare le colture, con un aggravio reso più pesante dai rincari energetici legati alla guerra in Iran.