Il Direttore Generale di Acquedotto Lucano, Luigi Cerciello Renna, è stato ascoltato ieri mattina dall'Amministrazione Comunale di Potenza su convocazione della Prima Commissione consiliare permanente.



Laudizione è stata convocata per approfondire lattuale stato gestionale dellazienda, le prospettive di sviluppo del servizio idrico integrato e le strategie messe in campo dalla nuova tecnostruttura nei primi sei mesi di mandato del manager.



Allincontro hanno partecipato la vicesindaco Federica DAndrea, lassessore allAmbiente Michele Beneventi e il Presidente del Consiglio comunale Pierluigi Smaldone, i quali hanno concordato sulla rilevanza del confronto istituzionale.



Il Direttore Generale, accompagnato dai responsabili aziendali Pasquale Ronga e Maurilio Basciano, ha illustrato il percorso di profonda riorganizzazione interna avviato dall'insediamento: una delle più significative nella storia dellEnte, mirata a superare le frammentazioni burocratiche e a valorizzare il merito e le competenze interne. Un cambio di passo che ha riscosso un forte apprezzamento da parte dei membri della Commissione consiliare.



Nel corso del suo intervento il Direttore Generale ha posto un accento vigoroso sulle criticità storiche della città capoluogo, evidenziando in particolare la necessità di interventi in materia di fognatura.



«La forte accelerazione gestionale che stiamo imprimendo si basa sulla presenza costante sul territorio e sulla vicinanza ai bisogni reali delle comunità», ha dichiarato il DG Renna. «Proprio partendo dall'ascolto, dallo studio e dall'analisi delle problematiche del capoluogo, emerge chiaramente l'urgenza di una risposta strutturale sostenibile. È assolutamente necessario programmare a livello congiunto, tra Ente Gestore e Amministrazione comunale, interventi mirati per contrastare i prelievi abusivi di acqua e, contemporaneamente, azzerare alcuni gap fognari diffusi nella città di Potenza».



Lincontro si è concluso confermando un clima di piena sinergia istituzionale. Acquedotto Lucano e il Comune di Potenza hanno ribadito l'impegno a mantenere aperto un tavolo di confronto per affrontare con determinazione la modernizzazione delle reti e la tutela della risorsa idrica, asset strategico per il futuro della Basilicata.