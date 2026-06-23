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La voce della Politica
|Presentato SINFI 2026, servizi gratuiti a supporto dei Comuni
23/06/2026
|Accesso gratuito ai servizi specialistici per la raccolta, la digitalizzazione, laggiornamento e lorganizzazione dei dati relativi alle infrastrutture presenti nel sottosuolo e nel soprasuolo. Si è svolto questa mattina, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata a Potenza, lincontro Supporto ai Comuni SINFI 2026, promosso da Infratel Italia e dalla Regione Basilicata Direzione Generale Amministrazione Digitale in collaborazione con ANCI Basilicata e rivolto ai Comuni lucani con popolazione fino a 50.000 abitanti. Significativa la partecipazione di amministratori locali e tecnici comunali, a conferma dellinteresse verso le opportunità offerte dal Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture. Ad aprire i lavori, il presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca. A seguire, gli interventi di Michele Busciolano, dirigente generale dellAmministrazione Digitale della Regione Basilicata, e Salvatore Panzanaro che hanno approfondito gli aspetti operativi legati alle infrastrutture e ai servizi digitali regionali in fase di sviluppo e completamento. Daniele Picchioni, responsabile SINFI, ha illustrato nel dettaglio il funzionamento del sistema, le modalità di adesione e i benefici concreti per gli enti locali. Il team SINFI, con Serena Micali e Annachiara Giuliani, ha infine presentato il progetto di mappatura delle reti comunali.
Lampia partecipazione registrata oggi ha dichiarato Michele Busciolano conferma quanto sia importante il tema della digitalizzazione per i piccoli Comuni lucani. Invitiamo tutti gli enti locali ad aderire velocemente a cogliere questa opportunità, considerato che il bando è attivo a sportello e le richieste vengono accolte in ordine cronologico. Attivare subito il servizio significa accedere gratuitamente a un supporto tecnico qualificato e avviare un percorso strategico per la modernizzazione della gestione infrastrutturale.
Il servizio di supporto a sportello è gratuito e comprende un percorso completo di mappatura, digitalizzazione e organizzazione dei dati delle proprie infrastrutture, mettendo a disposizione esclusivamente il supporto del personale interno per il reperimento delle informazioni e i sopralluoghi.
Lattività consente di acquisire una conoscenza aggiornata e strutturata delle reti comunali, includendo infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e di illuminazione pubblica, del gas, delle telecomunicazioni e di tutte le opere di alloggiamento come cavidotti e canalizzazioni, oltre ad altre eventuali reti tecnologiche presenti sul territorio. I dati vengono rilievi sul campo anche con tecnologie avanzate, georeferenziati e restituiti in formato interoperabile, pronti per lutilizzo operativo e per il conferimento al SINFI, contribuendo così anche alladempimento degli obblighi normativi.
È stato inoltre chiarito come il sistema offra ai Comuni strumenti concreti per la gestione quotidiana delle infrastrutture, permettendo la visualizzazione completa delle reti presenti sul territorio, la verifica delle interferenze prima degli scavi, il monitoraggio dei cantieri e il supporto al calcolo degli oneri di occupazione del suolo pubblico, oltre a costituire una base informativa strategica per la pianificazione delle opere e per il coordinamento con gestori e operatori.
Per aderire è necessaria la registrazione sul portale SINFI, la sottoscrizione di una convenzione con Infratel Italia e la presentazione delle richieste di lavorazione che vengono gestite a sportello secondo lordine di arrivo fino a esaurimento delle risorse disponibili, con un processo strutturato che comprende rilievo, validazione e restituzione finale dei dati. Ladesione al servizio consente così agli enti locali di dotarsi di una banca dati digitale aggiornata delle proprie infrastrutture, migliorando la capacità di programmazione, semplificando le procedure autorizzative e riducendo tempi e costi operativi. Per ulteriori approfondimenti, è possibile scaricare la presentazione illustrata nel corso dellincontro sul sito istituzionale della Regione Basilicata, sezione Direzione Generale Amministrazione Digitale.
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