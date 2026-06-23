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La voce della Politica
|Regione-Unibas, studenti meritevoli da assumere
23/06/2026
|La Regione Basilicata investe sul futuro dei suoi giovani e lo fa con un provvedimento concreto e davanguardia che trasforma le aule universitarie in un trampolino di lancio diretto verso il mondo del lavoro. È stato pubblicato il bando di concorso pubblico che prevede lassunzione a tempo pieno e determinato di 8 studenti universitari meritevoli dellAteneo lucano. I ragazzi selezionati entreranno in Regione con un contratto di formazione e lavoro della durata di 36 mesi, inquadrati nellArea dei Funzionari e dellElevata Qualificazione. Alla scadenza dei tre anni il contratto potrà essere trasformato a tempo indeterminato. Vogliamo trattenere le migliori energie in Basilicata, offrendo loro una prospettiva reale e stabile sottolinea il Presidente della Regione, Vito Bardi -. Questo provvedimento, nato da una stretta e proficua sinergia istituzionale con lUniversità degli studi della Basilicata, dimostra la volontà della Regione di essere motore attivo nel ricambio generazionale. Stiamo innestando aggiuge Bardi nuova linfa, competenze fresche e digitali nei settori chiave della nostra macchina amministrativa, dalla cybersecurity alla transizione energetica. È la Regione che si fa spazio per i giovani, valorizzando il merito direttamente tra i banchi di scuola. Liniziativa, che attua le più recenti misure nazionali sul reclutamento di studenti meritevoli (art. 3-ter del D.L. n. 44/2023), si fonda su una convenzione strategica siglata tra lEnte regionale e lUnibas. I percorsi formativi di 140 ore, che i vincitori seguiranno nel triennio in collaborazione con lAteneo, sono stati co-progettati proprio per rispondere ai fabbisogni di innovazione e digitalizzazione della macchina pubblica regionale. Il bando le cui domande possono essere presentate a partire da domani 24 giugno 2026 è interamente riservato a studentesse e studenti dellUnibas di età compresa tra i 18 e i 24 anni non compiuti, iscritti per lA.A. 2025-2026 al terzo anno o fuori corso, che non abbiano ancora conseguito il titolo e siano in regola con tutti gli esami del piano di studi.
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|La Voce della Politica
|23/06/2026 - Coldiretti Basilicata: ok a misure CdM a favore dei lavoratori impegnati nelle campagne estive
Ben venga la possibilità dellaccesso in deroga al trattamento di cassa integrazione in caso di sospensione dellattività per il caldo, in quanto risponde alle nostre richieste per tutelare la salute degli addetti e salvaguardare al contempo le coltivazioni. E quanto fa sap...-->continua
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|23/06/2026 - Chiusura sede AGATA di Rotondella (MT): Antonio Ripoli chiede trasparenza
Ci sono storie in cui il dolore privato si trasforma in impegno collettivo e in energia al servizio della comunità. È il caso di quanto è avvenuto a Rotondella grazie a Laura, che fino agli ultimi momenti della sua vita, nel novembre 2022, ha lavorato per prom...-->continua
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|23/06/2026 - Potenza, audizione in Commissione su Acquedotto Lucano: focus su riorganizzazione e criticità
Il Direttore Generale di Acquedotto Lucano, Luigi Cerciello Renna, è stato ascoltato ieri mattina dall'Amministrazione Comunale di Potenza su convocazione della Prima Commissione consiliare permanente.
Laudizione è stata convocata per approfondire l...-->continua
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|23/06/2026 - Infrastrutture nel Materano: Cifarelli chiede chiarezza sulle priorità
"In politica, come nella vita, le priorità possono essere molte. La differenza, però, sta nel non prendere in giro le persone. La differenza sta nel dire con chiarezza da dove si intende partire, quali sono gli obiettivi strategici da perseguire e quali impegn...-->continua
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|23/06/2026 - Presentato SINFI 2026, servizi gratuiti a supporto dei Comuni
Accesso gratuito ai servizi specialistici per la raccolta, la digitalizzazione, laggiornamento e lorganizzazione dei dati relativi alle infrastrutture presenti nel sottosuolo e nel soprasuolo. Si è svolto questa mattina, nella Sala Inguscio della Regione Bas...-->continua
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|23/06/2026 - Regione-Unibas, studenti meritevoli da assumere
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|23/06/2026 - FI. Nasce il Laboratorio Permanente per il rilancio del Centro Storico
Sabato 27 giugno, alle ore 10.30, presso la Sala Commissioni del Palazzo del Consiglio Comunale di Potenza, in Piazza Matteotti, si terrà l'insediamento ufficiale del Laboratorio Permanente per il Centro Storico, promosso da Forza Italia Potenza.
L'i...-->continua
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