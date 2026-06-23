La Lega Basilicata rafforza la sua presenza sul territorio con una nuova guida per una delle zone strategiche della regione. Mariangela Giorgio è stata ufficialmente nominata coordinatrice darea per il Vulture-Melfese. La designazione, firmata dalla segretaria provinciale di Potenza, Stefania Polese, è il risultato di un percorso condiviso in sintonia con la segreteria regionale del partito.

«La nomina di Mariangela Giorgio - afferma Polese - si inserisce nel percorso di costante crescita e radicamento della Lega sul territorio. Il Vulture-Melfese rappresenta un motore economico e produttivo fondamentale per l'intera Basilicata e la scelta di Mariangela risponde alla volontà di garantire a questa comunità un punto di riferimento attento, presente e capace di ascolto. Con questo nuovo coordinamento intendiamo valorizzare il dialogo tra i cittadini, le realtà produttive e le istituzioni, consolidando una filiera politica efficiente e vicina alle reali esigenze della zona. Sono certa - conclude Polese - che Mariangela, grazie alle sue qualità e al suo entusiasmo, saprà svolgere un ottimo lavoro».

Sulla nomina interviene anche il coordinatore regionale, Pasquale Pepe, che evidenzia il percorso di crescita della classe dirigente del partito e il contributo delle donne all'interno della Lega lucana.

«Con la nomina di Mariangela Giorgio - sostiene Pepe - si arricchisce ulteriormente una squadra che, a tutti i livelli, sta contribuendo alla crescita della Lega in Basilicata. Le donne all'interno del nostro partito stanno dimostrando una efficace capacità di fare squadra, di mediare e di declinare la politica in traguardi pratici. Il loro impegno rappresenta un valore aggiunto per il consolidamento della nostra presenza sul territorio e per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. Auguro a Mariangela - termina Pepe - buon lavoro, certo che saprà offrire un contributo importante in questo percorso».