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La voce della Politica
|Tricarico: tavola rotonda su Mezzogiorno interno e prospettive di sviluppo
23/06/2026
|Mezzogiorno interno nei 70 anni di Italia Nostra, Riflessioni e Prospettive. E' questo il tema della tavola rotonda in programma sabato 27 giugno alle 9 nella Biblioteca Rocco Scotellaro di Tricarico e promossa da Italia Nostra dal Comune di Tricarico, dalla Pro Loco di Tricarico, da Greenpharma Potenza, dall'Associazione degli ex Consiglieri e Parlamentari della Regione Basilicata, dal Club del Fornello Rivalta Piacenza, sezione di Potenza, dall'Accademia Tiberina Sezione di Potenza, dall'Accademia della Ruralità Giuseppe Avolio. Interverranno al dibattito il Sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, il Presidente dell'Accademia Tiberina, Nicola Pascale, il Presidente dell'Accademia della Ruralità Paolo Carbone, il Presidente della Sezione Senisese di Italia Nostra, Domenico Totaro, il docente dell'Unibas e membro del Comitato Scientifico, Sergio Valiante, l'ex Sindaco di Tricarico, scrittore e poeta Pancrazio Toscano, il Presidente della Sezione Rabatana, Paolo Popia il Presidente dell'Associazione Ex Parlamentari e Consiglieri della Regione Basilicata, Michele Radice, il ricercatore indipendente di Scienza della Politica, Gerardo Lisco, la Presidente di Italia Nostra Sezione Medio Basento, Enza Spano, l'appassionata di parchi letterari Isabella Marchetta. Tanti i temi che verranno toccati durante la tavola rotonda. Mezzogiorno nudo di ieri e di oggi, quali prospettive di sostenibilità per la Basilicata? Questione Rabatana e rigenerazione ecologica di un'economia mediterranea del Mezzogiorno interno, questione sociale e ambientale in Basilicata, sostenibilità e prospettive. Blocco agrari industriali e sviluppo in un contesto della politica, i parchi letterari, tutela dello sguardo, il caso Basilicata. Temi di sicuro interesse che terranno con il fiato sospeso i presenti nella giornata di studio, divulgazione e ricerca promossi da Italia Nostra Sezione Medio Basento che con questo convegno riprende la programmazione legata alla cultura della tutela ambientale e paesaggistica in Basilicata.
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archivio
|La Voce della Politica
|23/06/2026 - Autonomia differenziata, Bcc e Bd: pagina buia per il Paese
Vizziello, Chiorazzo e Marrese in conferenza stampa questa mattina presso la sede del Consiglio regionale: il Presidente Bardi ha immolato la Basilicata sullaltare dei propri interessi personali e di partito
Con lapprovazione da parte del Consiglio dei Ministri d...-->continua
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|23/06/2026 - Lega Basilicata: Mariangela Giorgio è la nuova coordinatrice del Vulture-Melfese
La Lega Basilicata rafforza la sua presenza sul territorio con una nuova guida per una delle zone strategiche della regione. Mariangela Giorgio è stata ufficialmente nominata coordinatrice darea per il Vulture-Melfese. La designazione, firmata dalla segretari...-->continua
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|23/06/2026 - Tricarico: tavola rotonda su Mezzogiorno interno e prospettive di sviluppo
Mezzogiorno interno nei 70 anni di Italia Nostra, Riflessioni e Prospettive. E' questo il tema della tavola rotonda in programma sabato 27 giugno alle 9 nella Biblioteca Rocco Scotellaro di Tricarico e promossa da Italia Nostra dal Comune di Tricarico, dalla P...-->continua
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|23/06/2026 - Bando Regione BasilicataUnibas: 8 posti per studenti in formazione e lavoro
Prende ufficialmente il via una straordinaria opportunità di inserimento occupazionale e crescita professionale per gli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata.
È stato pubblicato sul portale inPA e sul sito istituzionale della Regione Bas...-->continua
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|23/06/2026 - Caldo, Paolo Capone, Leader UGL: Prevenzione e innovazione strumenti fondamentali per tutelare la salute dei lavoratori
"Accogliamo con favore l'evoluzione della piattaforma INAIL-Cnr Worklimate 3.0, uno strumento sempre più importante per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti agli effetti delle temperature estreme. I dati che evidenziano una riduzione...-->continua
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|23/06/2026 - Pomodoro industria, serve accordo e reddito certo
Ai produttori lucani di pomodoro destinato allindustria di trasformazione saranno corrisposti 140 euro alla tonnellata per il pomodoro tondo (-7,50 sul 2025), 150 euro per il pomodoro lungo (-5 euro sullo scorso anno) e 210 /ton per il pomodorino; la maggio...-->continua
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|23/06/2026 - Tutela minori, Mignoli incontra Amministrazione comunale di Tito
La Garante regionale per lInfanzia e lAdolescenza, Rossana Mignoli, ha incontrato lAmministrazione comunale di Tito nellambito di un percorso volto a rafforzare il dialogo istituzionale e la rete territoriale a tutela dei diritti dei minori.
Lini...-->continua
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