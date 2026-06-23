Mezzogiorno interno nei 70 anni di Italia Nostra, Riflessioni e Prospettive. E' questo il tema della tavola rotonda in programma sabato 27 giugno alle 9 nella Biblioteca Rocco Scotellaro di Tricarico e promossa da Italia Nostra dal Comune di Tricarico, dalla Pro Loco di Tricarico, da Greenpharma Potenza, dall'Associazione degli ex Consiglieri e Parlamentari della Regione Basilicata, dal Club del Fornello Rivalta Piacenza, sezione di Potenza, dall'Accademia Tiberina Sezione di Potenza, dall'Accademia della Ruralità Giuseppe Avolio. Interverranno al dibattito il Sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, il Presidente dell'Accademia Tiberina, Nicola Pascale, il Presidente dell'Accademia della Ruralità Paolo Carbone, il Presidente della Sezione Senisese di Italia Nostra, Domenico Totaro, il docente dell'Unibas e membro del Comitato Scientifico, Sergio Valiante, l'ex Sindaco di Tricarico, scrittore e poeta Pancrazio Toscano, il Presidente della Sezione Rabatana, Paolo Popia il Presidente dell'Associazione Ex Parlamentari e Consiglieri della Regione Basilicata, Michele Radice, il ricercatore indipendente di Scienza della Politica, Gerardo Lisco, la Presidente di Italia Nostra Sezione Medio Basento, Enza Spano, l'appassionata di parchi letterari Isabella Marchetta. Tanti i temi che verranno toccati durante la tavola rotonda. Mezzogiorno nudo di ieri e di oggi, quali prospettive di sostenibilità per la Basilicata? Questione Rabatana e rigenerazione ecologica di un'economia mediterranea del Mezzogiorno interno, questione sociale e ambientale in Basilicata, sostenibilità e prospettive. Blocco agrari industriali e sviluppo in un contesto della politica, i parchi letterari, tutela dello sguardo, il caso Basilicata. Temi di sicuro interesse che terranno con il fiato sospeso i presenti nella giornata di studio, divulgazione e ricerca promossi da Italia Nostra Sezione Medio Basento che con questo convegno riprende la programmazione legata alla cultura della tutela ambientale e paesaggistica in Basilicata.