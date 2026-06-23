Prende ufficialmente il via una straordinaria opportunità di inserimento occupazionale e crescita professionale per gli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

È stato pubblicato sul portale inPA e sul sito istituzionale della Regione Basilicata il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo pieno e determinato di 8 studenti universitari meritevoli dellAteneo lucano.

I candidati selezionati saranno inseriti presso la Regione Basilicata mediante la stipula di un contratto di formazione e lavoro della durata di 36 mesi, inquadrati nellArea dei Funzionari e dellElevata Qualificazione. Alla scadenza, il contratto potrà essere trasformato a tempo indeterminato.

Liniziativa nasce in attuazione dell'art. 3-ter del D.L. n. 44/2023 ed è frutto di una convenzione non onerosa sottoscritta tra la Regione Basilicata e lUnibas, con lobiettivo comune di valorizzare il merito dei giovani e accelerare i processi di innovazione e digitalizzazione all'interno della pubblica amministrazione.

I profili professionali richiesti sono:

Esperto/a di valutazione - Competitività imprese (2 posti): riservato agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Economia Aziendale (Classe L-18).

Esperto/a archivistica e gestione documentale - Digitalizzazione processi e servizi (2 posti): riservato agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Operatore dei Beni Culturali (Classe L-1).

Esperto/a di sistemi informatici - Cybersecurity (2 posti): riservato agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Informatiche (Classe L-31).

Specialista di progettazione e gestione tecnica - Transizione energetica ed economia circolare (2 posti): riservato agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7).

La selezione è indirizzata a giovani studenti qualificati e meritevoli dell'Unibas in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

età compresa tra i 18 e i 24 anni non compiuti

iscrizione, per l'Anno Accademico 2025-2026, al terzo anno o ad anni successivi fuori corso dei corsi di laurea triennale sopra indicati

non aver ancora conseguito il titolo di laurea ed essere in regola con gli esami: nello specifico, gli iscritti al terzo anno devono aver superato tutti gli esami dei primi due anni, mentre gli studenti fuori corso devono aver completato tutti gli esami dellintero triennio



La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica autenticandosi tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS sul portale nazionale del reclutamento inPA (all'indirizzo www.inpa.gov.it).

Il termine ultimo per la compilazione e linvio telematico della candidatura è fissato tassativamente entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul portale stesso.



Con questa sinergia, lUniversità degli Studi della Basilicata e la Regione Basilicata confermano il proprio impegno nel creare ponti concreti ed efficaci tra il mondo della formazione accademica d'eccellenza e il mercato del lavoro locale, offrendo ai giovani l'opportunità di mettere subito a frutto le competenze acquisite allinterno delle istituzioni del proprio territorio.



