-->
|
La voce della Politica
|Ok allaccordo per il Cinema sostenibile nella Rete europea Green film
22/06/2026
|Trasformare la Basilicata in un set cinematografico davanguardia, dove la magia della settima arte coesiste in perfetto equilibrio con la tutela di un patrimonio naturale unico al mondo. È questo lambizioso obiettivo del Protocollo dintesa Il Cinema Sostenibile in Basilicata, registrato questa mattina presso il Dipartimento regionale allAmbiente e Territorio. Liniziativa, nata su proposta della Fondazione Lucana Film Commission della presidente Margherita Gina Romaniello, è stata accolta con immediato entusiasmo dalla Regione Basilicata nella persona dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello. Erano presenti anche il direttore generale dell'Arpab, Donato Ramunno, e il presidente dellente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli.
Il cuore operativo dellaccordo è ladozione del disciplinare Green Film, lo strumento di certificazione nato nel 2017 grazie alla Trentino Film Commission e oggi promosso da una fitta rete di partner europei. Green Film non è soltanto un marchio di qualità ecologica, ma una guida pratica che incentiva le case di produzione a lavorare in modo sostenibile, riducendo i consumi energetici, ottimizzando i trasporti, abbattendo luso della plastica, gestendo correttamente i rifiuti e azzerando le interferenze con gli ecosistemi più fragili.
Abbiamo accolto questa proposta con grande entusiasmo - ha dichiarato lassessore Mongiello - perché la transizione ecologica deve essere una priorità trasversale, capace di contaminare positivamente anche lindustria culturale e creativa. La Basilicata, con i suoi parchi, la Rete Natura 2000 e limmateriale patrimonio Unesco dei Sassi, è una terra a straordinaria densità di biodiversità. Negli ultimi anni il cinema è diventato un volano economico e turistico eccezionale per noi, ma la crescita delle produzioni non può avvenire a discapito della natura. Con il disciplinare Green Film, uno standard certificato a livello europeo, offriamo alle produzioni cinematografiche nazionali e internazionali un motivo in più per scegliere la Basilicata: la certezza di operare in una terra che valorizza il cinema responsabile e competitivo.
Con questo accordo - ha sottolineato la presidente Romaniello - la nostra Film Commission rafforza concretamente il proprio impegno sul fronte della sostenibilità. Vogliamo mettere a sistema le competenze del territorio adottando uno strumento consolidato in Europa. Favorire produzioni che rispettano l'ambiente non significa solo limitare l'impatto di mezzi, energia o scenografie su ecosistemi fragili, ma vuol dire soprattutto elevare il posizionamento e l'immagine contemporanea della Basilicata sul mercato globale dell'audiovisivo. Essere una terra attrattiva oggi significa anche essere una terra responsabile. Questo protocollo ci inserisce in un circuito virtuoso internazionale, garantendo alle produzioni procedure chiare e strumenti operativi moderni.
Il protocollo si tradurrà immediatamente in unazione strutturata attraverso listituzione di un Tavolo tecnico permanente che avrà il compito di accompagnare passo dopo passo i produttori audiovisivi, monitorare i piani di sostenibilità sul campo e individuare preventivamente ogni potenziale criticità ambientale prima dell'allestimento dei set, fornendo al contempo servizi qualificati e risposte snelle.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/06/2026 - Ok allaccordo per il Cinema sostenibile nella Rete europea Green film
Trasformare la Basilicata in un set cinematografico davanguardia, dove la magia della settima arte coesiste in perfetto equilibrio con la tutela di un patrimonio naturale unico al mondo. È questo lambizioso obiettivo del Protocollo dintesa Il Cinema Sostenibile in Basili...-->continua
|
|
|22/06/2026 - La prima fase del progetto Lucas
Domani, 23 giugno 2026, a partire dalle ore 17, la Cappella dei Celestini a Potenza, in Largo Duomo, ospiterà levento pubblico dedicato alla Prima Fase dellEpidemiologia Geografica del Progetto LucAS (Lucania Ambiente e Salute). Nellambito del progetto L...-->continua
|
|
|22/06/2026 - Venosa, la memoria non è un dettaglio. E un voto può dire più di mille parole
Il voto con cui il Consiglio comunale di Venosa ha respinto la mozione per la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924 racconta più di mille dichiarazioni di principio. Quattordici voti contrari, uno solo a favore, quello della ...-->continua
|
|
|22/06/2026 - Pnrr, prorogati al 31 dicembre gli incarichi di professionisti ed esperti
Sono stati ufficialmente prorogati fino al 31 dicembre 2026 gli incarichi dei 16 professionisti ed esperti per il Pnrr impegnati nell'attuazione del piano territoriale della Regione Basilicata. Il provvedimento è stato al centro dell'incontro svoltosi questa m...-->continua
|
|
|22/06/2026 - Biodiversità e clima: la Basilicata in cattedra in Europa
La Basilicata e le sue buone pratiche di gestione ambientale salgono in cattedra in Europa. Si è conclusa a Magonza (Mainz), in Germania, lintensa tre giorni di approfondimento e confronto internazionale sul tema Natura 2000 e i cambiamenti climatici. Unin...-->continua
|
|
|22/06/2026 - Basilicata tra le eccellenze della telemedicina: progetto per gli over 80 tra i migliori dItalia
La Basilicata si conferma tra le regioni più innovative nel campo della sanità territoriale. A renderlo noto è la Regione Basilicata attraverso un comunicato stampa. Il progetto regionale dedicato alla sanità preventiva e alla telemedicina per gli ultraottante...-->continua
|
|
|22/06/2026 - Bardi: il Sud al centro dellagenda del Mimit
Un decreto del Ministro Urso destina 505,8 milioni di euro alle imprese meridionali per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad alto contenuto innovativo. Il presidente: "Una vera e propria rampa di lancio per il nostro tessuto produttivo".
...-->continua
|
|